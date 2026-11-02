Πλάκα: Στην Ευελπίδων οι 3 συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη – Απολογούνται στον ανακριτή

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (2/11) οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη με έξι νεκρούς το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου 2026 στην Πλάκα.

Οι τρεις συλληφθέντες, δύο Έλληνες, ηλικίας 34 και 54 ετών, καθώς και ένας 37χρονος υπήκοος Αλβανίας, αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, φορώντας κουκούλες και με σκυμμένα τα κεφάλια τους.

Οι τρεις, κατά την μεταγωγή τους στα δικαστήρια την Παρασκευή (30/10) δεν είχαν δικηγόρο κι έτσι ο ανακριτής διόρισε δικηγόρους για την υπεράσπισή τους.

Στους κατηγορούμενους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Συγκεκριμένα, κατηγορούνται για:

εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων, από πρόθεση και κατά συναυτουργία

έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων, από πρόθεση και κατά συναυτουργία

ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, κατά συρροή και κατά συναυτουργία

επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η παρέμβαση στις σωληνώσεις φέρεται να προκάλεσε θραύση αγωγού και διαρροή φυσικού αερίου, η οποία οδήγησε στην έκρηξη. Από το ισχυρό ωστικό κύμα προκλήθηκε η κατάρρευση του νεοκλασικού κτιρίου, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο έξι ανθρώπων, ενός ζευγαριού ηλικιωμένων και τεσσάρων τουριστών.

Στις καταθέσεις τους, οι τρεις κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι είχαν βγει για «δουλειά», στοχεύοντας στην αφαίρεση χαλκού. Όπως οι ίδιοι ομολόγησαν, διοχέτευαν τα κλοπιμαία μέταλλα σε καταστήματα στην περιοχή πίσω από την οδό Σταδίου.

Ταυτόχρονα, παραδέχθηκαν ότι αφαιρούσαν κινητά τηλέφωνα, τα οποία εν συνεχεία μεταπωλούσαν σε υπηκόους Πακιστάν στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Πάντως, ο ένας επιρρίπτει στον άλλον την ευθύνη για το ποιος έκοψε τον μοιραίο σωλήνα φυσικού αερίου.