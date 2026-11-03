Κολομβία: Τέσσερις νεκροί, μεταξύ των οποίων βρέφος δύο μηνών, από βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο φορτηγό

Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος δύο μηνών, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 17 τραυματίστηκαν από έκρηξη παγιδευμένου φορτηγού με στόχο στρατιωτική βάση στον δήμο Πλανάδας της Κολομβίας. Οι αρχές αποδίδουν την ευθύνη στη δομή «Χερόνιμο Γαλεάνο» των διαφωνούντων των πρώην FARC, εν μέσω κλιμάκωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά των ένοπλων οργανώσεων στη χώρα. Ο πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια προανήγγειλε εντατικοποίηση των αεροπορικών βομβαρδισμών και ειδικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της ναρκοτρομοκρατίας.

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Κολομβία: Τέσσερις νεκροί, μεταξύ των οποίων βρέφος δύο μηνών, από βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο φορτηγό
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος μόλις δύο μηνών, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 17 τραυματίστηκαν από έκρηξη παγιδευμένου με εκρηκτικά φορτηγού στη δυτική Κολομβία.
  • Η επίθεση είχε στόχο στρατιωτική βάση στον δήμο Πλανάδας, με τις αρχές να αποδίδουν την ευθύνη σε ομάδα διαφωνούντων της πρώην αντάρτικης οργάνωσης FARC.
  • Ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια προειδοποίησε ότι «Αυτά τα εγκλήματα δεν θα μείνουν ατιμώρητα!», ξεκαθαρίζοντας πως θα ενταθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των παράνομων ένοπλων οργανώσεων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος μόλις δύο μηνών, έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη παγιδευμένου με εκρηκτικά φορτηγού στη δυτική Κολομβία, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας. Οι αρχές αποδίδουν την ευθύνη για την επίθεση σε διαφωνούντες της πρώην αντάρτικης οργάνωσης FARC.

Η επίθεση σημειώθηκε εν μέσω κλιμάκωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά ένοπλων οργανώσεων στη χώρα.

Από την ανάληψη της προεδρίας, τον περασμένο Αύγουστο, ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια έχει διατάξει εκτεταμένες επιχειρήσεις εναντίον στρατοπέδων ανταρτών, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών βομβαρδισμών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στις επιχειρήσεις αυτές έχουν σκοτωθεί δεκάδες μαχητές, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον οκτώ ανήλικοι.

Από την άλλη, ένοπλες οργανώσεις εντείνουν τις βομβιστικές ενέργειες και τις δολοφονίες. Την περασμένη εβδομάδα καταγράφτηκαν τουλάχιστον τέσσερις επιθέσεις, σε μια από τις οποίες σκοτώθηκε αστυνομικός.

«Αυτά τα εγκλήματα δεν θα μείνουν ατιμώρητα!», εξεμάνη χθες μέσω X, με όλα τα γράμματα κεφαλαία, ο αρχηγός του κράτους, κάνοντας λόγο για «άνανδρη» ενέργεια «ναρκοτρομοκρατών».

Η επίθεση είχε στόχο στρατιωτική βάση προχθές Κυριακή το βράδυ, στον δήμο Πλανάδας, στο νότιο τμήμα του νομού Τολίμα. Το φορτηγό που είχε παγιδευτεί με εκρηκτικά ανατινάχτηκε, προκαλώντας ζημιές σε νοσοκομείο και σπίτια.

Το υπουργείο Άμυνας επέρριψε την ευθύνη για την ενέργεια σε «μέλη της δομής ‘Χερόνιμο Γαλεάνο’», ομάδας διαφωνούντων των πρώην FARC, που απορρίπτει τη συμφωνία ειρήνης του 2016.

«Με βαθιά οδύνη ενημερώνω ότι ο απολογισμός, ακόμη προσωρινός, της επίθεσης στην Πλανάδας ανέρχεται σε τέσσερις νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου βρέφους δυο μηνών. Απαράδεκτο!», τόνισε η κυβερνήτρια στην Τολίμα, η Αδριάνα Μαγάλι Ματίς, μέσω X.

Σε βίντεο διακρίνεται γυναίκα που κλαίει με απελπισία καθώς άνδρας βγάζει από τα συντρίμμια μικροσκοπικό σώμα, καλυμμένο με κουβέρτα. Σε άλλα στιγμιότυπα, διακρίνονται αιμόφυρτοι άνθρωποι ανάμεσα σε συντρίμμια σκορπισμένα στους δρόμους.

Κλιμάκωση των επιχειρήσεων κατά των ένοπλων οργανώσεων

Η έκρηξη τραυμάτισε άλλους 17 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, το οποίο πρόσθεσε πως ανέπτυξε νοσοκομείο εκστρατείας για να προσφερθούν φροντίδες στα θύματα.

Η επίθεση ήταν «αχρεία και εγκληματική ενέργεια την οποία απορρίπτουμε με τον πιο αποφασιστικό τρόπο», ανέφερε η κ. Ματίς μέσω X.

«Η επίθεση εναντίον του άμαχου πληθυσμού, των στρατιωτών μας και των οικογενειών στην Τολίμα ξεπερνά όριο που δεν θα ανεχθούμε», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια επέμεινε πως θα ενταθεί ο αγώνας εναντίον των παράνομων ένοπλων οργανώσεων.

«Θα συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς εναντίον νόμιμων στρατιωτικών στόχων, θα εντείνουμε τις ειδικές επιχειρήσεις και θα προχωρήσουμε στην επανέναρξη των ψεκασμών (σ.σ. για την καταστροφή παράνομων καλλιεργειών) σύμφωνα με τον νόμο», τόνισε.

Σύμφωνα με τον δήμο της Πλανάδας, πέρα από το φορτηγό που είχε παγιδευτεί με εκρηκτικά, «κάτοικοι αντιλήφθηκαν drones να πετούν πάνω από το κέντρο» της κοινότητας αυτής, καθώς ένοπλες οργανώσεις χρησιμοποιούν ολοένα περισσότερο μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, για διάφορους σκοπούς.

Η Κολομβία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με νέο κύμα βίας, που τροφοδοτούν συγκρούσεις ανάμεσα σε αντάρτες και καρτέλ για τον έλεγχο των οδών διακίνησης ναρκωτικών στη λατινοαμερικάνικη χώρα, που κατατάσσεται πρώτη στον κόσμο ως προς την παραγωγή κοκαΐνης.

Την 1η Σεπτεμβρίου, η έκρηξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικές ύλες στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους 11. Μερικές εβδομάδες αργότερα, τρεις στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν όταν έπεσαν σε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς τοποθετημένους από ομάδα διαφωνούντων των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC).

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