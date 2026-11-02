ΚΤΕΛ: 24ωρη πανελλαδική απεργία την Τρίτη – Τα αιτήματα των εργαζομένων

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν την Τρίτη οι εργαζόμενοι στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ σε όλη τη χώρα, διεκδικώντας υπογραφή νέας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, αυξήσεις αποδοχών και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Η κινητοποίηση της ΟΣΜΕ συμπίπτει με την εκδίκαση προσφυγής στο Εφετείο Αθηνών για την ακύρωση απόφασης της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας του ΟΜΕΔ. Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι οι μισθολογικές τους απολαβές παραμένουν καθηλωμένες επί δεκαεπτά χρόνια, ζητώντας άμεση θεσμική και οικονομική αποκατάσταση

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΚΤΕΛ ΕΞΟΔΟΣ
Φωτό από Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απεργούν την Τρίτη οι εργαζόμενοι στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ σε όλη την Ελλάδα, διεκδικώντας υπογραφή νέας κλαδικής συλλογικής σύμβασης, αυξήσεις στους μισθούς και στελέχωση των θέσεων εργασίας με μόνιμο προσωπικό.
  • Σύμφωνα με την ΟΣΜΕ, η ημέρα της κινητοποίησης συμπίπτει με την εκδίκαση της προσφυγής της στο Εφετείο Αθηνών, με την οποία ζητείται η ακύρωση της απόφασης της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας του ΟΜΕΔ.
  • Οι εργαζόμενοι ζητούν δίκαιη ρύθμιση των όρων αμοιβής καθώς οι αποδοχές τους παραμένουν «παγωμένες» εδώ και 17 χρόνια, καλώντας παράλληλα σε άμεσες προσλήψεις για να σταματήσει η υποβάθμιση του επαγγέλματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Απεργούν αύριο, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, οι εργαζόμενοι στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ σε όλη την Ελλάδα διεκδικώντας υπογραφή νέας κλαδικής συλλογικής σύμβασης, αυξήσεις στους μισθούς, διασφάλιση και επιπλέον στελέχωση των θέσεων εργασίας με μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ), κάτω από το μανδύα της οποίας συσπειρώνονται όλων των ειδικοτήτων οι εργαζόμενοι στα ΚΤΕΛ, σημειώνεται ότι η ημέρα της κινητοποίησης συμπίπτει με την εκδίκαση της προσφυγής της Ομοσπονδίας στο Εφετείο Αθηνών, με την οποία η ΟΣΜΕ ζητά την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 8/2026 Διαιτητικής Απόφασης της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).

Όπως αναφέρεται από την ΟΣΜΕ, «η Πενταμελής Επιτροπή Διαιτησίας ακύρωσε την πρωτοβάθμια απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας του Μαΐου του 2026, η οποία προέβλεπε στοιχειώδεις αυξήσεις και απέρριψε την προσφυγή μας ως δήθεν “απαράδεκτη”, αφήνοντας εκατοντάδες εργαζόμενους χωρίς καμία ουσιαστική μισθολογική και θεσμική κάλυψη».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι εργαζόμενοι στην ανακοίνωση, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ «λυμαίνονται υπό διαχρονική κυβερνητική κάλυψη, το δημόσιο έργο της συγκοινωνίας της χώρας μη σεβόμενες το μόχθο των χιλιάδων εργαζομένων και δεν είναι διατεθειμένες να παραχωρήσουν ούτε ελάχιστο μέρος της πίτας την οποία απολαμβάνουν επί σχεδόν ογδόντα (80) χρόνια».

Οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι η υπογραφή νέας κλαδικής συλλογικής σύμβασης θα πρέπει να ρυθμίζει δίκαια τους όρους αμοιβής και εργασίας για όλο το προσωπικό των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας καθώς οι αποδοχές των εργαζομένων παραμένουν «παγωμένες» εδώ και 17 χρόνια. Παράλληλα, με την άμεση πρόσληψη προσωπικού θα σταματήσει η υποβάθμιση του επαγγέλματός τους, όπως τονίζουν και καλούν μαζικά τους συναδέλφους τους στην αυριανή πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση.

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ