Άκης Σκέρτσος: «Οι 90 προτεραιότητες είναι μέρος του ευρύτερου κυβερνητικού έργου που συνεχίζεται κανονικά»

Με την επισήμανση ότι «οι 90 προτεραιότητες είναι μέρος ενός ευρύτερου κυβερνητικού έργου που συνεχίζεται κανονικά», ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος τόνισε: «Η ευθύνη μας είναι να αξιοποιήσουμε όλο τον διαθέσιμο χρόνο για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών».

Με ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος αναφέρθηκε στην απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, που συνεδρίασε σήμερα.

Συγκεκριμένα είπε: «Κάθε μέρα που έχουμε μπροστά μας πρέπει να γίνεται χρήσιμο έργο για τους πολίτες. Μέχρι και την τελευταία μέρα της θητείας μας.

Αυτός είναι ο στόχος των 90 προτεραιοτήτων που έθεσε ο πρωθυπουργός Kyriakos Mitsotakis στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και προσωπική ευθύνη κάθε υπουργού.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Στήριξη των εισοδημάτων με τα φορολογικά μέτρα της ΔΕΘ και επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας για να πληρώνεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας. Παράδοση φοιτητικών εστιών στην Τρίπολη και στο Πάντειο, νέων τμημάτων και παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας στον ΒΟΑΚ και βεβαίως παράδοση του flyover στη Θεσσαλονίκη. Μεταφορά των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο, με ενιαίους κανόνες, μεγαλύτερη διαφάνεια και λιγότερα περιθώρια διαφθοράς. Ανακαίνιση κλειστών σπιτιών και πρώτοι διαγωνισμοί κοινωνικής αντιπαροχής και αξιοποίησης ανενεργών στρατοπέδων για προσιτή κατοικία.

Οι 90 προτεραιότητες είναι μέρος ενός ευρύτερου κυβερνητικού έργου που συνεχίζεται κανονικά. Η ευθύνη μας είναι να αξιοποιήσουμε όλο τον διαθέσιμο χρόνο για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Με επιμονή, δουλειά, λογοδοσία και μετρήσιμα αποτελέσματα».