Θάνατος Μαζωνάκη: Αύριο η κρίσιμη κατάθεση της κόρης των 2 γιατρών – Οι 6 φλεβοκεντήσεις στον τραγουδιστή ενώ κατέρρεε

Νέος κύκλος καταθέσεων βρίσκεται σε εξέλιξη στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της οδού Κορνάρου το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, η επίμαχη θεραπεία στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής, αλλά και τα ψηφιακά δεδομένα που έχουν συγκεντρώσει και ανακτήσει οι Αρχές.

Αύριο καταθέτει η κόρη των γιατρών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προγραμματισμένη το πρωί της Παρασκευής (9/10) κατάθεση της κόρης του ζευγαριού των προφυλακισμένων γιατρών.

Η ίδια αναμένεται να ερωτηθεί εάν είχε υποβληθεί στην επίμαχη θεραπεία. Σε περίπτωση που το επιβεβαιώσει, ο ανακριτής αναμένεται να εξετάσει και το εάν της είχε χορηγηθεί μέθη από τη 56χρονη μητέρα της.

Ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε πως ακόμη και η κόρη του είχε υποβληθεί στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Οι χθεσινές καταθέσεις

Χθες Τετάρτη (7/10) ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή οδηγήθηκαν 2 διασώστες του ΕΚΑΒ και μία αναισθησιολόγος, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023 και συνεργαζόταν με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό.

Η αναισθησιολόγος φέρεται να μίλησε για τη συνεργασία της με την κατηγορούμενη και να έδωσε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της επίμαχης θεραπείας, τη λειτουργία των μηχανημάτων και το εάν κατά τη διάρκειά της χορηγούνταν μέθη στους ασθενείς. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξετάζονται και οι καταθέσεις των δύο διασωστών του ΕΚΑΒ, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα γεγονότα που ακολούθησαν την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Οι 6 φλεβοκεντήσεις στον τραγουδιστή ενώ κατέρρεε

Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά την απολογία της 56χρονης κατηγορούμενης, η οποία περιέγραψε βήμα προς βήμα τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, στις 15:22:54 πάτησε παύση στη θεραπεία επειδή έσπασε μία φλέβα. Αφού εντόπισε νέα φλέβα, επανεκκίνησε τη ροή λίγο πριν από τις 16:00, όμως, όπως ανέφερε, περίπου ένα λεπτό αργότερα παρουσιάστηκε νέο πρόβλημα και χρειάστηκε να τον επανασυνδέσει.

Ακολούθησαν, σύμφωνα με την ίδια, νέες προσπάθειες. Αρχικά αναζήτησε φλέβα στη δεξιά παλάμη, η οποία επίσης παρουσίασε πρόβλημα, και στη συνέχεια μετακινήθηκε στο αριστερό χέρι, όπου έκανε ακόμη δύο προσπάθειες σε διπλανές φλέβες, χωρίς επιτυχία.

Συνολικά, όπως προκύπτει από την περιγραφή της, πραγματοποιήθηκαν έξι διαδοχικές φλεβοκεντήσεις μέσα σε περίπου 20 λεπτά.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τις συγκεκριμένες αναφορές σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα ο τραγουδιστής είχε ήδη καταρρεύσει από τις 15:22. Στο πλαίσιο αυτό διερευνάται ο ακριβής λόγος για τον οποίο συνεχίστηκαν οι προσπάθειες σύνδεσης και εάν αυτές συνδέονται με τη διαδικασία της θεραπείας ή με τον τρόπο καταγραφής της λειτουργίας του μηχανήματος.

Τα ψηφιακά ίχνη στον υπολογιστή του ιατρείου

Παράλληλα, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών εξέτασαν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ιατρείου, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν την εξέλιξη της διαδικασίας.

Από τον υπολογιστή φέρεται να ανακτήθηκαν 19 φωτογραφίες από καταγραφές των ιατρικών μηχανημάτων, στις οποίες αποτυπώνονται δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και 18 ακόμη αρχεία που αφορούν το λογισμικό καταγραφής του ιατρείου.

Οι Αρχές εξετάζουν τα συγκεκριμένα δεδομένα σε συνδυασμό με το χρονολόγιο των γεγονότων. Μεταξύ άλλων, ερευνάται εάν τα ψηφιακά ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι είχε προηγηθεί χορήγηση μέθης πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και αρχεία που φέρεται να είχε αποθηκεύσει η 56χρονη γιατρός σε ψηφιακό φάκελο στον υπολογιστή του ιατρείου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο φάκελος του Γιώργου Μαζωνάκη είχε καταχωριθεί με ψευδώνυμο.

Τα συγκεκριμένα δεδομένα φέρεται να διαγράφηκαν μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη, ωστόσο μέρος τους κατέστη δυνατό να ανακτηθεί από τις Αρχές στο πλαίσιο της ψηφιακής έρευνας.

Η έρευνα δεν περιορίζεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ιατρείου καθώς ερευνώνται και τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκόμενων προσώπων.

Χθες άλλωστε έγινε δεκτό το αίτημα του 58χρονου γιατρού να ερευνηθεί στο κινητό του τηλέφωνο, εάν στις επικοινωνίες του εμφανίζονται οι λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης».