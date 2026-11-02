Χρηστίδης για τον Ουγγαρέζο και την πιθανότητα να είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ: «Θέμα χρόνου να χτυπήσει το κινητό του»

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Επίσημη…. πρόσκληση για ραντεβού στη Χαριλάου Τρικούπη δέχθηκε από τον Παύλο Χρηστίδη ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο οποίος απάντησε θετικά και το μόνο που μένει απ’ ό,τι φαίνεται είναι η μέρα και η ώρα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε το ενδεχόμενο υποψηφιότητας του δημοσιογράφου Στέφανου Κωνσταντινίδη στη Β΄ Πειραιά με το ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται να έχει «κλειδώσει». Όταν του ευχήθηκε καλή επιτυχία, στο βάθος… άναψαν τα «πράσινα» λαμπάκια του Δημήτρη Ουγγαρέζου, που είναι γνωστός για τα «πασοκικά» του αισθήματα και ο οποίος είπε εμμέσως πλην σαφώς ότι περιμένει κι αυτός πρόταση από το ΠΑΣΟΚ για να είναι υποψήφιος.

Μάλιστα, είπε πως έχει ενημερώσει τον Παύλο Χρηστίδη ότι ως μόνιμος κάτοικος νοτίων προαστίων είναι έτοιμος για τον Β3 Τομέα (Νότιος Τομέας). Έτσι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέλαβε δράση και την Κυριακή το βράδυ ανέβασε ένα βίντεο για να μεσολαβήσει. «Είναι δυνατόν να μην έχουμε κάνει πρόταση στον Δημήτρη Ουγγαρέζο; Επανορθώνω δημοσίως, έχεις ανοιχτή πρόσκληση και για τον Νότιο Τομέα και για όπου αλλού θέλεις» λέει ο Παύλος Χρηστίδης και σηκώνει το τηλέφωνο: «Πρόεδρε, είδα ότι ο Ουγγαρέζος θέλει να κατέβει στον Νότιο Τομέα. Να του κάνουμε ένα ραντεβού; Βουλή ή Χαριλάου Τρικούπη;». Κλείνει το τηλέφωνο και του στέλνει δημόσιο μήνυμα ότι τον περιμένουν στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ.

Ο παρουσιαστής αναδημοσίευσε το βίντεο άρα να περιμένουμε νέα;

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Παύλος Χρηστίδης | Βουλευτής ΠΑΣΟΚ (@christidisp)

Η τοποθέτηση Χρηστίδη στο «Πρωινό» και η απάντηση Ουγγαρέζου

Το πρωί της Δευτέρας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» για το ενδεχόμενο υποψηφιότητας του Δημήτρη Ουγγαρέζου στις επόμενες εκλογές, μετά τον διάλογο που είχε ο τελευταίος με τον Γιώργο Λιάγκα.

«Πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να χτυπήσει το κινητό του τηλέφωνο. Είναι θέμα προέδρου. Νομίζω πως ο κ. Ουγγαρέζος πρέπει να σηκώσει το τηλέφωνό του», ανέφερε ο Παύλος Χρηστίδης.

Απαντώντας, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δήλωσε: «Μου είπαν κάποιοι ότι θα πάρει τηλέφωνο ο αρχηγός. Εγώ “τσίμπησα” και είπα “θα το σηκώσω”. Μπράβο για τα αντανακλαστικά του κ. Χρηστίδη».

Στη συνέχεια, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην ανάγκη συμμετοχής ανθρώπων με διαφορετική επαγγελματική διαδρομή στην πολιτική.

«Χρειαζόμαστε ανθρώπους για να σπάσουν τα καλούπια της πολιτικής, επειδή όλοι θεωρούν ότι πρέπει να φοράμε συγκεκριμένα ρούχα ή γραβάτες και να κάνουμε πολιτική με αυτόν τον τρόπο. Χρειαζόμαστε κανονικούς ανθρώπους με την πορεία τους. Ο Δημήτρης είναι στην πρώτη γραμμή, μπορεί να λέει την άποψή του», υποστήριξε.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να συμμετάσχει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Χρηστίδης πρόσθεσε: «Εάν βάλει υποψηφιότητα, θα τον χάσετε για 40 μέρες μέχρι τις εκλογές».

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Το βίντεο του Στέφανου Κωνσταντινίδη στο Instagram

Στη συζήτηση για την πιθανή υποψηφιότητα του Δημήτρη Ουγγαρέζου αναφέρθηκε και ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, δημοσιογράφος και μέλος της εκπομπής «Super Κατερίνα», ο οποίος θα είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στη Β’ Πειραιά.

Μέσω του λογαριασμού του στο Instagram, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης σχολίασε τις εξελίξεις με ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να συνομιλεί τηλεφωνικά με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

«Δημητρό, δεν έχεις βγει αέρα. Σε έφτιαξε ο Χρηστίδης, ε; Παυλάρας, ε;», ακούγεται να του λέει, ενώ στο βίντεο παρεμβάλλεται απόσπασμα από τον πρόσφατο διάλογο του Ουγγαρέζου με τον Γιώργο Λιάγκα στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Ακολουθεί η αναφορά ότι ο Παύλος Χρηστίδης «πήρε τον πρόεδρο», ενώ στη συνέχεια ακούγεται η χαρακτηριστική ατάκα της Λυδίας Φωτοπούλου, «ΠΑΣΟΚ, ωραία χρόνια», από τη σειρά της ΕΡΤ «Η τούρτα της μαμάς».

Το βίντεο ολοκληρώνεται με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη να απευθύνεται ξανά στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, λέγοντάς του: «Καλά ρε συ, πήγαινε από τη Βουλή τότε, άμα σε βολεύει. Άλλωστε, Δημητρό, αυτό το κόμμα είναι δικό σου και δικό μας…».