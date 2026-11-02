Άρπαζαν με τη βία τις αλυσίδες λαιμού ανυποψίαστων πολιτών σε Νέο Ηράκλειο και Νέα Ιωνία

Στη σύλληψη τριών ανδρών για βίαιες αρπαγές αλυσίδων λαιμού σε Νέο Ηράκλειο και Νέα Ιωνία προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν έναν 18χρονο που αφαίρεσε δύο αλυσίδες από 51χρονη, καθώς και δύο νεαρούς 22 και 23 ετών που επιτέθηκαν σε 18χρονο. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες από τα αρμόδια Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη τριών ανδρών, οι οποίοι φέρονται να άρπαζαν με τη βία τις αλυσίδες λαιμού που φορούσαν διερχόμενοι πολίτες στο Νέο Ηράκλειο και τη Νέα Ιωνία, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.
  • Αρχικά συνελήφθη ένας 18χρονος στο Νέο Ηράκλειο, καθώς άρπαξε βίαια δύο αλυσίδες λαιμού από μία 51χρονη και επιχείρησε να διαφύγει.
  • Στη Νέα Ιωνία συνελήφθησαν δύο νεαροί, ηλικίας 22 και 23 ετών, οι οποίοι με χρήση βίας αφαίρεσαν την αλυσίδα λαιμού ενός 18χρονου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη σύλληψη τριών ανδρών, οι οποίοι φέρονται να άρπαζαν με τη βία τις αλυσίδες λαιμού που φορούσαν διερχόμενοι πολίτες στο Νέο Ηράκλειο και τη Νέα Ιωνία, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές τα τελευταία 24ωρα.

Αρχικά συνελήφθη ένας 18χρονος αλλοδαπός, το απόγευμα της 30ης Οκτωβρίου, στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου, καθώς άρπαξε βίαια δύο αλυσίδες λαιμού από μία 51χρονη και επιχείρησε να διαφύγει.

Περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον εντόπισαν, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέου Ηρακλείου, το οποίο επελήφθη προανακριτικά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι αλυσίδες αποδόθηκαν στην 51χρονη.

Στο μεταξύ, μία ημέρα αργότερα, συνελήφθησαν και δύο άλλοι αλλοδαποί, οι οποίοι άρπαξαν την αλυσίδα λαιμού ενός 18χρονου, στη Νέα Ιωνία. Οι δύο δράστες, ηλικίας 22 και 23 ετών, προσέγγισαν τον 18χρονο το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, με χρήση βίας του αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού και επιχείρησαν να διαφύγουν.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που έκαναν περιπολία, εντόπισαν τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση και οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ