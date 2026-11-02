Κακοκαιρία Agneta: Νέο κύμα βροχών και καταιγίδων – Σε «Red Code» τα Δωδεκάνησα, πότε αναμένεται βελτίωση του καιρού

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Νέα επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από το βράδυ της Δευτέρας (2/11), με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα εντονότερα φαινόμενα προβλέπονται στη Δυτική Ελλάδα, στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα, τα οποία τίθενται σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης «Red Code» για τη Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, με απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η Τρίτη (3/11) αναμένεται να είναι η ημέρα με τα ισχυρότερα φαινόμενα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία συνιστά ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις. Η βελτίωση των καιρικών συνθηκών προβλέπεται να ξεκινήσει σταδιακά από την Τετάρτη (4/11).

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Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από την κακοκαιρία

Το νέο βαρομετρικό σύστημα προσεγγίζει τη χώρα από τα δυτικά, με τις βροχοπτώσεις να εντείνονται από τη νύχτα της Δευτέρας και να συνεχίζονται κατά τη διάρκεια της Τρίτης.

Οι περιοχές όπου αναμένονται τα ισχυρότερα φαινόμενα είναι:

Το βόρειο Ιόνιο

Η Ήπειρος

Η δυτική Στερεά Ελλάδα

Η δυτική Πελοπόννησος

Η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη

Το βορειοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα

Όπως εξήγησε η Νικολέτα Ζιακοπούλου, κυρίως στα δυτικά, στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα, οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να παρουσιάσουν τόσο μεγάλη ένταση όσο και διάρκεια. Παράλληλα, σε ορισμένες περιοχές προβλέπονται καταιγίδες με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη Ρόδο, όπου οι διαδοχικές κακοκαιρίες έχουν προκαλέσει σημαντική επιβάρυνση. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο, τις τελευταίες 20 ημέρες έχει καταγραφεί στο νησί ποσότητα βροχής που αντιστοιχεί σε περίπου επτά μήνες, με αποτέλεσμα το έδαφος να είναι ήδη κορεσμένο.

Οι ποσότητες βροχής έχουν ξεπεράσει τους 500 τόνους ανά στρέμμα, ενώ η κατάσταση των υποδομών και των ρεμάτων, σε συνδυασμό με τη δόμηση, αυξάνει τους κινδύνους από τις νέες βροχοπτώσεις.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν στη Ρόδο και σε άλλες περιοχές του ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων.

«Red Code» στα Δωδεκάνησα – Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η απόφαση για την ενεργοποίηση του «Red Code» στα Δωδεκάνησα προβλέπει αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών και ενισχυμένα μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων από τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μέσω της Πολιτικής Προστασίας, καλεί κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, να αποφεύγουν δραστηριότητες που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά την παραμονή τους σε εξωτερικούς χώρους.

Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να εφαρμόζουν τα μέτρα αυτοπροστασίας, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις για την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Τα μέτρα αποσκοπούν στον περιορισμό των κινδύνων, με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ασφάλεια των πολιτών.

Η σύσκεψη για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και οι αποφάσεις για τα σχολεία

Για την προετοιμασία των αρμόδιων υπηρεσιών συγκλήθηκε το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) Νοτίου Αιγαίου, υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου, αρμόδιου για την Πολιτική Προστασία, Χρήστου Ευστρατίου.

Κατά τη συνεδρίαση εξετάστηκαν η κατάσταση που διαμορφώνεται λόγω των προβλεπόμενων καιρικών φαινομένων, η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των σχολείων, οι αποφάσεις για ενδεχόμενη αναστολή των μαθημάτων ανήκουν στους κατά τόπους δήμους. Οι δημοτικές αρχές θα εξετάζουν την εξέλιξη της κακοκαιρίας και τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή, προκειμένου να κρίνουν εάν απαιτείται το κλείσιμο των σχολικών μονάδων.

Βροχές στην Αττική – Πότε αναμένεται βελτίωση του καιρού

Η επιδείνωση του καιρού θα επηρεάσει και την Αττική, όπου προβλέπονται βροχοπτώσεις από τη νύχτα της Δευτέρας έως το πρωί της Τρίτης.

Στον Βόλο, τα φαινόμενα αναμένεται να είναι μικρότερης έντασης και διάρκειας σε σύγκριση με τις περιοχές όπου προβλέπονται οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις.

Από την Τετάρτη (4/11) αναμένεται σταδιακή υποχώρηση των φαινομένων, αν και λίγες βροχές θα διατηρηθούν κυρίως στο Αιγαίο.

Την Πέμπτη (5/11) προβλέπεται επικράτηση βορείων ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας, χωρίς να αναμένονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.