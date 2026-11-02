LIVE UPDATE
Σεισμός 3,8 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου

Πολιτικό «ναυάγιο» στο Βέλγιο: Στον βασιλιά Φίλιππο για να παραιτηθεί ο πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ – Κατέρρευσαν οι συνομιλίες για τον προϋπολογισμό

Προ των πυλών νέας πολιτικής κρίσης βρίσκεται το Βέλγιο, καθώς οι συνομιλίες για τον πολυετή ομοσπονδιακό προϋπολογισμό κατέληξαν σε ναυάγιο και ο πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ μεταβαίνει στο παλάτι για να υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά Φίλιππο. Οι διαφωνίες μεταξύ των πέντε κομμάτων του συνασπισμού Arizona αφορούν την εξεύρεση 10 δισ. ευρώ και την κατανομή των βαρών ανάμεσα σε περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων. Η συνάντηση με τον μονάρχη αναμένεται να καθορίσει τις εξελίξεις, με ανοιχτό το ενδεχόμενο παροχής νέας προθεσμίας για την επίτευξη συμβιβασμού.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Μπαρτ Ντε Βεβέρ
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προ των πυλών μιας νέας πολιτικής κρίσης βρίσκεται το Βέλγιο, καθώς οι συνομιλίες για τον πολυετή ομοσπονδιακό προϋπολογισμό κατέληξαν σε ναυάγιο. Ο πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ μεταβαίνει εντός της ημέρας στο παλάτι για να υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά Φίλιππο.
  • Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρισκόταν η εξεύρεση περίπου 10 δισ. ευρώ έως το 2029, με βασικό σημείο τριβής την ισορροπία μεταξύ περικοπών δαπανών και αύξησης των φορολογικών εσόδων.
  • Ο Ντε Βέβερ προειδοποίησε για τον κίνδυνο υποβάθμισης της πιστοληπτικής αξιολόγησης του Βελγίου, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο βασιλιάς είτε να αποδεχθεί την παραίτηση είτε να ζητήσει νέα προσπάθεια για συμφωνία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Προ των πυλών μιας νέας πολιτικής κρίσης βρίσκεται το Βέλγιο, καθώς οι συνομιλίες για τον πολυετή ομοσπονδιακό προϋπολογισμό κατέληξαν σε ναυάγιο.

Κατόπιν αυτού, ο πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ μεταβαίνει εντός της ημέρας στο παλάτι για να υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά Φίλιππο.

Σύμφωνα με τη γαλλόφωνη εφημερίδα «Le Soir», η συνεδρίαση του περιορισμένου υπουργικού συμβουλίου (Kern), που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα χωρίς συμφωνία, παρά τις πολύωρες διαβουλεύσεις και τις νέες προτάσεις που κατέθεσε ο Βέλγος Πρωθυπουργός.

Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρισκόταν η εξεύρεση περίπου 10 δισ. ευρώ έως το 2029, προκειμένου να περιοριστεί το δημοσιονομικό έλλειμμα και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Ελπίδες για «ηλεκτροσόκ» στους εταίρους

Η συνάντηση του Ντε Βέβερ με τον βασιλιά αναμένεται να καθορίσει τις επόμενες πολιτικές εξελίξεις, καθώς παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο μονάρχης είτε να αποδεχθεί την παραίτηση είτε να ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να συνεχίσει τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας, δίνοντας νέα προθεσμία στους κυβερνητικούς εταίρους.

Όπως σημειώνει η «Le Soir», κανένας από τους αντιπροέδρους της κυβέρνησης δεν επιθυμούσε τη διακοπή των διαπραγματεύσεων, καθώς εξακολουθούσαν να θεωρούν ότι ένας συμβιβασμός ήταν εφικτός.

«Ο Μπαρτ πηγαίνει στον βασιλιά αύριο, ελπίζω ότι αυτό θα προκαλέσει ένα ηλεκτροσόκ στους εταίρους, μια αλλαγή νοοτροπίας και μια τελευταία προσπάθεια για συμφωνία μεταξύ Δευτέρας και Τρίτης. Διαφορετικά, θα πρόκειται για βαθιά κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους αντιπροέδρους της κυβέρνησης, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Τα αγκάθια της συμφωνίας

Το βασικό σημείο τριβής μεταξύ των πέντε κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού Arizona (N-VA, MR, Les Engagés, CD&V και Vooruit) αφορά την κατανομή των δημοσιονομικών βαρών και, ειδικότερα, την ισορροπία μεταξύ περικοπών δαπανών και αύξησης των φορολογικών εσόδων.

Οι διαφωνίες μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων επικεντρώθηκαν κυρίως στον τρόπο κατανομής των δημοσιονομικών βαρών, με το φιλελεύθερο MR να απορρίπτει την αύξηση του ΦΠΑ και να ζητεί μεγαλύτερη έμφαση στις περικοπές δαπανών, ενώ το σοσιαλιστικό Vooruit και οι κεντρώοι Les Engagés επέμεναν σε μεγαλύτερη φορολόγηση των υψηλών εισοδημάτων και των μεγάλων περιουσιών.

Μεταξύ των προτάσεων που συζητήθηκαν ήταν η αύξηση της φορολόγησης των υπεραξιών και των χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Σύμφωνα με τη «Le Soir», οι Engagés και το MR επιχείρησαν να περιορίσουν τη δημοσιονομική προσπάθεια στα 8 δισ. ευρώ αντί των 10 δισ. που ζητούσε ο Πρωθυπουργός, χωρίς αποτέλεσμα.

Καμπανάκι Ντε Βέβερ

Ο Ντε Βέβερ προειδοποίησε για τον κίνδυνο υποβάθμισης της πιστοληπτικής αξιολόγησης του Βελγίου σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, επισημαίνοντας τις οικονομικές συνέπειες που θα είχε μια περαιτέρω επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών.

Παράλληλα, απέρριψε την προσφυγή στο σύστημα των προσωρινών δωδεκατημορίων, το οποίο θα επέτρεπε στη χώρα να ξεκινήσει το 2027 χωρίς εγκεκριμένο νέο προϋπολογισμό.

Ώρες αγωνίας

Παρά το αδιέξοδο, η προοπτική άμεσης πτώσης της κυβέρνησης δεν θεωρείται δεδομένη.

Όπως επισημαίνει η «Le Soir», στους κόλπους του κυβερνητικού συνασπισμού εξακολουθεί να υπάρχει η εκτίμηση ότι μπορεί να επιτευχθεί συμβιβασμός, εφόσον οι πολιτικοί εταίροι επιδείξουν μεγαλύτερη διάθεση υποχωρήσεων.

Ο Ντε Βέβερ αποχώρησε από το γραφείο του περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας βαθύτερης πολιτικής κρίσης, η έκβαση της οποίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις αποφάσεις του βασιλιά και την πορεία των διαπραγματεύσεων τις επόμενες ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ