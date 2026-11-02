Γιαννάκης για το Basketgate: Δεν θα συμμετέχω στις εκλογές για την προεδρία της ΕΟΚ σαν διοικητικός – Αν κάποιος θέλει τη γνώμη μου θα την πω

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης κατέθεσε στον 9ο τακτικό ανακριτή στην Ευελπίδων για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σχετικά με το περιστατικό αποβολής του το 2018 από αναμέτρηση του Άρη με τον Φάρο Κερατσινίου. Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη και ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να διεκδικήσει διοικητικό ρόλο στις επικείμενες εκλογές της ΕΟΚ.

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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παναγιώτης Γιαννάκης κατέθεσε στον 9ο τακτικό ανακριτή στην Ευελπίδων για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.
  • Η κατάθεσή του αφορά ισχυρισμούς για αναμέτρηση του 2018, όπου διαιτητής φέρεται να επέβαλε σκόπιμα διπλή τεχνική ποινή και αποβολή στον τότε προπονητή του Άρη.
  • Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να διεκδικήσει διοικητικό ρόλο στις επικείμενες εκλογικές διαδικασίες, διατηρώντας ωστόσο το ενδιαφέρον του για το μέλλον του αθλήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Παναγιώτης Γιαννάκης κατέθεσε σήμερα Δευτέρα στον 9ο τακτικό ανακριτή στην Ευελπίδων για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ. Ο παλαίμαχος καλαθοσφαιρσιτής έμεινε για περίπου 40 λεπτά στο ανακριτικό γραφείο και κατέθεσε ως μάρτυρας όσα γνωρίζει για την υπόθεση, κυρίως για το περιστατικό της αποβολής του από αγώνα το 2018, απόρροια των σφυριγμάτων ενός εκ των κατηγορούμενων διαιτητών.

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στον ανακριτή ο Παναγιώτης Γιαννάκης για να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μίλησα για αυτό που συνέβη σε εμένα και τίποτα παραπάνω, γιατί δεν ήξερα και κάτι περισσότερο», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ εξέφρασε την απογοήτευσή του για την υπόθεση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας του ελληνικού μπάσκετ.

«Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είναι μια στενοχώρια για το μπάσκετ. Πάντα έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και θα βρει τον τρόπο να βρει τι μπορούμε να κάνουμε για να θωρακίσουμε το ελληνικό μπάσκετ. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί», τόνισε.

Ερωτηθείς για τη σχέση του με τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο Παναγιώτης Γιαννάκης είπε:

«Ο κ. Λιόλιος ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, τυπικές ήταν οι σχέσεις μας».

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να διεκδικήσει διοικητικό ρόλο στις επικείμενες εκλογικές διαδικασίες, διατηρώντας ωστόσο το ενδιαφέρον του για το μέλλον του αθλήματος.

«Δεν πρόκειται να συμμετέχω στη διαδικασία των εκλογών σαν διοίκηση. Αγαπώ το μπάσκετ, αν κάποιος θέλει τη γνώμη μου θα την πω και αυτό είναι όλο. Γίνονται διάφορες διαδικασίες, οπότε πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει», κατέληξε.

Ο “Δράκος” μετέβη το πρωί της Δευτέρας στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων ώστε να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στον ανακριτή, που χειρίζεται τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Ο θρύλος του μπάσκετ έχει δηλώσει μέσω του δικηγόρου του, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία των απολογιών των έξι κατηγορουμένων στην υπόθεση, ότι προτίθεται να καταθέσει και να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Η διπλή τεχνική ποινή

Η απόφασή του, αφορά την δημοσιοποίηση στοιχείων της υπόθεσης και συγκεκριμένα τους ισχυρισμούς ενός εκ των σημαντικών μαρτύρων ότι το 2018, χρημάτισε, κατηγορούμενο, σήμερα διαιτητή, ώστε να κερδίσει η ομάδα του Φάρου Κερατσινίου στην αναμέτρηση της με τον Άρη, στον οποίο ο εκ των κορυφαίων του μπάσκετ ήταν προπονητής.

Σύμφωνα με την μαρτυρική κατάθεση, ο διαιτητής τότε, ως «δώρο» για τα χρήματα που φέρεται να είχε λάβει επέβαλε σκόπιμα στον Παναγιώτη Γιαννάκη διπλή τεχνική ποινή, με αποτέλεσμα την αποβολή του προπονητή του Άρη.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Φωτό από Intime

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