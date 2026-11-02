9ο Athens Investment Forum – Η επόμενη ημέρα της ενέργειας: Οι νέες ισορροπίες της ελληνικής αγοράς και το επενδυτικό στοίχημα

Το κόστος και τον ρεαλισμό της ενεργειακής μετάβασης, τις μεγάλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις, την αποθήκευση και τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης ανέλυσαν οι ομιλητές της ενότητας «Ενεργειακή Μετάβαση», στο πλαίσιο του 9ου Athens Investment Forum 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τη συζήτηση συντόνισε ο Εκδότης – Διευθυντής της Realnews, Νίκος Χατζηνικολάου.

Του Θάνου Μωριάτη

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας του Ομίλου Κοπελούζου, Γιάννης Καρύδας, τόνισε ότι οι ενεργειακοί στόχοι είναι πλέον εθνικοί στόχοι και στόχοι εξωτερικής πολιτικής. Όπως είπε, η Ευρώπη αντιμετωπίζει έλλειψη κατάλληλης γης για ΑΠΕ, ενώ η Αίγυπτος διαθέτει τεράστιες αδιάθετες εκτάσεις και εξαιρετικό αιολικό και ηλιακό δυναμικό.

Η ηλεκτρική διασύνδεση GREGY, σημείωσε, μπορεί να μεταφέρει καθαρή ενέργεια σε ανταγωνιστικό κόστος στην Ελλάδα και την Ευρώπη, καθιστώντας τη χώρα πύλη εισόδου πράσινης ενέργειας. Σύμφωνα με μελέτη διεθνούς συμβούλου που επικαλέστηκε, το έργο θα μειώσει κατά 25% τις χονδρεμπορικές τιμές που θα ισχύουν όταν τεθεί σε λειτουργία, ενώ τα καθαρά σωρευτικά οφέλη στα 20 χρόνια λειτουργίας του εκτιμώνται σε 30 δισ. ευρώ. Όπως πρόσθεσε, φθηνότερη ενέργεια σημαίνει στήριξη της βιομηχανίας, περισσότερες εξαγωγές και νέες θέσεις εργασίας.

Ο Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ και Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και Στρατηγικής, Ιωάννης Μάργαρης, ανέφερε ότι μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 6 δισ. ευρώ απέκτησε ξανά ταχύτητα. Είναι θέμα ημερών, όπως είπε, η υπογραφή της σύμβασης ύψους περίπου 1,4 δισ. ευρώ για τα υποβρύχια καλώδια που θα ενώσουν την Κόρινθο με τα Δωδεκάνησα μέσω της Κω. Αναμένεται επίσης η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την πρώτη εκτελεστική σύμβαση της συμφωνίας-πλαίσιο περίπου 2 δισ. ευρώ, που εξασφαλίζει τα καλώδια για τη διασύνδεση των νησιών του Βορείου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων έως το 2030.

Για τη νέα διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας, ισχύος 1 GW, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατατίθεται τις επόμενες εβδομάδες, ενώ οι διαγωνισμοί σχεδιάζεται να ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2027. Ο κ. Μάργαρης χαρακτήρισε τα data centers πολύ μεγαλύτερη πρόκληση από τις ΑΠΕ και την αποθήκευση, καθώς ένα έργο κατασκευάζεται σε δύο χρόνια, ενώ η ανάπτυξη του δικτύου μπορεί να απαιτήσει οκτώ. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «η ενεργειακή μετάβαση δεν είναι διαπραγματεύσιμη» και ότι «δεν υπάρχει σχέδιο Β», προσθέτοντας ότι η μεγάλη πρόκληση είναι να προσελκυστούν περισσότεροι νέοι στον κλάδο.

Ο Head of Energy Market Analysis της KIEFER TEK, Στέργιος Σταθαράς, εκτίμησε ότι το επόμενο επενδυτικό στοίχημα δεν είναι μόνο πόσα megawatt χτίζονται, αλλά πόσο αποδοτικά αξιοποιούνται. Όπως ανέφερε, οι στόχοι του ΕΣΕΚ που έμοιαζαν φιλόδοξοι επιτυγχάνονται ήδη σε ορισμένες τεχνολογίες, με πρώτα τα φωτοβολταϊκά, ενώ οι μπαταρίες έχουν φτάσει το πρώτο μισό γιγαβάτ και κινούνται γρήγορα προς το 1 GW.

«Η αποθήκευση είναι αναγκαία, αλλά από μόνη της δεν είναι ικανή», σημείωσε, τονίζοντας την ανάγκη για έντονο εξηλεκτρισμό και αύξηση της διασυνδετικής ικανότητας. Η τεχνητή νοημοσύνη, πρόσθεσε, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις προβλέψεις και στη βελτιστοποίηση της συμμετοχής των μπαταριών στις αγορές, ενώ η λύση Hyperion της εταιρείας εστιάζει στους ΦοΣΕ, στην αποθήκευση και στην αυτοκατανάλωση.

Ο Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Motor Oil Group, Κωνσταντίνος Χατζηφώτης, υποστήριξε ότι το κόστος της μετάβασης αποδείχθηκε πολύ υψηλότερο από το αναμενόμενο και ότι η ενεργειακή κρίση έφερε στο επίκεντρο την ασφάλεια και την προσιτότητα. Η Ευρώπη, όπως είπε, πρέπει να βρει τη χρυσή τομή μεταξύ απανθρακοποίησης και βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, καθώς η βιομηχανία της εκτίθεται σε άνισο ανταγωνισμό, ενώ έχει ήδη μείνει πίσω στην τεχνολογία. «Δεν μας παίρνει ως Ευρώπη να χάσουμε ξανά μια μάχη», τόνισε.

Ως παράδειγμα προσαρμοστικότητας ανέφερε ότι ο Όμιλος διαφοροποίησε μέσα σε ένα τρίμηνο το 70% της πρώτης ύλης του, που προερχόταν από τον Κόλπο. Ο Όμιλος υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα 4 δισ. ευρώ, έχει χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ που προσεγγίζει το 1 GW με στόχο τα 2 GW και ολοκλήρωσε το καλοκαίρι τη μεγαλύτερη μονάδα ανανεώσιμου υδρογόνου στα Βαλκάνια.

Στο κλείσιμο της συζήτησης για την πορεία προς το 2030, ο κ. Καρύδας δήλωσε απόλυτα αισιόδοξος ότι η μετάβαση μπορεί να δημιουργήσει ευημερία, ενώ ο κ. Μάργαρης έκανε λόγο για λαμπρό πεδίο δόξης στον κλάδο. Αισιόδοξος δήλωσε και ο κ. Σταθαράς, ενώ ο κ. Χατζηφώτης προτίμησε τον ρεαλισμό, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος της περιοχής, αρκεί να παραμείνει σε εγρήγορση.

Platinum Χορηγοί του 9th Athens Investment Forum 2026 είναι ο Copelouzos Group και η KPMG και χρυσοί χορηγοί ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ Εμπορίας ΜΑΕ, ΑΚΤΩΡ, AVAX, CrediaBank και KIEFER.