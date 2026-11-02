Δημοσκόπηση Alco: Στις 10 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΕΛΑΣ – Αλλαγή διακυβέρνησης θέλει το 68%

Στις 10 μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενήργησε η Alco για λογαριασμό του Alpha.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 23,4%, ενώ η ΕΛΑΣ συγκεντρώνει 14,3%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11,4%, το ΚΚΕ με 7,1%, η Ελληνική Λύση με 5,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,7%, η Συμμαχία Ελλήνων που έχει τη στήριξη του Ηλία Κασιδιάρη, με 3,2% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,1%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, η Φωνή Λογικής με 2,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,8%, η Νίκη με 1,7% και οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο με 0,7%, ενώ το «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 4,1%.

Η ακρίβεια

Για το ζήτημα της ακρίβειας και το αν είναι πιθανό οι πολίτες να περιορίσουν την αγορά βασικών αγαθών τον χειμώνα, πολύ πιθανό απαντά το 15%, «αρκετά» το 40%, «λίγο» το 29%, «καθόλου» 13%, ενώ δεν απαντά το 3%.

Σχετικά με το ποιος ευθύνεται περισσότερο για την ακρίβεια, «η κυβέρνηση και η πολιτική της» απαντά το 45%, «η παγκόσμια ενεργειακή κρίση» το 29%, η «κερδοσκοπία των επιχειρήσεων» το 15%, ο «μικρός αριθμός ελέγχων» το 9%.

Τα συλλαλητήρια και τα βίαια επεισόδια στην Ευρώπη

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (79%) θεωρεί δικαιολογημένα τα συλλαλητήρια που πραγματοποιούνται σε μεγάλε χώρες της Ευρώπης

Ωστόσο 3 στους 4 πολίτες (75%) διαφωνούν με την πρόκληση βίαιων επεισοδίων κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Τα συναισθήματα για την πολιτική ζωή

Η απόδοση της κυβέρνησης

Τρίτη θητεία Μητσοτάκη ή αλλαγή διακυβέρνησης

Η ταυτότητα της έρευνας