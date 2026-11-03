Κολομβία: Τέσσερις νεκροί, μεταξύ των οποίων βρέφος δύο μηνών, από βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο φορτηγό

Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος μόλις δύο μηνών, έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη παγιδευμένου με εκρηκτικά φορτηγού στη δυτική Κολομβία, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας. Οι αρχές αποδίδουν την ευθύνη για την επίθεση σε διαφωνούντες της πρώην αντάρτικης οργάνωσης FARC.
Η επίθεση σημειώθηκε εν μέσω κλιμάκωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά ένοπλων οργανώσεων στη χώρα.
Από την ανάληψη της προεδρίας, τον περασμένο Αύγουστο, ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια έχει διατάξει εκτεταμένες επιχειρήσεις εναντίον στρατοπέδων ανταρτών, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών βομβαρδισμών.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στις επιχειρήσεις αυτές έχουν σκοτωθεί δεκάδες μαχητές, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον οκτώ ανήλικοι.
Από την άλλη, ένοπλες οργανώσεις εντείνουν τις βομβιστικές ενέργειες και τις δολοφονίες. Την περασμένη εβδομάδα καταγράφτηκαν τουλάχιστον τέσσερις επιθέσεις, σε μια από τις οποίες σκοτώθηκε αστυνομικός.
«Αυτά τα εγκλήματα δεν θα μείνουν ατιμώρητα!», εξεμάνη χθες μέσω X, με όλα τα γράμματα κεφαλαία, ο αρχηγός του κράτους, κάνοντας λόγο για «άνανδρη» ενέργεια «ναρκοτρομοκρατών».
¡AL NARCOTERRORISMO LO VAMOS A ENFRENTAR CON TODO EL PODER DEL ESTADO!
Los cobardes atentados narcoterroristas perpetrados en Planadas, Tolima; Algeciras, Huila; y Balboa, La Sierra y Totoró, Cauca, contra la población civil y nuestra Fuerza Pública, NO QUEDARÁN IMPUNES.
En Planadas, Tolima, cuatro personas fueron asesinadas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de nacida. En Algeciras, Huila, fue asesinado nuestro patrullero Julián Esmith Castaño López y resultaron heridos policías y civiles. En el Cauca, los ataques con explosivos y los hostigamientos armados volvieron a amenazar la vida y la tranquilidad de comunidades enteras.
¡ESTOS CRÍMENES NO QUEDARÁN IMPUNES!
Desde el primer momento, el Ejército Nacional y la Policía Nacional desplegaron sus capacidades para restablecer el orden público, proteger y acompañar a las comunidades afectadas y asegurar las zonas atacadas.
Se adelantan las labores de control territorial y aseguramiento de los lugares impactados para facilitar las diligencias judiciales.
HE ORDENADO FORTALECER LA PRESENCIA DE NUESTRA FUERZA PÚBLICA, INTENSIFICAR LAS OPERACIONES Y ACTIVAR MEDIDAS ESPECIALES DE SEGURIDAD PARA PREVENIR NUEVOS ATAQUES Y RECUPERAR EL CONTROL DE LOS TERRITORIOS.
¡NO VAMOS A RETROCEDER NI UN MILÍMETRO!
Volcaremos toda la capacidad del Estado para acabar con estas estructuras criminales
¡SEGUIREMOS CON LOS BOMBARDEOS CONTRA OBJETIVOS MILITARES LEGÍTIMOS, INTENSIFICAREMOS LAS OPERACIONES ESPECIALES Y AVANZAREMOS EN LA REACTIVACIÓN DE LAS FUMIGACIONES CONFORME A LA LEY!
A los narcoterroristas que continúan asesinando inocentes, atacando a nuestros soldados y policías y sembrando el terror en las regiones, les advierto: ¡LOS VAMOS A PERSEGUIR, LOS VAMOS A COMBATIR CON TODA LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y LOS VAMOS A DAR DE BAJA!
No habrá descanso en la persecución de los responsables de estos crímenes. Vamos a desmantelar sus estructuras, destruir sus economías ilícitas y recuperar cada territorio sometido a su violencia.
A las familias de las víctimas les expreso mi solidaridad, mis oraciones y y mi compromiso absoluto de que estos crímenes serán perseguidos con todo el rigor de la ley.
Durante demasiados años, el narcoterrorismo se fortaleció mientras los colombianos sufrían las consecuencias de la violencia.
¡ESO SE ACABÓ!
¡ESTE GOBIERNO LLEGÓ A ENFRENTARLOS, A DERROTAR SUS ESTRUCTURAS Y A DEVOLVERLES LA SEGURIDAD A LOS COLOMBIANOS!
¡NO VAMOS A DESCANSAR! Trabajamos día y noche por la seguridad de nuestra gente.
¡EL MIEDO CAMBIÓ DE BANDO!
¡BIENVENIDOS A LA PATRIA MILAGRO!
¡FIRME POR LA PATRIA!
¡VIVA CRISTO REY!
(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 2, 2026
Η επίθεση είχε στόχο στρατιωτική βάση προχθές Κυριακή το βράδυ, στον δήμο Πλανάδας, στο νότιο τμήμα του νομού Τολίμα. Το φορτηγό που είχε παγιδευτεί με εκρηκτικά ανατινάχτηκε, προκαλώντας ζημιές σε νοσοκομείο και σπίτια.
Το υπουργείο Άμυνας επέρριψε την ευθύνη για την ενέργεια σε «μέλη της δομής ‘Χερόνιμο Γαλεάνο’», ομάδας διαφωνούντων των πρώην FARC, που απορρίπτει τη συμφωνία ειρήνης του 2016.
Tras el atentado terrorista en Planadas, Tolima, por instrucción del presidente de la República, @ABDELAESPRIELLA, se reforzó el despliegue operacional en Planadas, Tolima, con la llegada del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 9 y unidades de la Novena Brigada del Ejército Nacional, para intensificar la ofensiva contra las estructuras criminales, perseguir a sus cabecillas, afectar sus economías ilícitas y recuperar el control territorial.
De manera paralela, la Fuerza Pública y la @DefensaCivilCo activaron un plan de asistencia humanitaria que incluye la instalación de un hospital de campaña, con dos carpas y un generador eléctrico, para ampliar la capacidad de atención médica. También se mantienen equipos de socorro y logística en alistamiento para reforzar la respuesta ante las necesidades de la comunidad.
No habrá tregua ni impunidad. Desplegaremos todas las capacidades del Estado para perseguir a los autores de este crimen y llevarlos ante la justicia o neutralizarlos, con toda la contundencia.
— Mindefensa (@mindefensa) November 2, 2026
«Με βαθιά οδύνη ενημερώνω ότι ο απολογισμός, ακόμη προσωρινός, της επίθεσης στην Πλανάδας ανέρχεται σε τέσσερις νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου βρέφους δυο μηνών. Απαράδεκτο!», τόνισε η κυβερνήτρια στην Τολίμα, η Αδριάνα Μαγάλι Ματίς, μέσω X.
Con profundo dolor informo que el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida.
¡Esto es inadmisible! Mi solidaridad con las familias. Exigimos justicia y acciones contundentes para detener esta barbarie.
— Adriana Magali Matiz 🇨🇴 (@AdrianaMatizTol) November 2, 2026
Σε βίντεο διακρίνεται γυναίκα που κλαίει με απελπισία καθώς άνδρας βγάζει από τα συντρίμμια μικροσκοπικό σώμα, καλυμμένο με κουβέρτα. Σε άλλα στιγμιότυπα, διακρίνονται αιμόφυρτοι άνθρωποι ανάμεσα σε συντρίμμια σκορπισμένα στους δρόμους.
Κλιμάκωση των επιχειρήσεων κατά των ένοπλων οργανώσεων
Η έκρηξη τραυμάτισε άλλους 17 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, το οποίο πρόσθεσε πως ανέπτυξε νοσοκομείο εκστρατείας για να προσφερθούν φροντίδες στα θύματα.
Η επίθεση ήταν «αχρεία και εγκληματική ενέργεια την οποία απορρίπτουμε με τον πιο αποφασιστικό τρόπο», ανέφερε η κ. Ματίς μέσω X.
Lo ocurrido esta noche en Planadas es de extrema gravedad. Un acto vil y criminal que rechazamos con absoluta contundencia. Atentar contra la población civil y poner en riesgo la vida de nuestros soldados y de las familias tolimenses es cruzar una línea que no vamos a tolerar.
Desde el Gobierno Departamental estamos coordinando con la Alcaldía de Planadas y la Fuerza Pública para evaluar las afectaciones, acompañar a la comunidad y hacer frente a esta situación.
— Adriana Magali Matiz 🇨🇴 (@AdrianaMatizTol) November 2, 2026
«Η επίθεση εναντίον του άμαχου πληθυσμού, των στρατιωτών μας και των οικογενειών στην Τολίμα ξεπερνά όριο που δεν θα ανεχθούμε», πρόσθεσε.
Ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια επέμεινε πως θα ενταθεί ο αγώνας εναντίον των παράνομων ένοπλων οργανώσεων.
«Θα συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς εναντίον νόμιμων στρατιωτικών στόχων, θα εντείνουμε τις ειδικές επιχειρήσεις και θα προχωρήσουμε στην επανέναρξη των ψεκασμών (σ.σ. για την καταστροφή παράνομων καλλιεργειών) σύμφωνα με τον νόμο», τόνισε.
Σύμφωνα με τον δήμο της Πλανάδας, πέρα από το φορτηγό που είχε παγιδευτεί με εκρηκτικά, «κάτοικοι αντιλήφθηκαν drones να πετούν πάνω από το κέντρο» της κοινότητας αυτής, καθώς ένοπλες οργανώσεις χρησιμοποιούν ολοένα περισσότερο μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, για διάφορους σκοπούς.
Η Κολομβία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με νέο κύμα βίας, που τροφοδοτούν συγκρούσεις ανάμεσα σε αντάρτες και καρτέλ για τον έλεγχο των οδών διακίνησης ναρκωτικών στη λατινοαμερικάνικη χώρα, που κατατάσσεται πρώτη στον κόσμο ως προς την παραγωγή κοκαΐνης.
Την 1η Σεπτεμβρίου, η έκρηξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικές ύλες στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους 11. Μερικές εβδομάδες αργότερα, τρεις στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν όταν έπεσαν σε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς τοποθετημένους από ομάδα διαφωνούντων των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC).