Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: Ανοίγει ξανά την Τρίτη και… 13 – Αγαπηδάκη: «Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα αποδεικνύουν την τεράστια αξία της πρόληψης»

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», επαναλειτουργεί την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, ως μόνιμη εθνική πολιτική υγείας, χρηματοδοτούμενο από εθνικούς πόρους. Το πρόγραμμα ξεκινά με δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας και υπερηχογραφήματος μαστών για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, ενώ θα ακολουθήσουν προληπτικές εξετάσεις για καρδιαγγειακά νοσήματα. Μέσω της πλατφόρμας proliptikes.gov.gr και της άυλης συνταγογράφησης, περισσότεροι από 554.000 πολίτες, έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα, οδηγώντας σε υψηλότερα ποσοστά πλήρους ίασης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» συνεχίζει ως μόνιμη εθνική πολιτική υγείας, προσφέροντας δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου και για καρδιαγγειακά νοσήματα.
  • Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή, με αποστολή δωρεάν SMS για όσους έχουν άυλη συνταγογράφηση ή μέσω της πλατφόρμας proliptikes.gov.gr, ενώ οι δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας και υπερηχογραφήματος μαστών συνεχίζονται, με τις προληπτικές εξετάσεις για καρδιαγγειακά να ακολουθούν άμεσα.
  • Τα αποτελέσματα δείχνουν την τεράστια αξία της πρόληψης, με πάνω από 554.000 πολίτες να έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα, οδηγώντας σε πολύ υψηλότερα ποσοστά πλήρους ίασης λόγω της πρώιμης διάγνωσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου ξεκινά εκ νέου το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», το οποίο αποτελεί πλέον μόνιμη εθνική πολιτική υγείας, χρηματοδοτούμενο από Εθνικούς πόρους.

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Το πρόγραμμα ανοίγει ξανά, μέσα στον μήνα Οκτώβριο, που είναι αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, με τις αντίστοιχες δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας και υπερηχογραφήματος μαστών για ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες.

Το αμέσως επόμενο διάστημα ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και άμεση, καθώς αποστέλλονται δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, ενώ όλοι οι πολίτες μπορούν με το ΑΜΚΑ τους μέσω της πλατφόρμας proliptikes.gov.gr, να κλείσουν ραντεβού χωρίς καμία καθυστέρηση, καθώς και μέσω των Κινητών Ομάδων Υγείας, στην περιφέρεια.

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«Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα αποδεικνύουν την τεράστια αξία της πρόληψης, καθώς περισσότεροι από 554.000 πολίτες, εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα, μέσω των προγραμμάτων για διαγνώσεις για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου και τα καρδιαγγειακά», δήλωσε, μιλώντας στο MEGA, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος διαγνώστηκαν πάνω από 6.000 γυναίκες με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο.

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Αντίστοιχα, 1.536 άνδρες και γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του παχέος εντέρου, ενώ εντοπίστηκαν 12.635 άτομα με προκαρκινικές αλλοιώσεις. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν πολυποδεκτομές σε 17.500 πολίτες. Τα άτομα που εντοπίστηκαν με προκαρκινικές αλλοιώσεις αλλά και όσοι έκαναν επέμβαση αφαίρεσης πολύποδα, ξεπερνούν τις 30.000.

Ακόμη, 93 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, αριθμός που αποτυπώνει την αποτελεσματικότητα του δωρεάν εμβολιασμού για τον HPV στην πρόληψη της νόσου.

Σε ό,τι αφορά τα καρδιαγγειακά νοσήματα, περίπου 350.000 πολίτες εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα, ενώ σχεδόν 1.200 χρειάστηκε να προχωρήσουν άμεσα σε αγγειοπλαστική, σώζοντας τη ζωή τους.

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός επίσης ότι όσοι διαγιγνώσκονται μέσα από τα προγράμματα πρόληψης, έχουν πολύ υψηλότερα ποσοστά πλήρους ίασης, καθώς τα νοσήματα εντοπίζονται σε πρώιμα στάδια.

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