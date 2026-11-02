Άκης Σκέρτσος: «Οι 90 προτεραιότητες είναι μέρος του ευρύτερου κυβερνητικού έργου που συνεχίζεται κανονικά»

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, με ανάρτησή του αναφέρθηκε στις 90 προτεραιότητες που έθεσε ο πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και προσωπική ευθύνη κάθε υπουργού. Στην πράξη, το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα στήριξης των εισοδημάτων, επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, σημαντικά έργα υποδομών όπως ο ΒΟΑΚ και το flyover, καθώς και παρεμβάσεις για την προσιτή κατοικία και τη μεταφορά των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο. Όπως υπογράμμισε, οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κυβερνητικό έργο με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών με λογοδοσία και μετρήσιμα αποτελέσματα.

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Πολιτική

ΑΚΗΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ
ΑΚΗΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, τόνισε: «Η ευθύνη μας είναι να αξιοποιήσουμε όλο τον διαθέσιμο χρόνο για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών».
  • Όπως επεσήμανε, αυτός είναι ο στόχος των 90 προτεραιοτήτων που τέθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και προσωπική ευθύνη κάθε υπουργού.
  • Οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μέτρα στήριξης των εισοδημάτων, την παράδοση του flyover στη Θεσσαλονίκη, έργα στον ΒΟΑΚ και πρωτοβουλίες για προσιτή κατοικία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με την επισήμανση ότι «οι 90 προτεραιότητες είναι μέρος ενός ευρύτερου κυβερνητικού έργου που συνεχίζεται κανονικά», ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος τόνισε: «Η ευθύνη μας είναι να αξιοποιήσουμε όλο τον διαθέσιμο χρόνο για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών».

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Με ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος αναφέρθηκε στην απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, που συνεδρίασε σήμερα.

Συγκεκριμένα είπε: «Κάθε μέρα που έχουμε μπροστά μας πρέπει να γίνεται χρήσιμο έργο για τους πολίτες. Μέχρι και την τελευταία μέρα της θητείας μας.

Αυτός είναι ο στόχος των 90 προτεραιοτήτων που έθεσε ο πρωθυπουργός Kyriakos Mitsotakis στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και προσωπική ευθύνη κάθε υπουργού.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Στήριξη των εισοδημάτων με τα φορολογικά μέτρα της ΔΕΘ και επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας για να πληρώνεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας. Παράδοση φοιτητικών εστιών στην Τρίπολη και στο Πάντειο, νέων τμημάτων και παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας στον ΒΟΑΚ και βεβαίως παράδοση του flyover στη Θεσσαλονίκη.  Μεταφορά των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο, με ενιαίους κανόνες, μεγαλύτερη διαφάνεια και λιγότερα περιθώρια διαφθοράς. Ανακαίνιση κλειστών σπιτιών και πρώτοι διαγωνισμοί κοινωνικής αντιπαροχής και αξιοποίησης ανενεργών στρατοπέδων για προσιτή κατοικία.

Οι 90 προτεραιότητες είναι μέρος ενός ευρύτερου κυβερνητικού έργου που συνεχίζεται κανονικά. Η ευθύνη μας είναι να αξιοποιήσουμε όλο τον διαθέσιμο χρόνο για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Με επιμονή, δουλειά, λογοδοσία και μετρήσιμα αποτελέσματα».

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