Πολιτικό «ναυάγιο» στο Βέλγιο: Στον βασιλιά Φίλιππο για να παραιτηθεί ο πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ – Κατέρρευσαν οι συνομιλίες για τον προϋπολογισμό

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Προ των πυλών μιας νέας πολιτικής κρίσης βρίσκεται το Βέλγιο, καθώς οι συνομιλίες για τον πολυετή ομοσπονδιακό προϋπολογισμό κατέληξαν σε ναυάγιο.

Κατόπιν αυτού, ο πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ μεταβαίνει εντός της ημέρας στο παλάτι για να υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά Φίλιππο.

Σύμφωνα με τη γαλλόφωνη εφημερίδα «Le Soir», η συνεδρίαση του περιορισμένου υπουργικού συμβουλίου (Kern), που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα χωρίς συμφωνία, παρά τις πολύωρες διαβουλεύσεις και τις νέες προτάσεις που κατέθεσε ο Βέλγος Πρωθυπουργός.

Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρισκόταν η εξεύρεση περίπου 10 δισ. ευρώ έως το 2029, προκειμένου να περιοριστεί το δημοσιονομικό έλλειμμα και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Ελπίδες για «ηλεκτροσόκ» στους εταίρους

Η συνάντηση του Ντε Βέβερ με τον βασιλιά αναμένεται να καθορίσει τις επόμενες πολιτικές εξελίξεις, καθώς παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο μονάρχης είτε να αποδεχθεί την παραίτηση είτε να ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να συνεχίσει τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας, δίνοντας νέα προθεσμία στους κυβερνητικούς εταίρους.

Όπως σημειώνει η «Le Soir», κανένας από τους αντιπροέδρους της κυβέρνησης δεν επιθυμούσε τη διακοπή των διαπραγματεύσεων, καθώς εξακολουθούσαν να θεωρούν ότι ένας συμβιβασμός ήταν εφικτός.

«Ο Μπαρτ πηγαίνει στον βασιλιά αύριο, ελπίζω ότι αυτό θα προκαλέσει ένα ηλεκτροσόκ στους εταίρους, μια αλλαγή νοοτροπίας και μια τελευταία προσπάθεια για συμφωνία μεταξύ Δευτέρας και Τρίτης. Διαφορετικά, θα πρόκειται για βαθιά κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους αντιπροέδρους της κυβέρνησης, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Τα αγκάθια της συμφωνίας

Το βασικό σημείο τριβής μεταξύ των πέντε κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού Arizona (N-VA, MR, Les Engagés, CD&V και Vooruit) αφορά την κατανομή των δημοσιονομικών βαρών και, ειδικότερα, την ισορροπία μεταξύ περικοπών δαπανών και αύξησης των φορολογικών εσόδων.

Οι διαφωνίες μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων επικεντρώθηκαν κυρίως στον τρόπο κατανομής των δημοσιονομικών βαρών, με το φιλελεύθερο MR να απορρίπτει την αύξηση του ΦΠΑ και να ζητεί μεγαλύτερη έμφαση στις περικοπές δαπανών, ενώ το σοσιαλιστικό Vooruit και οι κεντρώοι Les Engagés επέμεναν σε μεγαλύτερη φορολόγηση των υψηλών εισοδημάτων και των μεγάλων περιουσιών.

Μεταξύ των προτάσεων που συζητήθηκαν ήταν η αύξηση της φορολόγησης των υπεραξιών και των χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Σύμφωνα με τη «Le Soir», οι Engagés και το MR επιχείρησαν να περιορίσουν τη δημοσιονομική προσπάθεια στα 8 δισ. ευρώ αντί των 10 δισ. που ζητούσε ο Πρωθυπουργός, χωρίς αποτέλεσμα.

Καμπανάκι Ντε Βέβερ

Ο Ντε Βέβερ προειδοποίησε για τον κίνδυνο υποβάθμισης της πιστοληπτικής αξιολόγησης του Βελγίου σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, επισημαίνοντας τις οικονομικές συνέπειες που θα είχε μια περαιτέρω επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών.

Παράλληλα, απέρριψε την προσφυγή στο σύστημα των προσωρινών δωδεκατημορίων, το οποίο θα επέτρεπε στη χώρα να ξεκινήσει το 2027 χωρίς εγκεκριμένο νέο προϋπολογισμό.

Ώρες αγωνίας

Παρά το αδιέξοδο, η προοπτική άμεσης πτώσης της κυβέρνησης δεν θεωρείται δεδομένη.

Όπως επισημαίνει η «Le Soir», στους κόλπους του κυβερνητικού συνασπισμού εξακολουθεί να υπάρχει η εκτίμηση ότι μπορεί να επιτευχθεί συμβιβασμός, εφόσον οι πολιτικοί εταίροι επιδείξουν μεγαλύτερη διάθεση υποχωρήσεων.

Ο Ντε Βέβερ αποχώρησε από το γραφείο του περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας βαθύτερης πολιτικής κρίσης, η έκβαση της οποίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις αποφάσεις του βασιλιά και την πορεία των διαπραγματεύσεων τις επόμενες ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ