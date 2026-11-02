Γλυφάδα: Έκλεψε… κλεμμένο αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο έξω από το Αστυνομικό Τμήμα – Πώς τραυματίστηκε μία αστυνομικός

Άγνωστος δράστης έκλεψε τα ξημερώματα της Δευτέρας όχημα που είχε ήδη δηλωθεί κλεμμένο, ενώ βρισκόταν σταθμευμένο έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας. Κατά την προσπάθεια διαφυγής του, ο δράστης παρέσυρε και τραυμάτισε αστυνομικό υπηρεσίας που επιχείρησε να τον εμποδίσει, με αποτέλεσμα εκείνη να διακομιστεί στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του δράστη και του αυτοκινήτου, καθώς και για τη συγκέντρωση μαρτυριών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν άγνωστος δράστης έκλεψε αυτοκίνητο που είχε ήδη δηλωθεί κλεμμένο και ήταν σταθμευμένο έξω από το Αστυνομικό Τμήμα της Γλυφάδας.
  • Ο δράστης έβαλε μπροστά το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει, παρασύροντας αστυνομικό υπηρεσίας που μπήκε μπροστά του με σκοπό να αποτρέψει τη διαφυγή του.
  • Η νεαρή αστυνομικός τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο 401, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό τόσο του δράστη όσο και του κλεμμένου αυτοκινήτου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/11), όταν άγνωστος δράστης έκλεψε αυτοκίνητο που είχε ήδη δηλωθεί κλεμμένο, και ήταν σταθμευμένο έξω από το Αστυνομικό Τμήμα της Γλυφάδας. Μία αστυνομικός τραυματίστηκε, όταν παρασύρθηκε από το όχημα, στην προσπάθειά της να σταματήσει τον δράστη.

Το αυτοκίνητο, για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή από τις 15 Μαΐου, εντόπισαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης να είναι σταθμευμένο επί της οδού Καρχηδόνος. Με ειδικό γερανοφόρο το όχημα μεταφέρθηκε έξω το ΑΤ Γλυφάδας.

Παρέσυρε την αστυνομικό

Ωστόσο, στις 3:30 τα ξημερώματα, μία αστυνομικός αντιλήφθηκε ότι ένας άνδρας επιχείρησε να μπει στο αυτοκίνητο, έχοντας κλειδί.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο δράστης έβαλε μπροστά το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει. Τότε, η αστυνομικός υπηρεσίας μπήκε μπροστά του με σκοπό να αποτρέψει τη διαφυγή του, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να την παρασύρει.

Η νεαρή αστυνομικός τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό τόσο του δράστη όσο και του κλεμμένου αυτοκινήτου. Από το πρωί σήμερα οι αρχές πραγματοποιούν έρευνες και αναζητούν μαρτυρίες στην περιοχή, όπου εντοπίστηκε το όχημα, σε μια προσπάθεια να διαπιστώσουν εάν κάποιος περίοικος το χρησιμοποιούσε.

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