Μαρία Καρυστιανού: «Δεν υπάρχει κανένα σενάριο μη καθόδου στις εκλογές» – Ποιες συνεργασίες αποκλείει

Την πρόθεση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» να συμμετάσχει κανονικά στις επόμενες εθνικές εκλογές, με πλήρη ψηφοδέλτια σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, επανέλαβε σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Kontra 24» και τη δημοσιογράφο Λουκία Γκάτσου η Μαρία Καρυστιανού, αποκλείοντας παράλληλα το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών με συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα.

Απαντώντας στις φήμες που έκαναν λόγο για σκέψεις μη καθόδου του κινήματος στην εκλογική αναμέτρηση, η κα. Καρυστιανού διέψευσε κατηγορηματικά τα σχετικά σενάρια, κάνοντας λόγο για «κακές γλώσσες» που επιχειρούν να αποδομήσουν την προσπάθεια. Όπως υπογράμμισε, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» προετοιμάζεται εντατικά και θα δώσει το «παρών» με πλήρεις συνδυασμούς και ψηφοδέλτια σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Αναφερόμενη στις δημοσκοπικές επιδόσεις του κινήματος, απέδωσε τις πιέσεις που καταγράφονται σε επικοινωνιακές πρακτικές που επιχειρούν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις θεσμικές αλλαγές που προωθεί το κίνημα, επικρίνοντας το πολιτικό σύστημα για τη στάση του απέναντι στην κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, καθώς και στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των θεσμών.

Η ίδια επανέλαβε ότι βασικός εκλογικός στόχος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» είναι η αυτοδυναμία, την οποία χαρακτήρισε ως το μοναδικό κριτήριο επιτυχίας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι πολίτες θα επιλέξουν με γνώμονα την ανάγκη για κάθαρση και την αποκατάσταση του κράτους δικαίου.

Ξεκάθαρη ήταν και η τοποθέτησή της αναφορικά με το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών. Η πρόεδρος του κινήματος απέκλεισε τη σύμπραξη με πολιτικούς σχηματισμούς που συνδέονται με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς και με τον Πάνο Καμμένο, θέτοντας το ερώτημα: «Μου μιλάτε για μνημονιακούς πρωθυπουργούς; Σε καμία περίπτωση».