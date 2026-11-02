Λάμπρος Κωνσταντάρας για την Έλενα Τσαγκρινού: «Είναι ένα πολύ γλυκό κορίτσι – Φαινομενικά είμαστε εντελώς αταίριαστοι»

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας το πρωί της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, ήταν καλεσμένος στο «Χαμογέλα και Πάλι!» με την Σίσσυ Χρηστίδου. Ο έμπειρος δημοσιογράφος και παρουσιαστής, στη συνέντευξή του μίλησε για την σχέση του με την Έλενα Τσαγκρινού.

Αναφερόμενος στη προσωπική του ζωή, στη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας εξήγησε πως: «Είμαι πάρα πολύ καλά. Δεν με ενοχλεί να ερωτηθώ το οτιδήποτε, οπότε δεν έχω πρόβλημα. Γενικά είμαι λίγο κάφρος εγώ, μπορεί να μου έχει βγει η πιο ρομαντική πλευρά μου».

«Η Έλενα είναι και ένα πολύ γλυκό κορίτσι, που ίσως αυτό το πράγμα φαίνεται πιο πολύ προς τα έξω. Αλλά εγώ ο ίδιος κάφρος παραμένω, δεν αλλάζει. Είμαι στην καθημερινότητα γενικά, αλλά είμαι επίσης αυτό που λέτε. Μου αρέσει δηλαδή. Και όταν βρεις έναν άνθρωπο που ταιριάζεις και που φαινομενικά είμαστε εντελώς αταίριαστοι, αλλά τελικά δεν είμαστε καθόλου», συνέχισε.

Επιπλέον, ο παρουσιαστής είπε ότι: «Γνωριζόμασταν κοινωνικά. Το κλικ έγινε σε μία απλή πρόταση για φαγητό, τίποτα. Αυτό έγινε. Και έγινε την πρώτη φορά, αμέσως».