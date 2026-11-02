Κατρίνης στο 9ο Athens Investment Forum: Ο Έλληνας πληρώνει την ακρίβεια πιο ακριβά από τους Ευρωπαίους

Στις αιτίες της ακρίβειας και στον ρόλο της κυβέρνησης, αλλά και στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, εστίασε ο Βουλευτής Ηλείας και Υπεύθυνος του τομέα Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης, στη συζήτησή του με τον δημοσιογράφο και οικονομικό αναλυτή Νίκο Φιλιππίδη, στο πλαίσιο του 9ου Athens Investment Forum 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Του Θάνου Μωριάτη

Ο κ. Κατρίνης σημείωσε ότι η ακρίβεια έχει εισαγόμενα αίτια, υπογράμμισε όμως ότι οι επιπτώσεις της είναι μονίμως δυσμενέστερες για τους Έλληνες πολίτες σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Όπως είπε, οι συνέπειες του πολέμου είναι ορατές και στην Ιταλία, την Ισπανία και τις βόρειες χώρες, ωστόσο ο πληθωρισμός στην ενέργεια, στα καύσιμα και στα τρόφιμα έχει πάντα πολύ μεγαλύτερη επίπτωση στην Ελλάδα.

Για το φαινόμενο αυτό απέδωσε ευθύνες σε τρεις παράγοντες: την απουσία ελεγκτικών μηχανισμών, μια οικονομία που γίνεται ολοένα πιο συγκεντρωτική και την αδράνεια της κυβέρνησης. Όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση εφαρμόζει ένα μοντέλο που στηρίζεται στα έσοδα από την έμμεση φορολογία, τα οποία έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ, με μόνο τον ΦΠΑ να βρίσκεται στο εννεάμηνο 1,3 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο. Παράλληλα, κατά τον ίδιο, ο πρωθυπουργός δίνει επιδόματα και παροχές ανάλογα με την πολιτική συγκυρία, χωρίς να ασκείται πραγματικός έλεγχος σε φαινόμενα αισχροκέρδειας, η οποία, όπως τόνισε, πρέπει να παταχθεί και να περιοριστεί.

Ερωτηθείς σε ποιους τομείς εντοπίζει το πρόβλημα, ο κ. Κατρίνης ανέφερε την ενέργεια, τα καύσιμα, ακόμη και το τραπεζικό σύστημα. Όπως ανέφερε, επιθυμεί ένα τραπεζικό σύστημα που δίνει δάνεια και έχει κερδοφορία, καθώς αυτή είναι η υγιής λειτουργία της οικονομίας. Κλείνοντας, έκανε λόγο για ένα κλειστό σύστημα με εξωπραγματικά μεγέθη, τα οποία, όπως είπε, δεν προέρχονται από την πιστωτική επέκταση, αλλά από επιλογές που δεν ενισχύουν την πραγματική οικονομία, από τις πολύ μεγάλες έως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Platinum Χορηγοί του 9th Athens Investment Forum 2026 είναι ο Copelouzos Group και η KPMG και χρυσοί χορηγοί ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ Εμπορίας ΜΑΕ, ΑΚΤΩΡ, AVAX, CrediaBank και KIEFER.