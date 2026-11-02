Έκρηξη στην Πλάκα: Προφυλακιστέοι οι τρεις συλληφθέντες, τι υποστήριξαν στις απολογίες τους – Ζητούν να διευρυνθεί η έρευνα οι οικογένειες των θυμάτων

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι τρεις κατηγορούμενοι για την έκρηξη στο νεοκλασικό κτίριο της οδού Λυσικράτους, στην Πλάκα, το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου, από την οποία έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οι δύο Έλληνες, ηλικίας 37 και 55 ετών, και ο 34χρονος συγκατηγορούμενός τους, με καταγωγή από την Αλβανία, οδηγούνται στη φυλακή.

Σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τα κακουργήματα του εμπρησμού, της έκρηξης και της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή, καθώς και για το πλημμέλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συρροή. Το κατηγορητήριο τους αποδίδει την τέλεση των συγκεκριμένων αδικημάτων κατά συναυτουργία.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις κατηγορούμενοι παραδέχονται ότι εισήλθαν στο νεοκλασικό κτίριο, αφού προηγουμένως το διέρρηξαν, με σκοπό να αφαιρέσουν χάλκινους σωλήνες φυσικού αερίου, λίγες ώρες πριν από την έκρηξη. Ωστόσο, ενώπιον του ανακριτή επιχείρησαν να αποσυνδέσουν την ενέργειά τους από την καταστροφή που ακολούθησε, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσαν να προβλέψουν μια τέτοια εξέλιξη.

Κατά τη μεταγωγή τους στα δικαστήρια, ο 55χρονος δήλωσε στους δημοσιογράφους «αισθάνομαι συντετριμμένος», προσθέτοντας ότι «δεν φταίω για την έκρηξη». Ένας από τους άλλους δύο κατηγορουμένους ζήτησε συγγνώμη όταν τον προσέγγισαν δημοσιογράφοι, ενώ ο τρίτος δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις.

Οι απολογίες τους πραγματοποιήθηκαν παρουσία συνηγόρων υπεράσπισης που είχαν διοριστεί από τον ανακριτή.

Όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο, η προσπάθεια αποξήλωσης χάλκινου σωλήνα προκάλεσε εκτεταμένη διαρροή φυσικού αερίου. Λίγες ώρες αργότερα, ένας σπινθήρας από ηλεκτρικό διακόπτη προκάλεσε την έκρηξη, με αποτέλεσμα να ισοπεδωθεί το κτίριο.

Κάτω από τα ερείπια καταπλακώθηκαν δύο ζευγάρια νεαρών Αμερικανών τουριστών, μεταξύ των οποίων μία έγκυος γυναίκα, καθώς και ένα ζευγάρι μεγαλύτερης ηλικίας, αποτελούμενο από μία Ελληνίδα και τον Βρετανό σύζυγό της, οι οποίοι κατοικούσαν μόνιμα σε διαμέρισμα του νεοκλασικού.

Οι οικογένειες των Αμερικανών θυμάτων ζητούν να διευρυνθεί η έρευνα

Οι οικογένειες των τεσσάρων Αμερικανών θυμάτων έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και ζητούν την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην έκρηξη.

Σε κοινή δήλωσή τους, μέσω του δικηγόρου τους, Γεωργίου Α. Καραπάνου, οι οικογένειες Hoxha, Cani, Kirkpatrick και Nelson χαρακτηρίζουν την απόφαση για την προσωρινή κράτηση των τριών κατηγορουμένων «σημαντική εξέλιξη στην πορεία της Δικαιοσύνης».

Παράλληλα, τονίζουν ότι η διερεύνηση της υπόθεσης δεν πρέπει να περιοριστεί στις πράξεις των κατηγορουμένων, αλλά να επεκταθεί στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, στα μέτρα ασφαλείας, στους ελέγχους και στη συντήρηση των υποδομών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν παραλείψεις ή παραβιάσεις των σχετικών κανόνων.

Ολόκληρη η δήλωση των οικογενειών

«Οι οικογένειές μας παραμένουν συγκλονισμένες και συντετριμμένες από την τραγική απώλεια των αγαπημένων μας παιδιών, Ίαν, Φλόριντα, Φλόριν και Έρις, καθώς και της αγέννητης μικρής Μπόρα.

Οι ζωές μας άλλαξαν για πάντα εκείνη την ημέρα. Χάσαμε τους ανθρώπους μας, τα όνειρά τους και το μέλλον που θα μοιραζόμασταν μαζί τους. Είναι μια απώλεια που δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια και ένας πόνος που θα μας συνοδεύει για το υπόλοιπο της ζωής μας.

Η σημερινή απόφαση για την προσωρινή κράτηση των τριών κατηγορουμένων αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην πορεία της Δικαιοσύνης. Για τις οικογένειές μας, όμως, η αναζήτηση της δικαιοσύνης δεν σταματά εδώ.

Αναμένουμε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, την αποκάλυψη όλων των πραγματικών περιστατικών και την απόδοση κάθε ευθύνης για την τραγωδία που στέρησε τη ζωή από τους αγαπημένους μας ανθρώπους.

Η διερεύνηση της υπόθεσης δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά στις ενέργειες των τριών κατηγορουμένων. Θεωρούμε εξίσου σημαντικό να εξεταστούν σε βάθος όλες οι συνθήκες που επέτρεψαν σε μια διαρροή φυσικού αερίου να εξελιχθεί σε μια τόσο καταστροφική έκρηξη.

Ζητούμε να διερευνηθούν οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές φυσικού αερίου, η επάρκεια των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, οι έλεγχοι, η συντήρηση, καθώς και η εποπτεία της τήρησης των σχετικών κανόνων.

Θέλουμε να μάθουμε όχι μόνο πώς προκλήθηκε η διαρροή, αλλά και γιατί δεν αποτράπηκε η τραγωδία. Εάν υπήρξαν παραλείψεις, αστοχίες ή παραβιάσεις κανόνων ασφαλείας, ζητούμε να αποκαλυφθούν και να διερευνηθούν οι ευθύνες όλων όσοι ενδεχομένως συνέβαλαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

Εκφράζουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα στελέχη της για την καθοριστική συμβολή τους, προς τους διασώστες που εργάστηκαν ακούραστα για την αναζήτηση επιζώντων, το Πυροσβεστικό Σώμα για την άμεση ανταπόκρισή του, καθώς και τις ανακριτικές και δικαστικές αρχές για τις μέχρι σήμερα προσπάθειές τους να διαλευκανθούν πλήρως όλες οι πτυχές αυτής της τραγωδίας.

Ευχαριστούμε επίσης θερμά την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και όλους εκείνους που στάθηκαν στο πλευρό μας, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια και συμπαράσταση σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές.

Γνωρίζουμε ότι καμία δικαστική απόφαση και καμία τιμωρία δεν μπορεί να μας επιστρέψει τους ανθρώπους που χάσαμε. Αυτό που μπορούμε, όμως, να κάνουμε στη μνήμη τους είναι να συνεχίσουμε να αναζητούμε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, μέχρι να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα.

Δεν θέλουμε η τραγωδία των παιδιών μας να αποτελέσει απλώς ακόμη μία τραγική είδηση που με τον χρόνο θα ξεχαστεί. Θέλουμε η απώλειά τους να γίνει η αφορμή για ουσιαστικές αλλαγές, ώστε καμία άλλη οικογένεια να μη χρειαστεί ποτέ να βιώσει αυτόν τον πόνο.

Για τον Ίαν, τη Φλόριντα, τον Φλόριν, την Έρις και τη μικρή Μπόρα, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη».