Η μείωση της LDL, γνωστής και ως «κακής» χοληστερίνης, δεν απαιτεί απαραίτητα περίπλοκες αλλαγές στην καθημερινότητα. Ένα συνηθισμένο σνακ φαίνεται πως μπορεί να αποτελέσει σύμμαχο στην προσπάθεια για καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία.

Το απλό σνακ που μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της «κακής» χοληστερίνης, σύμφωνα με μελέτη

Η LDL, γνωστή ως «κακή» χοληστερίνη, είναι ένας από τους βασικούς δείκτες που ελέγχουμε όταν αξιολογούμε την υγεία της καρδιάς. Ωστόσο, υπάρχει και ένας ακόμη δείκτης που αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία: η απολιποπρωτεΐνη Β (ApoB). Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη βρίσκεται στην επιφάνεια των σωματιδίων που μεταφέρουν τη χοληστερίνη και μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία αθηρωματικής πλάκας στις αρτηρίες. Καθώς κάθε τέτοιο σωματίδιο φέρει ένα μόριο ApoB, η μέτρησή της προσφέρει μια εικόνα του αριθμού τους στο αίμα.

Μια επιστημονική ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nutrients συγκέντρωσε δεδομένα από 36 τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές με 2.485 ενήλικες και διαπίστωσε ότι όσοι κατανάλωναν αμύγδαλα βελτίωσαν τα επίπεδα της ApoB, καθώς και τον λόγο ApoB προς ApoA — έναν δείκτη που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του καρδιαγγειακού κινδύνου (η ApoA είναι ένας άλλος τύπος απολιποπρωτεΐνης που συνδέεται με την «καλή» HDL χοληστερίνη). Παράλληλα, καταγράφηκαν τα γνωστά οφέλη στη μείωση της LDL και της ολικής χοληστερίνης.

Με απλά λόγια, η κατανάλωση αμυγδάλων τακτικά ως σνακ συνδέθηκε με μικρές αλλά ουσιαστικές βελτιώσεις σε βασικούς δείκτες για την υγεία της καρδιάς.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν αποτελέσματα από τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές, που αποτελούν το πιο αξιόπιστο είδος διατροφικού πειράματος. Σε αυτές τις μελέτες, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες: όσοι κατανάλωναν αμύγδαλα και όσοι ακολουθούσαν ένα παρόμοιο διατροφικό πλάνο χωρίς ξηρούς καρπούς. Για να συμπεριληφθεί μια μελέτη στην ανάλυση, έπρεπε να έχει διάρκεια τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων και να αφορά ενήλικες χωρίς διαγνωσμένη καρδιοπάθεια.

Στις περισσότερες από τις εξεταζόμενες έρευνες, οι συμμετέχοντες κατανάλωναν μια ημερήσια μερίδα αμυγδάλων και στη συνέχεια υποβάλλονταν σε αιματολογικό έλεγχο για χοληστερίνη και λιπίδια έπειτα από ολονύκτια νηστεία. Ορισμένες δοκιμές εναλλάσσονταν μεταξύ περιόδων κατανάλωσης και αποχής από τα αμύγδαλα για τα ίδια άτομα, ενώ άλλες συνέκριναν δύο ξεχωριστές ομάδες. Συνολικά, η ανασκόπηση συνδύασε 36 μελέτες (48 συγκρίσεις μεταξύ αμυγδάλων και ομάδας ελέγχου) με 2.485 συμμετέχοντες, επιτρέποντας στους επιστήμονες να αξιολογήσουν τη συνολική επίδραση των αμυγδάλων σε διαφορετικά περιβάλλοντα, αντί να βασίζονται σε μία μόνο μεμονωμένη έρευνα.

Τι έδειξε η μελέτη για τα αμύγδαλα και την χοληστερίνη

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση αμυγδάλων βελτίωσε σημαντικά τα επίπεδα της απολιποπρωτεΐνης Β (ApoB), καθώς και την αναλογία ApoB προς ApoA. Σε δώδεκα κλινικές δοκιμές, όσοι έτρωγαν αμύγδαλα παρουσίασαν μείωση της ApoB κατά περίπου 4 έως 5 χιλιοστόγραμμα ανά δεκατόλιτρο (mg/dL). Δεδομένου ότι η ApoB μετρά ουσιαστικά τα σωματίδια που μεταφέρουν την «κακή» χοληστερίνη, τα χαμηλότερα επίπεδα είναι γενικά προτιμότερα. Παράλληλα, μειώθηκε ελαφρώς και ο δείκτης ApoB/ApoA, γεγονός που υποδηλώνει καλύτερη υγεία της καρδιάς.

Οι κλασικοί δείκτες χοληστερίνης κινήθηκαν επίσης προς μια καρδιοπροστατευτική κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, τα αμύγδαλα μείωσαν την LDL χοληστερίνη και τη συνολική χοληστερίνη, ενώ βελτίωσαν τη non-HDL χοληστερίνη και τους βασικούς λιπιδαιμικούς δείκτες. Τα τριγλυκερίδια παρουσίασαν μια μικρή πτωτική τάση, αν και τα επιστημονικά δεδομένα για αυτά ήταν κάπως ανάμεικτα.

Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, τα αποτελέσματα ήταν σταθερά. Τα οφέλη των αμυγδάλων επιβεβαιώθηκαν ακόμη και όταν οι συγγραφείς εξέτασαν αποκλειστικά τις μελέτες υψηλότερης ποιότητας, με εξαίρεση τα τριγλυκερίδια, όπου τα ευρήματα παρέμειναν λιγότερο βέβαια.

Υπάρχουν, βέβαια, ορισμένες λεπτομέρειες που αξίζει να λάβουμε υπόψη:

Οι πιο αισθητές βελτιώσεις στην ApoB παρατηρήθηκαν σε αανθρώπους των οποίων η LDL χοληστερίνη δεν ήταν εξαρχής σε ιδανικά επίπεδα.

Η αυξομείωση της ποσότητας των αμυγδάλων (εντός των ορίων της μελέτης), η λήψη φαρμάκων για τη χοληστερίνη ή η παροχή πλήρους διατροφικού πλάνου δεν άλλαξαν ουσιαστικά τη συνολική εικόνα.

Περιορισμοί της μελέτης

Οι συμμετέχοντες γνώριζαν πότε κατανάλωναν αμύγδαλα, κάτι που είναι συνηθισμένο σε μελέτες ολόκληρων τροφίμων, το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει τη συμπεριφορά τους. Επιπλέον, τα τριγλυκερίδια παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις από άτομο σε άτομο, καθιστώντας δύσκολη την εξαγωγή απόλυτων συμπερασμάτων για τον συγκεκριμένο δείκτη.

Πώς να εντάξετε τα αμύγδαλα στη διατροφή σας

Αν αναζητάτε ένα υγιεινό σνακ που στηρίζει έμπρακτα την υγεία της καρδιάς και ρυθμίζει τη χοληστερίνη, τα αμύγδαλα αποτελούν μια εύκολη και επιστημονικά τεκμηριωμένη επιλογή. Μπορείτε να τα εντάξετε στη διατροφή σας με τους εξής τρόπους: