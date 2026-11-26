Αν δυσκολεύεστε να αποκοιμηθείτε ή ξυπνάτε συχνά μέσα στη νύχτα, ίσως αξίζει να εξετάσετε και τις διατροφικές σας συνήθειες. Ανάμεσα στις τροφές που μπορούν να υποστηρίξουν την ποιότητα του ύπνου βρίσκεται ένα πράσινο φυλλώδες λαχανικό, ιδιαίτερα πλούσιο σε μαγνήσιο: το μαγειρεμένο σπανάκι. Μια κλινική διαιτολόγος εξηγεί τα οφέλη του και πώς μπορείτε να το εντάξετε στη διατροφή σας.

Το κορυφαίο λαχανικό για ποιοτικό ύπνο

Ορισμένα λαχανικά περιέχουν θρεπτικά συστατικά που ρυθμίζουν τον ύπνο, γι’ αυτό αξίζει να τα εντάξετε στη διατροφή σας —με μέτρο και χωρίς εμμονές— αν προσπαθείτε να βελτιώσετε την ξεκούρασή σας. Μία διαιτολόγος αποκαλύπτει ποιο λαχανικό ξεχωρίζει για καλύτερο ύπνο και πώς συγκρίνεται με άλλα υγιεινά λαχανικά.

«Όταν αναζητώ λαχανικά που μπορούν να υποστηρίξουν τον ύπνο, εστιάζω σε εκείνα με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε μαγνήσιο», εξηγεί η διαιτολόγος Christa Brown, RDN. «Πάντα λέω στους ασθενείς μου ότι πριν καταφύγουν σε κάποιο συμπλήρωμα ύπνου, καλό είναι να κοιτάξουν πρώτα την διατροφή τους και να εξετάσουν πώς μπορούν να αυξήσουν το μαγνήσιο μέσω της διατροφής».

Σύμφωνα με την Brown, το μαγειρεμένο σπανάκι είναι ένα λαχανικό που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο. «Το μαγειρεμένο σπανάκι δεν είναι υπνωτικό χάπι, αλλά αποτελεί έναν φυσικό τρόπο για να καλύψουμε την έλλειψη μαγνησίου μέσω της διατροφής», αναφέρει.

Για να έχετε μια εικόνα, ένα φλιτζάνι μαγειρεμένο σπανάκι περιέχει περίπου 157 χιλιοστόγραμμα (mg) μαγνησίου. «Πρόκειται σχεδόν για τη μισή ημερήσια ποσότητα που χρειάζονται οι περισσότερες γυναίκες, από ένα μόνο συνοδευτικό πιάτο», τονίζει η Brown, προσθέτοντας ότι σχεδόν ο μισός πληθυσμός δεν προσλαμβάνει επαρκείς ποσότητες. Συγκρίνετέ το αυτό με το ωμό σπανάκι, το οποίο αποδίδει μόλις 24 mg ανά φλιτζάνι. Το μαγείρεμα δεν αυξάνει το μαγνήσιο καθεαυτό, αλλά συρρικνώνει τα φύλλα τόσο ώστε να συγκεντρώνονται πολύ περισσότερα θρεπτικά συστατικά σε μια μικρότερη μερίδα.

Σε βιολογικό επίπεδο, το μαγνήσιο υποστηρίζει το γ-αμινοβουτυρικό οξύ (GABA), το οποίο η Brown αποκαλεί το «ηρεμιστικό» σήμα του εγκεφάλου. Παράλληλα, βοηθά στη ρύθμιση των ορμονών του στρες (τη λεγόμενη αντίδραση «μάχης ή φυγής») που μπορεί να σας κρατούν σε υπερένταση τη νύχτα.

Η Brown παρατηρεί συχνά ότι όσοι προσλαμβάνουν περισσότερο μαγνήσιο από τη διατροφή τους έχουν λιγότερες πιθανότητες να αντιμετωπίζουν προβλήματα ύπνου. Ωστόσο, επισημαίνει ότι τα επιστημονικά δεδομένα είναι ενθαρρυντικά, αλλά όχι ακόμη απόλυτα αποδεδειγμένα. «Οι μελέτες παρατήρησης συνδέουν σταθερά το μαγνήσιο με καλύτερο ύπνο, αλλά οι κλινικές δοκιμές παραμένουν ανάμεικτες», διευκρινίζει η ειδικός.

Πώς συγκρίνεται το μαγειρεμένο σπανάκι με άλλα πράσινα λαχανικά

Φυσικά, το σπανάκι δεν είναι το μόνο λαχανικό με απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, αλλά οι διαφορές μεταξύ τους αξίζουν την προσοχή μας. «Όσον αφορά το μαγνήσιο, το μαγειρεμένο σπανάκι δύσκολα χάνει την πρωτιά», λέει η Brown. «Ένα φλιτζάνι προσφέρει περίπου 157 mg. Αντίστοιχα, ένα φλιτζάνι μαγειρεμένο μπρόκολο έχει περίπου 32 mg, ενώ η ίδια ποσότητα μαγειρεμένου σέσκουλου φτάνει τα 150 mg».

Στα αρνητικά, το σπανάκι περιέχει οξαλικά άλατα, τα οποία, όπως εξηγεί η Brown, εμποδίζουν την απορρόφηση μέρους αυτού του μαγνησίου — ωστόσο, το μαγείρεμα μειώνει ως έναν βαθμό την περιεκτικότητα σε οξαλικά. «Ακόμη κι έτσι, ξεκινά με τόσο μεγάλο προβάδισμα, που τελικά απορροφάτε περίπου τέσσερις φορές περισσότερο μαγνήσιο σε σχέση με το κέιλ (kale). Το σέσκουλο είναι ο μόνος πραγματικός του ανταγωνιστής», σημειώνει.

Η Brown συμβουλεύει τους ασθενείς της να στοχεύουν στην κατανάλωση 1 φλιτζανιού μαγειρεμένου σπανακιού (ή σέσκουλου) τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας. Η τελική της συμβουλή; «Η συνέπεια μετράει περισσότερο από μία μεγάλη “υπνωτική” μερίδα. Προτιμήστε το μαγειρεμένο αντί για ωμό. Η ώρα κατανάλωσης δεν είναι καθοριστική, αλλά η προσθήκη μιας μερίδας στο βραδινό γεύμα είναι μια εύκολη συνήθεια που μπορείτε να διατηρήσετε!»