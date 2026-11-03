Τουρκία: Σε βίλα 250 τ.μ. στο Ιμραλί μεταφέρθηκε ο Αμπντουλάχ Οτζαλάν

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Σε βίλα 250 τετραγωνικών μέτρων εντός του σωφρονιστικού συγκροτήματος στο νησί Ιμραλί μεταφέρθηκε ο ηγέτης του PKK, Αμπντουλάχ Οτζαλάν, σε μια κίνηση που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της συμμετοχής του στις συνομιλίες με την τουρκική κυβέρνηση.

Η μεταφορά του συνιστά νέα εξέλιξη στην προσπάθεια επανεκκίνησης της ειρηνευτικής διαδικασίας, η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες.

Ωστόσο, το φιλοκουρδικό κόμμα DEM εμφανίζεται επιφυλακτικό απέναντι στην αλλαγή των συνθηκών κράτησης του Οτζαλάν, χαρακτηρίζοντάς την ανεπαρκή και ζητώντας ουσιαστικότερες πρωτοβουλίες για την προώθηση των διαπραγματεύσεων.

Ο βουλευτής Μιτχάτ Σαντζάρ δήλωσε ότι «η διαδικασία δεν μπορεί να προχωρήσει με μονομερείς προσδοκίες και απαιτήσεις», ενώ η βουλευτής Περβίν Μπουλντάν διευκρίνισε πως «θα ήταν ακριβέστερο να περιγραφεί απλώς ως ένας χώρος σχεδιασμένος για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του».

Οι συνομιλίες μεταξύ Οτζαλάν και τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών αποσκοπούν στον αφοπλισμό του PKK, με την Άγκυρα να απαιτεί προηγουμένως επαληθευμένη παράδοση των όπλων.

Η κουρδική πλευρά ζητεί συνταγματικές εγγυήσεις για τη γλώσσα και την τοπική αυτονομία.

Η μεταφορά προκάλεσε αντιδράσεις στον εθνικιστικό χώρο, με τον ηγέτη του Κόμματος Νίκης, Ουμίτ Οζντάγ, να δηλώνει χαρακτηριστικά πως «ο δολοφόνος βρεφών Αμπντουλάχ Οτζαλάν δεν είναι πλέον καταδικασμένος κρατούμενος, αλλά ένας απελευθερωμένος τρομοκράτης που ζει στην ιδιωτική του βίλα».