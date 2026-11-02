Άρπαζαν με τη βία τις αλυσίδες λαιμού ανυποψίαστων πολιτών σε Νέο Ηράκλειο και Νέα Ιωνία

Στη σύλληψη τριών ανδρών, οι οποίοι φέρονται να άρπαζαν με τη βία τις αλυσίδες λαιμού που φορούσαν διερχόμενοι πολίτες στο Νέο Ηράκλειο και τη Νέα Ιωνία, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές τα τελευταία 24ωρα.

Αρχικά συνελήφθη ένας 18χρονος αλλοδαπός, το απόγευμα της 30ης Οκτωβρίου, στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου, καθώς άρπαξε βίαια δύο αλυσίδες λαιμού από μία 51χρονη και επιχείρησε να διαφύγει.

Περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον εντόπισαν, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέου Ηρακλείου, το οποίο επελήφθη προανακριτικά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι αλυσίδες αποδόθηκαν στην 51χρονη.

Στο μεταξύ, μία ημέρα αργότερα, συνελήφθησαν και δύο άλλοι αλλοδαποί, οι οποίοι άρπαξαν την αλυσίδα λαιμού ενός 18χρονου, στη Νέα Ιωνία. Οι δύο δράστες, ηλικίας 22 και 23 ετών, προσέγγισαν τον 18χρονο το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, με χρήση βίας του αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού και επιχείρησαν να διαφύγουν.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που έκαναν περιπολία, εντόπισαν τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση και οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.