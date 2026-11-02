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Καλεντερίδης στον Realfm 97,8 για το καλώδιο: Δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει θερμό επεισόδιο – Τι είπε για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και τον Τραμπ

Στο επίκεντρο της ανάλυσης του Σάββα Καλεντερίδη τίθενται οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, η πιθανή μεταβολή ισορροπιών στην εξωτερική πολιτική της Ουάσιγκτον και ο ρόλος προσώπων του στενού περιβάλλοντος του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, εκτιμάται η υποψηφιότητα του Κρις Πάπας και ο έλεγχος του Κογκρέσου ως ανάχωμα στις προεδρικές επιλογές, ενώ αποκλείεται το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου Ελλάδας - Τουρκίας για την πόντιση του καλωδίου.

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Πολιτική

Σάββας Καλεντερίδης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάββας Καλεντερίδης ανέλυσε στον Real FM 97,8 τις διεθνείς εξελίξεις, εστιάζοντας στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές και στην εξωτερική πολιτική της Ουάσιγκτον.
  • Όπως επεσήμανε, μια πιθανή απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου μπορεί να δημιουργήσει ανάχωμα στις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ κρίσιμη παράμετρο για τον Ελληνισμό αποτελεί η υποψηφιότητα του Κρις Πάπας.
  • Παράλληλα, απέκλεισε την πιθανότητα θερμού επεισοδίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για την πόντιση του καλωδίου, εκτιμώντας ότι η διαδικασία θα προχωρήσει με εκατέρωθεν εκδόσεις NAVTEX και anti-NAVTEX.

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Στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8 φιλοξενήθηκε ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάββας Καλεντερίδης, σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για τις διεθνείς εξελίξεις. Στο επίκεντρο τέθηκαν οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές και η πιθανή μεταβολή των ισορροπιών στην εξωτερική πολιτική της Ουάσινγκτον σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου του Κογκρέσου, ο ρόλος προσώπων του στενού περιβάλλοντος του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή, καθώς και το κρίσιμο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πολιτική με δισεκατομμυριούχους φίλους του, κολλητούς του, δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δηλαδή, έχει τοποθετήσει σε κρίσιμα πόστα, για παράδειγμα στην Άγκυρα τον Τομ Μπάρακ, ο οποίος από τη δεκαετία του ’80 είναι συνεργάτης του. Απ’ ό,τι μαθαίνω, είχαν κάνει παλιά μαζί και μια business 400 εκατ. Ο άνθρωπος αυτός ήταν και στην πρώτη τετραετία και στη δεύτερη προεκλογικά υποστηρικτής του, και τον τοποθέτησε ως «υπερνομάρχη». Δηλαδή: Τουρκία, Ιράκ, Συρία, Λίβανο. Μέχρι στιγμής δεν μας έχει αγγίξει εμάς» είπε αρχικά ο κ. Καλεντερίδης, σημειώνοντας ότι είναι λίγο προσεκτικός με την Ελλάδα και το Ισραήλ.

«Έχει μέχρι στιγμής κατορθώσει να υπογραφούν συμφωνίες με άλλους δισεκατομμυριούχους φίλους του Τραμπ στην Τουρκία, στο Ιράκ και στη Συρία, που ξεπερνούν κατά πολύ το 1 τρισ. δολάρια. Επίσης, ο συμπέθερός του, δισεκατομμυριούχος, Μασάντ Μπούλος, είναι υπεύθυνος για αραβικές και αφρικανικές υποθέσεις.  Αυτός έχει αναλάβει το έργο από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να ενοποιηθεί η Λιβύη. Αυτό λοιπόν είναι σε εξέλιξη εδώ και καιρό, έχουν έρθει σε επαφή και με την οικογένεια Χαφτάρ, ενώ με την Τρίπολη ήδη είναι σε επαφή, και επειδή ήταν καθοριστική η υποστήριξη της Τουρκίας, όπως θεώρησαν οι Αμερικανοί, για την ενοποίηση, την πληρώσαμε εμείς με την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου. Είναι όπως ακριβώς σας τα λέω. Εάν ο Τραμπ ηττηθεί, πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει αυτή την πολιτική σε ό,τι μας αφορά. Είναι δύσκολο να αλλάξει» συνέχισε ο γνωστός αναλυτής.

Η κρίσιμη παράμετρος για τον Ελληνισμό

«Όμως υπάρχει κάτι σημαντικό για τον Ελληνισμό: Ο Κρις Πάπας, ο οποίος είναι υποψήφιος στο Νιου Χάμσαϊρ, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και τα στοιχήματα, προηγείται του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου του, πάνω από δέκα μονάδες. Ασχέτως αν είναι Δημοκρατικός ή Ρεπουμπλικάνος, ο γερουσιαστής έχει άλλη δυνατότητα να επηρεάσει πράγματα στο πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ. Άρα, οι δημοσκοπήσεις δίνουν ότι το πιο πιθανό είναι να χάσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και λιγότερο πιθανό να χάσει και τη Γερουσία. Αν λοιπόν γίνει αυτό, τότε σχηματίζεται ένα ανάχωμα στις πολιτικές που θέλει να εφαρμόσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Όμως πιστεύω, επειδή ξέρουμε όλοι την ιδιοσυγκρασία του, δεν δίνει και πολύ μεγάλη σημασία στα δύο νομοθετικά σώματα των ΗΠΑ» πρόσθεσε.

«Δεν ανησυχώ για θερμό επεισόδιο»

Σχετικά με το καλώδιο, ο κ Καλεντερίδης ρωτήθηκε εάν ανησυχεί και εάν θα μπορούσε να αποτελέσει μία αφορμή για ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. «Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει θερμό επεισόδιο. Για να γίνει θερμό επεισόδιο, πρέπει να υπάρχει και από τη μια πλευρά και από την άλλη, μια στρατηγική που μπορεί να οδηγήσει σε επεισόδιο. Εγώ και από την πλευρά της Τουρκίας βλέπω μια ησυχία στα δημοσιεύματα, που μπορεί να ερμηνευτεί με δύο τρόπους: Η μία είναι ότι ίσως κάτι ετοιμάζουν, η άλλη ότι έχουν δέσει το γάιδαρό τους. Από την ελληνική πλευρά δεν βλέπω κάποια στρατηγική, μόνο κάποια ψήγματα δηλώσεων, αλλά σε πολιτικό επίπεδο κόκκινη γραμμή που θα μπορούσε να οδηγήσει στη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων και απ’ τις δυο πλευρές στην περιοχή και να έχουμε θερμό επεισόδιο, αντικειμενικά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν τέτοια δεδομένα. Δεν ξέρουμε αν θα προκύψει στο επόμενο διάστημα. Πάντως, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι θα ακολουθηθεί μία μέθοδος NAVTEX εσύ, NAVTEX εγώ, anti-NAVTEX εσύ, anti-NAVTEX εγώ και τελικά το καλώδιο θα γίνει μ’ αυτή τη διαδικασία της έκδοσης NAVTEX, anti-NAVTEX απ’ τη μία και απ’ την άλλη πλευρά» τόνισε ο κ. Καλεντερίδης.

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