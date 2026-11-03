Νέες διαπραγματεύσεις Μόσχας-Κιέβου με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ – Στο επίκεντρο η ασφάλεια και η ειρήνη

Νέο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε για τις 10 και 11 Νοεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.
Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις εγγυήσεις ασφαλείας για τη μεταπολεμική περίοδο, στην αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και στην προώθηση ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών.
Παράλληλα, στην ατζέντα των επαφών θα περιλαμβάνονται τα επόμενα βήματα προς την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.
«Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις διευθετήσεις για τη μεταπολεμική ασφάλεια, την αποκλιμάκωση, τις ανθρωπιστικές προσπάθειες και τα επόμενα βήματα προς την ειρήνη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός απεσταλμένος.
The United States will mediate working-level negotiations between Ukraine and Russia on November 10–11 in Abu Dhabi, advancing President Trump’s mission to end the war. Discussions will focus on post-war security arrangements, de-escalation, humanitarian efforts, and next steps toward peace.
Additionally, American negotiators will meet this week in Brussels with representatives from France, Germany, the United Kingdom, the EU, and NATO to discuss security guarantees for Ukraine, Europe’s post-war security architecture, and economic opportunities to support Ukraine’s reconstruction.
We look forward to building on the progress made in Kyiv, Oslo, and St. Petersburg toward a comprehensive, durable peace agreement that delivers lasting security for generations to come.
— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) November 2, 2026