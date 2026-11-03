Υεμένη: Σε απόσταση 80 χιλιομέτρων από την Άντεν έχουν φτάσει οι αντάρτες Χούθι

Σε απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων από την Άντεν έχουν φθάσει οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, καθώς συνεχίζουν την προέλασή τους προς την πόλη που αποτελεί έδρα και προσωρινή πρωτεύουσα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, σύμφωνα με τέσσερις πηγές του κυβερνητικού στρατού που επικαλείται το Reuters.

Το κίνημα Ανσαραλά, γνωστό και ως Χούθι από το όνομα της οικογένειας που ηγείται της οργάνωσης και διατηρεί στενούς δεσμούς με το Ιράν, βρίσκεται πλέον πιο κοντά στην Άντεν από οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά το 2015.

Τότε, κατά τους πρώτους μήνες του πολέμου στην Υεμένη, οι αντάρτες είχαν καταφέρει να εισέλθουν στην πόλη, προτού εκδιωχθούν από τις κυβερνητικές δυνάμεις.

Η νέα επίθεση άνοιξε νέο, ευμετάβλητο μέτωπο στον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που άρχισε με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Ιανουαρίου, παρασέρνοντας τόσο την Ανσαραλά όσο και τη Σαουδική Αραβία πιο βαθιά στην περιφερειακή σύγκρουση.

Οι αντάρτες έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, η οποία υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση. Από την άλλη, η στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ έχει πολλαπλασιάσει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων της Ανσαραλά στην Υεμένη.

Η αναζωπύρωση του πολέμου έκανε κομμάτια την εκεχειρία για την οποία μεσολάβησε ο ΟΗΕ το 2022 και είχε ουσιαστικά αναστείλει τις εχθροπραξίες στον πόλεμο που γενικεύτηκε το 2014, όταν η Ανσαραλά έτρεψε την κυβέρνηση σε φυγή από την πρωτεύουσα Σανάα και την κυρίευσε.

Στο στόχαστρο κρίσιμος οδικός άξονας

Η προέλαση των ανταρτών απειλεί στρατηγικές θέσεις κατά μήκος του βασικού οδικού άξονα ο οποίος συνδέει την Άντεν με την πολιορκημένη πόλη Ταΐζ, ζωτικής σημασίας αρτηρία για τη νοτιοδυτική Υεμένη.

Ακολουθεί ευρεία επίθεση που άρχισε τον Σεπτέμβριο, όταν οι μαχητές της Ανσαραλά σάρωσαν παράκτιες περιοχές στην Ερυθρά θάλασσα και κατέλαβαν περιοχές κατά μήκος του στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ, μιας από τις πιο σημαντικές θαλάσσιες οδού παγκοσμίως, κρίσιμη για τις εξαγωγές αργού από τη Σαουδική Αραβία από την Ασία.

Today, the focus is on the Houthi ground advance. According to Reuters sources, they’re now just about 50 miles from the Aden port. Meanwhile, Taiz is still isolated—Mocha road is shut down tight. The coalition has confirmed the destruction of one ballistic missile and two drones over southern Saudi Arabia and Riyadh, but thankfully, there’s been no damage reported. The Houthi statements about strikes on Dammam airport, Jizan radar, and a transport plane at Ras Isa port remain to be verified. On another note, there have been no new reports of shipping incidents in the Red Sea. Displacement has surpassed 300,000, as noted by IOM. It’s clear that the ground conflict poses the real danger; the sea just isn’t a threat right now.

@ThomasHuffman79 #Yemen #Houthis #OSINT #GEOINT — Thomas Huffman (@ThomasHuffman79) November 3, 2026

Η προέλαση αυτή δίνει στους αντάρτες της Ανσαραλά την ευκαιρία να υπερφαλαγγίσουν κυβερνητικά στρατεύματα κατά μήκος της οροσειράς η οποία επιβλέπει το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, σύμφωνα με τις πηγές του Reuters στον στρατό. Οι κυβερνητικές δυνάμεις είχαν ισχυριστεί πως εξεδίωξαν τους αντάρτες από την περιοχή μόλις μερικές εβδομάδες νωρίτερα.

Οι επιθέσεις της Ανσαραλά εναντίον της Άντεν, η οποία μετατράπηκε σε προσωρινή πρωτεύουσα και έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης το 2015, έχουν κλιμακωθεί επίσης τις τελευταίες εβδομάδες. Οι αντάρτες έπληξαν το αεροδρόμιο της Άντεν την περασμένη Τετάρτη, αφού προειδοποίησαν τον κόσμο να απομακρυνθεί εσπευσμένα από αυτό. Προεδρικό παλάτι μπήκε επίσης στο στόχαστρο επίθεσής τους τον Οκτώβριο.

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις με τις κυβερνητικές δυνάμεις

Οι μάχες ανάμεσα στους αντάρτες της Ανσαραλά και δυνάμεις πιστές στην κυβέρνηση συνεχίζονταν χθες Δευτέρα σε στρατόπεδο στην είσοδο της περιφέρειας Τουρ αλ Μπάχα, μια από τις κυριότερες πύλες προς την Άντεν. Το στρατόπεδο αυτό απέχει κάπου 50 χιλιόμετρα από την επαρχιακή πρωτεύουσα της Λαχτζ και 80 χιλιόμετρα από την Άντεν.

Η Ανσαραλά άρχισε την έφοδό της εναντίον κυβερνητικών θέσεων στην Αλ Μακατίρα πριν από τρεις ημέρες και πλέον έχει κυριεύσει όλη την περιφέρεια αυτή, σύμφωνα με τις πηγές του Ρόιτερς. Η ορεινή περιοχή επιβλέπει τον δρόμο ο οποίος συνδέει την Ταΐζ με την Άντεν. Οι αντάρτες ανάγκασαν τα κυβερνητικά στρατεύματα να αναδιπλωθούν, να υποχωρήσουν προς την Τουρ αλ Μπάχα, πάντα κατά τις πηγές αυτές.

Ο υπουργός Πληροφοριών της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης δεν απάντησε αμέσως όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει.

Στέλεχος της Ανσαραλά, ο Χαμίντ Ριζκ, μεταφόρτωσε σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης βίντεο -το οποίο το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς τονίζει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα με ανεξάρτητο τρόπο- από αυτήν που περιέγραψε ως την είσοδο ανταρτών στη Σουκ αρ Ράμπου, στην περιφέρεια Μακατίρα.

Ο δρόμος είναι η τελευταία εναπομείνασα σύνδεση των περιοχών που ελέγχονται από τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης και της Ταΐζ.

Η Ταΐζ, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Υεμένης, παραμένει περικυκλωμένη από τις αρχές του Οκτωβρίου, όταν οι μαχητές της Ανσαραλά απέκοψαν τον οδικό άξονα προς τον νότο, που τη συνδέει με την Άντεν. Η πολιορκία ανάγκασε να εκτοπιστούν πάνω από 100.000 ανθρώπους και προκάλεσε γενικευμένες ελλείψεις τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων.