«Δεν έχουμε άλλο χρόνο»: Το ανατριχιαστικό ηχητικό ντοκουμέντο από τη συντριβή αεροσκάφους στη Φλόριντα – ΒΙΝΤΕΟ

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Στιγμές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν στον αέρα της Φλόριντα λίγο πριν τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους τύπου Learjet 60 σε πάρκο τροχοβιλών, με τις ηχογραφήσεις των συνομιλιών από το κοκπίτ να αποκαλύπτουν την απεγνωσμένη μάχη του πληρώματος δευτερόλεπτα πριν την πρόσκρουση που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον εννέα ανθρώπους.

«Δεν έχουμε άλλο χρόνο»

Το ηχητικό ντοκουμέντο από την επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας καταγράφει τις πανικόβλητες τελευταίες στιγμές της πτήσης, πριν το ιδιωτικό τζετ πραγματοποιήσει κατακόρυφη βουτιά προς το έδαφος, γύρω στη 1:00 τοπική ώρα το μεσημέρι της Κυριακής.

«Γ@μ@, δεν έχουμε άλλο χρόνο», ακούγεται να κραυγάζει μια γυναίκα, μέλος του πληρώματος του Learjet 60, προς τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν το αεροσκάφος συντριβεί στο έδαφος.

Μόλις λίγο νωρίτερα, ο πιλότος ακουγόταν να αναφέρει στο Κέντρο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας του Μαϊάμι μέτρια ανατάραξη και «ελαφρύ, καθαρό πάγο που είναι διαχειρίσιμος».

Ωστόσο, η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία μέσα σε μια στιγμή, με την πιλότο να εκπέμπει ένα ανατριχιαστικό σήμα κινδύνου «mayday».

«Κατεβαίνουμε με 8.000 -mayday, mayday- κατεβαίνουμε με 10.000 πόδια το λεπτό», είπε η πιλότος.

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση υπερβολικής ταχύτητας, κατεβαίνουμε με 20.000 πόδια το λεπτό», είχε ουρλιάξει η πιλότος στιγμές νωρίτερα.

«Πρόκειται να συντριβούμε στο έδαφος», είπε, αφήνοντας μια ανατριχιαστική κραυγή.

«November 2 Bravo Delta, είμαι εδώ μαζί σου, μίλα μου», απάντησε ο ελεγκτής.

«Κατεβαίνουμε 22.000 πόδια και έχουμε κλίση 60 μοιρών… κοίτα έξω», απάντησε το μέλος του πληρώματος, πριν προφέρει το στοιχειωμένο τελευταίο μήνυμα.

Pilot’s final cockpit audio leaks: “Look outside Jack… holy f*ck we’re out of time” as Learjet plummets 27,000 feet in one minute and crashes in Florida. https://t.co/9b1kqQ8Mu3 — Chris Ripa (@CHRISsW0RLD) November 1, 2026

Μια πύρινη σφαίρα στο σημείο της πρόσκρουσης

Το ιδιωτικό τζετ, η αξία του οποίου εκτιμάται στα 2 εκατομμύρια δολάρια, εκτελούσε τη διαδρομή από το Όστιν του Τέξας προς το αεροδρόμιο North Eleuthera στις Μπαχάμες, όταν συνετρίβη στην κοινότητα τροχοβιλών Greenacres.

Συγκλονιστικά βίντεο κατέγραψαν το αεροσκάφος να πραγματοποιεί κατακόρυφη βουτιά στο έδαφος, προκαλώντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα και αφήνοντας πίσω του έναν κρατήρα στη γη.

WATCH: New video shows Learjet 60 business jet crashing near West Palm Beach, Florida. The plane was completely disintegrated upon impact. Number of casualties unknown. https://t.co/l5JT9KEWnQ — BNO News (@BNONews) November 1, 2026



Το αεροπλάνο χτύπησε ένα δέντρο και έριξε καλώδια ηλεκτροδότησης, προκαλώντας μια πρόσκρουση τόσο δυνατή που «ακούστηκε σαν πυραυλική επίθεση», όπως μεταδίδει το Aviation 24/7.



Τα συντρίμμια του τζετ και μια κατεστραμμένη τροχοβίλα αποτυπώνουν το φρικτό σκηνικό, περίπου 14 χιλίομετρα μακριά από το θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην κομητεία Παλμ Μπιτς.

Το σημείο απέχει επίσης έξι χιλιόμετρα νότια από το αεροδρόμιο του Γουέστ Παλμ Μπιτς, από όπου ο Τραμπ είχε αναχωρήσει περισσότερο από μία ώρα πριν από τη συντριβή, σύμφωνα με το CNN.

Το αεροσκάφος Learjet 60 ανήκε στην ιδιωτική εταιρεία LR60271 LLC, με έδρα το Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν «πολλαπλά θύματα», χωρίς ακόμη να έχουν επαληθεύσει τον ακριβή αριθμό των νεκρών ή των τραυματιών, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονταν στο έδαφος.