Αττική: 12 ανήλικοι σε δύο βράδια στα Νοσοκομεία Παίδων λόγω… κατανάλωσης αλκοόλ – Δύο έφηβοι νοσηλεύονται με οξεία δηλητηρίαση

Δώδεκα ανήλικοι προσήλθαν στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και «Αγία Σοφία» το βράδυ της Παρασκευής και του Σαββάτου, λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό αντίστοιχων περιστατικών που έχει καταγραφεί μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο.

Από τους 12 ανηλίκους, δύο παιδιά ηλικίας 14 και 15 ετών εξακολουθούν να νοσηλεύονται με οξεία δηλητηρίαση. Μάλιστα, ένα από τα νοσηλευόμενα παιδιά ανέφερε ότι κάποιος έριξε άγνωστη ουσία στο ποτό που κατανάλωσε, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Παράλληλα, ο Μιχάλης Γιαννάκος επισήμανε ότι οι προσελεύσεις ανηλίκων σε κατάσταση μέθης στα επείγοντα των νοσοκομείων έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 30% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ειδικότερα, κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2026, καταγράφηκαν συνολικά 1.100 προσελεύσεις ανηλίκων λόγω μέθης στα νοσοκομεία της χώρας, εκ των οποίων οι 450 αφορούσαν τα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής. Ο αριθμός των περιστατικών που καταγράφηκαν από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο έχει ήδη ξεπεράσει το σύνολο των αντίστοιχων προσελεύσεων ολόκληρου του 2025.

Αναφερόμενος στην κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ έθεσε ζήτημα ελέγχων στα καταστήματα εστίασης, αλλά και ευθύνης των οικογενειών και των σχολείων.

«Τα μπαρ απαγορεύεται να σερβίρουν ποτά σε ανήλικα παιδιά. Πού είναι οι διωκτικές αρχές; Πού είναι ο έλεγχος από τις οικογένειες; Πού είναι η διαπαιδαγώγηση στα σχολεία;», δήλωσε ο Μιχάλης Γιαννάκος.