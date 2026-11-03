Νέες διαπραγματεύσεις Μόσχας-Κιέβου με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ – Στο επίκεντρο η ασφάλεια και η ειρήνη

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Νέο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε για τις 10 και 11 Νοεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις εγγυήσεις ασφαλείας για τη μεταπολεμική περίοδο, στην αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και στην προώθηση ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών.

Παράλληλα, στην ατζέντα των επαφών θα περιλαμβάνονται τα επόμενα βήματα προς την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις διευθετήσεις για τη μεταπολεμική ασφάλεια, την αποκλιμάκωση, τις ανθρωπιστικές προσπάθειες και τα επόμενα βήματα προς την ειρήνη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός απεσταλμένος.