«Καρφί» Ανδρουλάκη σε Βενιζέλο για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Διαβάζω για “μεγάλη επιτυχία” Μητσοτάκη στον ΟΗΕ – Έκανε απλά το καθήκον του»

«Διαβάζω για “μεγάλη επιτυχία” Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Έκανε απλά το καθήκον του» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την τοποθέτησή του στην Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας έμμεσα στον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος σε άρθρο του ανέφερε ότι «ο Πρωθυπουργός παρουσίασε με πληρότητα τις ελληνικές θέσεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Διαβάζω σήμερα για την “πολύ μεγάλη διπλωματική επιτυχία” του Πρωθυπουργού από την παρουσία του στον ΟΗΕ. Μα, το καθήκον του έκανε στον ΟΗΕ. Έκανε απλά το καθήκον του, όπως έπρεπε και όπως πρέπει να κάνει κάθε Πρωθυπουργός της χώρας σε ανάλογες περιστάσεις. Η εθνική επιτυχία κρίνεται από την αποτελεσματικότητα. Και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εξωτερικής πολιτικής, που επιμένω ότι κυρίως δίνει χώρο στην επικοινωνία και όχι στην ουσία, είναι συγκεκριμένα».

Και πρόσθεσε: «Το 2019, υπέγραψε το τουρκολιβυκό το τμήμα της Λιβύης. Από τότε πέρασαν επτά ολόκληρα χρόνια. Τότε ήταν οι πρώτοι μήνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και είχαν ως επιχείρημα ότι δεν πρόλαβαν. Επτά χρόνια μετά, όταν από τη χώρα μας παρέλασε ο Χαφτάρ, οι υιοί Χαφτάρ, και ο κ. Γεραπετρίτης έλεγε ότι κλείνουν οι “χαίνουσες πληγές” με τη Λιβύη, είναι διπλωματική επιτυχία ή αποτυχία ότι και η ανατολική Λιβύη επιβεβαίωσε το τουρκολιβυκό μνημόνιο; Είναι, προφανώς, αποτυχία».