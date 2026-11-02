ΚΤΕΛ: 24ωρη πανελλαδική απεργία την Τρίτη – Τα αιτήματα των εργαζομένων

Απεργούν αύριο, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, οι εργαζόμενοι στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ σε όλη την Ελλάδα διεκδικώντας υπογραφή νέας κλαδικής συλλογικής σύμβασης, αυξήσεις στους μισθούς, διασφάλιση και επιπλέον στελέχωση των θέσεων εργασίας με μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ), κάτω από το μανδύα της οποίας συσπειρώνονται όλων των ειδικοτήτων οι εργαζόμενοι στα ΚΤΕΛ, σημειώνεται ότι η ημέρα της κινητοποίησης συμπίπτει με την εκδίκαση της προσφυγής της Ομοσπονδίας στο Εφετείο Αθηνών, με την οποία η ΟΣΜΕ ζητά την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 8/2026 Διαιτητικής Απόφασης της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).

Όπως αναφέρεται από την ΟΣΜΕ, «η Πενταμελής Επιτροπή Διαιτησίας ακύρωσε την πρωτοβάθμια απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας του Μαΐου του 2026, η οποία προέβλεπε στοιχειώδεις αυξήσεις και απέρριψε την προσφυγή μας ως δήθεν “απαράδεκτη”, αφήνοντας εκατοντάδες εργαζόμενους χωρίς καμία ουσιαστική μισθολογική και θεσμική κάλυψη».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι εργαζόμενοι στην ανακοίνωση, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ «λυμαίνονται υπό διαχρονική κυβερνητική κάλυψη, το δημόσιο έργο της συγκοινωνίας της χώρας μη σεβόμενες το μόχθο των χιλιάδων εργαζομένων και δεν είναι διατεθειμένες να παραχωρήσουν ούτε ελάχιστο μέρος της πίτας την οποία απολαμβάνουν επί σχεδόν ογδόντα (80) χρόνια».

Οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι η υπογραφή νέας κλαδικής συλλογικής σύμβασης θα πρέπει να ρυθμίζει δίκαια τους όρους αμοιβής και εργασίας για όλο το προσωπικό των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας καθώς οι αποδοχές των εργαζομένων παραμένουν «παγωμένες» εδώ και 17 χρόνια. Παράλληλα, με την άμεση πρόσληψη προσωπικού θα σταματήσει η υποβάθμιση του επαγγέλματός τους, όπως τονίζουν και καλούν μαζικά τους συναδέλφους τους στην αυριανή πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση.

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