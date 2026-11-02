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Θεμιστοκλέους: Επανεκκινούν οι εξετάσεις πρόληψης – Περισσότερες από 1.200 προσλήψεις στο ΕΣΥ

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, αναφέρθηκε στη σταδιακή αύξηση των ιώσεων και υπογράμμισε την ανάγκη εμβολιασμού κατά της γρίπης και της COVID-19 για τις ευπαθείς ομάδες έως το τέλος Νοεμβρίου. Παράλληλα, παρουσίασε την πορεία και επανεκκίνηση των προγραμμάτων πρόληψης, ενώ προανήγγειλε πάνω από 1.200 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στο ΕΣΥ, μέτρα για τη στέγαση γιατρών και νέο πλαίσιο για τους ψυχολόγους.

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Πολιτική

ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για την πορεία των ιώσεων μίλησε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, τονίζοντας ότι οι ευπαθείς ομάδες και τα άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, πρέπει να εμβολιαστούν έως το τέλος Νοεμβρίου.
  • Στον τομέα των προληπτικών εξετάσεων, το πρόγραμμα για τον καρκίνο του μαστού «Φώφη Γεννηματά» ξεκίνησε εκ νέου στις 14 Οκτωβρίου, ενώ τα υπόλοιπα αναμένεται να επανεκκινήσουν έως το τέλος του μήνα.
  • Για τις ανάγκες στελέχωσης του ΕΣΥ, ο υφυπουργός δήλωσε: «Μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας, που θα ξεπεράσουν τα 1.200 άτομα».

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Για την πορεία των ιώσεων, τον εμβολιασμό κατά της γρίπης και της COVID-19, τα προγράμματα πρόληψης και τις προσλήψεις στο ΕΣΥ, μίλησε στο ΕΡΤnews ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

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Όπως ανέφερε, καταγράφεται σταδιακή αύξηση των ιώσεων, σε επίπεδα που χαρακτήρισε αναμενόμενα για την εποχή. Τόνισε ότι οι ευπαθείς ομάδες και τα άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας πρέπει να εμβολιαστούν, με την περίοδο εμβολιασμού να διαρκεί έως το τέλος Νοεμβρίου. Το αντιγριπικό και το εμβόλιο κατά της COVID-19 μπορούν να γίνουν ακόμη και την ίδια ημέρα, σύμφωνα με τον υφυπουργό.

Στις ομάδες που πρέπει να κάνουν το αντιγριπικό εμβόλιο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι άνω των 60 ετών, όσοι έχουν χρόνια νοσήματα, καθώς και οι έγκυες και οι θηλάζουσες. Ο κ. Θεμιστοκλέους, σημείωσε ότι όποιος έχει απορίες μπορεί να απευθυνθεί στον προσωπικό του γιατρό. Για τα ενισχυμένα αντιγριπικά εμβόλια που προορίζονται για μεγαλύτερες ηλικίες απαιτείται συνταγή γιατρού, ενώ διατίθενται δωρεάν.

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Επανεκκινούν τα προγράμματα πρόληψης

«Το πρόγραμμα συνεχίζεται», είπε ο κ. Θεμιστοκλέους, αναφερόμενος στις προληπτικές εξετάσεις. Όπως ανέφερε, έπειτα από μικρή χρονική διακοπή, το πρόγραμμα για τον καρκίνο του μαστού «Φώφη Γεννηματά» άρχισε εκ νέου στις 14 Οκτωβρίου, ενώ τα υπόλοιπα προγράμματα, αναμένεται να επανεκκινήσουν έως το τέλος Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, 7 εκατομμύρια πολίτες έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον ένα πρόγραμμα πρόληψης. Για τις μαστογραφίες, ανέφερε ότι από περίπου 50.000 το 2022 έχουν ξεπεράσει πλέον τις 350.000. «Μία στις οκτώ γυναίκες θα νοσήσει» από καρκίνο του μαστού, είπε, τονίζοντας ότι όταν η νόσος εντοπίζεται σε αρχικό στάδιο είναι αντιμετωπίσιμη.

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Ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι τα προγράμματα έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ώστε να συνεχίζονται κάθε χρόνο. «Το υπουργείο Υγείας είναι υπουργείο Υγείας κι όχι υπουργείο Ασθένειας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης.

Πάνω από 1.200 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού

Για τις ανάγκες στελέχωσης του ΕΣΥ, ο υφυπουργός δήλωσε: «Μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας που θα ξεπεράσουν τα 1.200 άτομα». Είπε ακόμη ότι ο προγραμματισμός προσλήψεων για το 2027 βρίσκεται σε εξέλιξη και εκτίμησε ότι η εικόνα θα είναι καλύτερη σε σχέση με το 2026.

Αναφερόμενος στους αναισθησιολόγους, υποστήριξε ότι έχουν δοθεί κίνητρα και ότι τα νοσοκομεία διαθέτουν πλέον έναν από τους υψηλότερους αριθμούς αναισθησιολόγων στη χώρα.

Νέο πλαίσιο για τους ψυχολόγους και στέγαση γιατρών

Σχετικά με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ψυχολόγων, ο κ. Θεμιστοκλέους, είπε ότι επόμενο βήμα είναι η δημιουργία νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Όπως εξήγησε, το νέο πλαίσιο θα καθορίζει τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος και θα προβλέπει εποπτεία και πειθαρχικά συμβούλια.

Για τη στέγαση γιατρών σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές, ανέφερε ότι έχουν δοθεί κίνητρα για την κάλυψη δύο ενοικίων, ενώ δήμοι έχουν διαθέσει κατοικίες. «Όπου η Τοπική Αυτοδιοίκηση παρενέβη, έχει εξασφαλίσει τη διαμονή στους γιατρούς», είπε, προσθέτοντας ότι εκεί «έχουμε λύσει σχεδόν το πρόβλημα».

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