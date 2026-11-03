Υψηλή χοληστερίνη: Το λαχανικό που μπορεί να βοηθήσει στην μείωσή της, σύμφωνα με καρδιολόγο

Η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της χοληστερίνης και στην προστασία της καρδιαγγειακής υγείας. Ανάμεσα στις τροφές που αξίζει να εντάξετε στο μενού σας είναι η γλυκοπατάτα, ένα λαχανικό πλούσιο σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και κάλιο. Πώς μπορούν τα θρεπτικά συστατικά της να συμβάλουν σε μια πιο ισορροπημένη διατροφή και ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι για την προετοιμασία της;

Το λαχανικό που μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της χοληστερίνης, σύμφωνα με καρδιολόγο

Η υιοθέτηση μιας ισορροπημένης διατροφής αποτελεί βασικό βήμα για τη διατήρηση της υγείας της καρδιάς, ιδιαίτερα όταν στόχος είναι ο έλεγχος της κακής χοληστερίνης (LDL). Oρισμένα λαχανικά ξεχωρίζουν για την περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά. Ανάμεσά τους βρίσκεται η γλυκοπατάτα, η οποία μπορεί να αποτελέσει μια πολύτιμη προσθήκη σε μια υγιεινή διατροφή.

Ποια είναι, όμως, τα διατροφικά οφέλη της και πώς μπορεί να συμβάλει στην καρδιαγγειακή υγεία; Ο καρδιολόγος Dr. Rohit Vuppuluri εξηγεί γιατί αξίζει να την εντάξετε στα φθινοπωρινά σας γεύματα και ποιες επιλογές στον τρόπο μαγειρέματος βοηθούν να αξιοποιήσετε καλύτερα τα θρεπτικά συστατικά της.

Γιατί η γλυκοπατάτα μπορεί να μειώσει την χοληστερίνη

Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες

Περιέχει αντιοξειδωτικά που προστατεύουν την καρδιά

Αντικαθιστά λιγότερο θρεπτικές επιλογές

Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες

Οι γλυκοπατάτες αποτελούν εξαιρετική πηγή φυτικών ινών, καθώς μία μεγάλη γλυκοπατάτα περιέχει περίπου 6 γραμμάρια. Οι φυτικές ίνες βοηθούν στην απομάκρυνση της χοληστερίνης από τον οργανισμό αντί να την αφήνουν να ανακυκλώνεται συνεχώς, εξηγεί ο καρδιολόγος Dr. Rohit Vuppuluri.

«Οι διαλυτές φυτικές ίνες δεσμεύονται με τα χολικά οξέα στο πεπτικό σύστημα και βοηθούν στην αποβολή τους από το σώμα», αναφέρει ο Vuppuluri. «Το συκώτι στη συνέχεια χρησιμοποιεί τη διαθέσιμη χοληστερίνη για να παράγει νέα χολικά οξέα, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση της LDL χοληστερίνης με την πάροδο του χρόνου».

Tip: Αντί να τρώτε μόνο τη σάρκα, προτιμήστε να καταναλώνετε και τη φλούδα της γλυκοπατάτας, καθώς εκεί συγκεντρώνεται η μεγαλύτερη ποσότητα φυτικών ινών.

Προσφέρει αντιοξειδωτικά που προστατεύουν την καρδιά

Οι γλυκοπατάτες περιέχουν ισχυρά αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες. Οι πορτοκαλί γλυκοπατάτες είναι πλούσιες σε βήτα-καροτένιο, ενώ οι μωβ γλυκοπατάτες αποτελούν εξαιρετική πηγή ανθοκυανινών.

«Το οξειδωτικό στρες εμπλέκεται στην ανάπτυξη της αθηροσκλήρωσης, προκαλώντας αλλοιώσεις στα σωματίδια της LDL που οδηγούν στη δημιουργία πλάκας», εξηγεί ο Vuppuluri. «Τροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικά, όπως η γλυκοπατάτα, ενισχύουν τη συνολική προστασία του καρδιαγγειακού συστήματος».

Αντικαθιστά λιγότερο θρεπτικές επιλογές

«Μερικές φορές το μεγαλύτερο όφελος είναι αυτό που αντικαθιστά η γλυκοπατάτα στο πιάτο μας», σημειώνει ο ειδικός. Όταν μια ψητή γλυκοπατάτα παίρνει τη θέση ενός συνοδευτικού που είναι επεξεργασμένο ή πλούσιο σε κορεσμένα λιπαρά, τα οφέλη για τη χοληστερίνη είναι θεαματικά. «Η μείωση των κορεσμένων λιπαρών είναι μία από τις βασικές διατροφικές αλλαγές στις οποίες εστιάζουμε για τη μείωση της LDL».

Επιπλέον, οι γλυκοπατάτες περιέχουν κάλιο, το οποίο συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. «Υπενθυμίζω πάντα στους ασθενείς ότι η καρδιαγγειακή υγεία είναι κάτι ευρύτερο από έναν μόνο δείκτη», λέει ο Vuppuluri. «Η χοληστερίνη, η πίεση, το σάκχαρο, η σωματική άσκηση και η συνολική διατροφή λειτουργούν συνδυαστικά».

Συμβουλές για την κατανάλωση της γλυκοπατάτας

Ακολουθούν οι προτάσεις των ειδικών για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα οφέλη της:

Επιλέξτε υγιεινούς τρόπους μαγειρέματος: Το ψήσιμο στον φούρνο, το μαγείρεμα στον ατμό ή στη φριτέζα αέρος (air fryer) είναι οι καλύτερες επιλογές.

Μην αφαιρείτε τη φλούδα: Η φλούδα είναι λεπτή, βρώσιμη και προσφέρει επιπλέον φυτικές ίνες.

Προσέξτε τα toppings: Η προσθήκη μεγάλων ποσοτήτων βουτύρου, κρέμας γάλακτος ή λιπαρών τυριών αυξάνει τα κορεσμένα λιπαρά, αναιρώντας τα οφέλη της γλυκοπατάτας.

Προσθέστε ελαιόλαδο: Λίγο ελαιόλαδο αποτελεί εξαιρετική επιλογή, καθώς βοηθά τον οργανισμό να απορροφήσει καλύτερα τα καροτενοειδή της γλυκοπατάτας.

Θυμηθείτε ότι η γλυκοπατάτα είναι ένα μόνο κομμάτι μιας ισορροπημένης διατροφής. Η τακτική κατανάλωσή της αυξάνει την πρόσληψη φυτικών ινών, αλλά θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα συνολικό μοτίβο διατροφής πλούσιο σε λαχανικά, φρούτα, προϊόντα ολικής άλεσης, όσπρια και ξηρούς καρπούς.