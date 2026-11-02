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Πλάκα: Στην Ευελπίδων οι 3 συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη – Απολογούνται στον ανακριτή

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη με έξι νεκρούς στην Πλάκα, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή για βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η παρέμβαση στις σωληνώσεις για την αφαίρεση χαλκού προκάλεσε θραύση αγωγού και διαρροή φυσικού αερίου, οδηγώντας στην κατάρρευση του νεοκλασικού κτιρίου.

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Κοινωνία

κατηγορούμενοι έκρηξη στην Πλάκα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (2/11) οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη με έξι νεκρούς στην Πλάκα, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.
  • Στους κατηγορούμενους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, μεταξύ των οποίων έκρηξη, εμπρησμός και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία.
  • Στις καταθέσεις τους ισχυρίστηκαν ότι είχαν βγει για «δουλειά», στοχεύοντας στην αφαίρεση χαλκού, ενώ ο ένας επιρρίπτει στον άλλον την ευθύνη για το ποιος έκοψε τον μοιραίο σωλήνα φυσικού αερίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (2/11) οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη με έξι νεκρούς το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου 2026 στην Πλάκα.

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Οι τρεις συλληφθέντες, δύο Έλληνες, ηλικίας 34 και 54 ετών, καθώς και ένας 37χρονος υπήκοος Αλβανίας, αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, φορώντας κουκούλες και με σκυμμένα τα κεφάλια τους.

Οι τρεις, κατά την μεταγωγή τους στα δικαστήρια την Παρασκευή (30/10) δεν είχαν δικηγόρο κι έτσι ο ανακριτής διόρισε δικηγόρους για την υπεράσπισή τους.

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Στους κατηγορούμενους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Συγκεκριμένα, κατηγορούνται για:

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  • εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων, από πρόθεση και κατά συναυτουργία
  • έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων, από πρόθεση και κατά συναυτουργία
  • ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, κατά συρροή και κατά συναυτουργία
  • επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η παρέμβαση στις σωληνώσεις φέρεται να προκάλεσε θραύση αγωγού και διαρροή φυσικού αερίου, η οποία οδήγησε στην έκρηξη. Από το ισχυρό ωστικό κύμα προκλήθηκε η κατάρρευση του νεοκλασικού κτιρίου, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο έξι ανθρώπων, ενός ζευγαριού ηλικιωμένων και τεσσάρων τουριστών.

Στις καταθέσεις τους, οι τρεις κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι είχαν βγει για «δουλειά», στοχεύοντας στην αφαίρεση χαλκού. Όπως οι ίδιοι ομολόγησαν, διοχέτευαν τα κλοπιμαία μέταλλα σε καταστήματα στην περιοχή πίσω από την οδό Σταδίου.

Ταυτόχρονα, παραδέχθηκαν ότι αφαιρούσαν κινητά τηλέφωνα, τα οποία εν συνεχεία μεταπωλούσαν σε υπηκόους Πακιστάν στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Πάντως, ο ένας επιρρίπτει στον άλλον την ευθύνη για το ποιος έκοψε τον μοιραίο σωλήνα φυσικού αερίου.

 

 

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