Χρίστος Δήμας στο 9ο Athens Investment Forum: Πάνω από 70% η κατασκευή του αεροδρομίου στο Καστέλι

Στην πρόοδο των μεγάλων έργων υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα, με αιχμή το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι της Κρήτης, τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και το Flyover Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, στο πλαίσιο του 9ου Athens Investment Forum.

της Εύας Δ. Οικονομάκη

Όπως επεσήμανε, οι επενδύσεις στις υποδομές δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία για την οικονομία, ενισχύουν την παραγωγική δραστηριότητα και συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025 που παρουσίασε, ο κατασκευαστικός κλάδος συνεισφέρει το 2,12% του ΑΕΠ της χώρας, με ακαθάριστη προστιθέμενη αξία που εκτιμάται σε 5,2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, απασχολεί περισσότερους από 200.000 εργαζομένους, που αντιστοιχούν περίπου στο 4% της συνολικής απασχόλησης.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπογράμμισε ότι η πραγματική συμβολή των υποδομών είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς η υλοποίηση κάθε έργου κινητοποιεί ένα ευρύ δίκτυο επιχειρήσεων, προμηθευτών και υπεργολάβων.

Στο επίκεντρο το Καστέλι και ο ΒΟΑΚ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πορεία κατασκευής του νέου διεθνούς αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι, επισημαίνοντας ότι η πρόοδος στο κατασκευαστικό σκέλος έχει ξεπεράσει το 70%.

Όπως ανέφερε, το υπουργείο εργάζεται εντατικά σε όλα τα πεδία, με στόχο να είναι όλα έτοιμα έως το τέλος του 2028.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι την προηγούμενη εβδομάδα υπεγράφη συμφωνία για την ανάπτυξη υποδομής έρευνας και καινοτομίας στο αεροδρόμιο. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο επιχειρήσεις και ερευνητές θα μπορούν να δοκιμάζουν καινοτόμες εφαρμογές, αξιοποιώντας διαθέσιμα δεδομένα του αεροδρομίου.

Στο μέτωπο του ΒΟΑΚ, ο Χρ. Δήμας αναφέρθηκε στην πρόοδο των εργασιών στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, μήκους περίπου 35 χιλιομέτρων, καθώς και στα εργοτάξια που λειτουργούν στα υπόλοιπα τμήματα του οδικού άξονα, από την Κίσσαμο έως τη Νεάπολη.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε επίσης στη σύμβαση για τα συστήματα εναέριας κυκλοφορίας του νέου αεροδρομίου, η οποία αποτελεί μέρος των προετοιμασιών για τη λειτουργία του.

Στο ίδιο πλαίσιο, επεσήμανε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των συστημάτων αεροναυτιλίας και προσέλκυσης εξειδικευμένου προσωπικού, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των σχετικών υπηρεσιών.

Στο μέτωπο του ΒΟΑΚ, ο Χρ. Δήμας αναφέρθηκε στην πρόοδο των εργασιών στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, καθώς και στα εργοτάξια που λειτουργούν στα υπόλοιπα τμήματα του οδικού άξονα, από την Κίσσαμο έως τη Νεάπολη.

Έμφαση έδωσε επίσης στις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που υλοποιούνται στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας μέχρι την ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητοδρόμου.

Flyover και Μετρό Θεσσαλονίκης

Αναφερόμενος στα έργα της Θεσσαλονίκης, ο υπουργός σημείωσε ότι η κατασκευή του Flyover έχει φτάσει περίπου στο 70%, χαρακτηρίζοντάς το πρωτοποριακό έργο, όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα.

Όπως υποστήριξε, η συγκεκριμένη παρέμβαση μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για αντίστοιχα έργα και σε άλλες χώρες, καθώς αποσκοπεί στην αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας ενός ιδιαίτερα επιβαρυμένου οδικού άξονα.

Ο Χρ. Δήμας εστίασε και στο Μετρό Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας τη σημασία του τόσο για την καθημερινότητα των πολιτών όσο και για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στον σταθμό Βενιζέλου, υπογραμμίζοντας τον συνδυασμό σύγχρονων μεταφορικών υποδομών και αρχαιολογικών ευρημάτων.

Οι παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο

Στην ομιλία του, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε επίσης στα έργα που υλοποιούνται σε μεγάλους οδικούς άξονες της περιφέρειας, καθώς και στις παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην Αττική.

Μεταξύ άλλων, έκανε αναφορά στην ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος και στη συμβολή του στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και της συνδεσιμότητας της Δυτικής Ελλάδας.

Ειδική αναφορά πραγματοποίησε και σε παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Αττικής, οι οποίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλούν καθυστερήσεις και επιβαρύνουν καθημερινά τις μετακινήσεις.

Τέλος, επεσήμανε ότι η υλοποίηση των έργων υποδομής αποτελεί βασική προτεραιότητα, καθώς συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.