Κολομβία: Τέσσερις νεκροί, μεταξύ των οποίων βρέφος δύο μηνών, από βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο φορτηγό

Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος μόλις δύο μηνών, έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη παγιδευμένου με εκρηκτικά φορτηγού στη δυτική Κολομβία, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας. Οι αρχές αποδίδουν την ευθύνη για την επίθεση σε διαφωνούντες της πρώην αντάρτικης οργάνωσης FARC.

Η επίθεση σημειώθηκε εν μέσω κλιμάκωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά ένοπλων οργανώσεων στη χώρα.

Από την ανάληψη της προεδρίας, τον περασμένο Αύγουστο, ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια έχει διατάξει εκτεταμένες επιχειρήσεις εναντίον στρατοπέδων ανταρτών, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών βομβαρδισμών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στις επιχειρήσεις αυτές έχουν σκοτωθεί δεκάδες μαχητές, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον οκτώ ανήλικοι.

Από την άλλη, ένοπλες οργανώσεις εντείνουν τις βομβιστικές ενέργειες και τις δολοφονίες. Την περασμένη εβδομάδα καταγράφτηκαν τουλάχιστον τέσσερις επιθέσεις, σε μια από τις οποίες σκοτώθηκε αστυνομικός.

«Αυτά τα εγκλήματα δεν θα μείνουν ατιμώρητα!», εξεμάνη χθες μέσω X, με όλα τα γράμματα κεφαλαία, ο αρχηγός του κράτους, κάνοντας λόγο για «άνανδρη» ενέργεια «ναρκοτρομοκρατών».

¡AL NARCOTERRORISMO LO VAMOS A ENFRENTAR CON TODO EL PODER DEL ESTADO!

Los cobardes atentados narcoterroristas perpetrados en Planadas, Tolima; Algeciras, Huila; y Balboa, La Sierra y Totoró, Cauca, contra la población civil y nuestra Fuerza Pública, NO QUEDARÁN IMPUNES.

En Planadas, Tolima, cuatro personas fueron asesinadas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de nacida. En Algeciras, Huila, fue asesinado nuestro patrullero Julián Esmith Castaño López y resultaron heridos policías y civiles. En el Cauca, los ataques con explosivos y los hostigamientos armados volvieron a amenazar la vida y la tranquilidad de comunidades enteras.

¡ESTOS CRÍMENES NO QUEDARÁN IMPUNES!

Desde el primer momento, el Ejército Nacional y la Policía Nacional desplegaron sus capacidades para restablecer el orden público, proteger y acompañar a las comunidades afectadas y asegurar las zonas atacadas.

Se adelantan las labores de control territorial y aseguramiento de los lugares impactados para facilitar las diligencias judiciales.

HE ORDENADO FORTALECER LA PRESENCIA DE NUESTRA FUERZA PÚBLICA, INTENSIFICAR LAS OPERACIONES Y ACTIVAR MEDIDAS ESPECIALES DE SEGURIDAD PARA PREVENIR NUEVOS ATAQUES Y RECUPERAR EL CONTROL DE LOS TERRITORIOS.

¡NO VAMOS A RETROCEDER NI UN MILÍMETRO!

Volcaremos toda la capacidad del Estado para acabar con estas estructuras criminales

¡SEGUIREMOS CON LOS BOMBARDEOS CONTRA OBJETIVOS MILITARES LEGÍTIMOS, INTENSIFICAREMOS LAS OPERACIONES ESPECIALES Y AVANZAREMOS EN LA REACTIVACIÓN DE LAS FUMIGACIONES CONFORME A LA LEY!

A los narcoterroristas que continúan asesinando inocentes, atacando a nuestros soldados y policías y sembrando el terror en las regiones, les advierto: ¡LOS VAMOS A PERSEGUIR, LOS VAMOS A COMBATIR CON TODA LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y LOS VAMOS A DAR DE BAJA!

No habrá descanso en la persecución de los responsables de estos crímenes. Vamos a desmantelar sus estructuras, destruir sus economías ilícitas y recuperar cada territorio sometido a su violencia.

A las familias de las víctimas les expreso mi solidaridad, mis oraciones y y mi compromiso absoluto de que estos crímenes serán perseguidos con todo el rigor de la ley.

Durante demasiados años, el narcoterrorismo se fortaleció mientras los colombianos sufrían las consecuencias de la violencia.

¡ESO SE ACABÓ!

¡ESTE GOBIERNO LLEGÓ A ENFRENTARLOS, A DERROTAR SUS ESTRUCTURAS Y A DEVOLVERLES LA SEGURIDAD A LOS COLOMBIANOS!

¡NO VAMOS A DESCANSAR! Trabajamos día y noche por la seguridad de nuestra gente.

¡EL MIEDO CAMBIÓ DE BANDO!

¡BIENVENIDOS A LA PATRIA MILAGRO!

¡FIRME POR LA PATRIA!

¡VIVA CRISTO REY!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 2, 2026