Θάνατος Μαζωνάκη: Κατέθεσαν δύο διασώστριες του ΕΚΑΒ και μία αναισθησιολόγος – Την Παρασκευή στην ανακρίτρια η κόρη των γιατρών

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η κύρια έρευνα για τον θανάτο του Γιώργου Μαζωνάκη, στο πλαίσιο της οποίας ο ανακριτής της υπόθεσης εξετάζει μάρτυρες και δεδομένα.

Ο 32ος Τακτικός Ανακριτής έλαβε σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, καταθέσεις από δύο διασώστριες του ΕΚΑΒ αλλά και από την αναισθησιολόγο που εργάστηκε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου έως το 2023.

Η τελευταία φαίνεται να κλήθηκε προκειμένου ο δικαστικός λειτουργός να αποσαφηνίσει εάν κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης χορηγούνταν ή όχι μέθη. Η μάρτυρας φαίνεται να κλήθηκε να περιγράψει τα καθήκοντά της και τη λειτουργία του ιατρείου και των μηχανημάτων, κατά το διάστημα συνεργασίας της με την προσωρινά κρατούμενη γιατρό.

Ο δικαστικός λειτουργός σύμφωνα με πληροφορίες έχει αποδεχθεί το αίτημα του έτερου κατηγορούμενου για κατάθεση της κόρης του ζεύγους, η οποία θα βρεθεί στο ανακριτικό γραφείο πιθανότατα την Παρασκευή.