Θάνατος Μαζωνάκη: Αίτημα του προφυλακισμένου γιατρού για έλεγχο στο κινητό του – Θα ζητηθεί άρση απορρήτου και για τον υπνοθεραπευτή

Νέα κίνηση αντεπίθεσης από την πλευρά του προφυλακισμένου γιατρού για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι δικηγόροι του Νίκος και Τέλλος Αγαπηνός κατέθεσαν σήμερα το πρωί (7/10) αίτημα στον ανακριτή, ζητώντας να εξεταστεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών το κινητό τηλέφωνο του εντολέα τους και να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις για τυχόν διαγραφές δεδομένων και αναφορές στις λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης».

Διαχωρίζει πλήρως τη θέση του από την σύζυγό του

Η νέα αυτή κίνηση εντάσσεται στην προσπάθεια της υπεράσπισης να αποσαφηνίσει τον ρόλο του γιατρού στα γεγονότα της 9ης Σεπτεμβρίου και να διαχωρίσει τη θέση του από ενέργειες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της πλευράς του, έγιναν από τη σύζυγό του κατά τις κρίσιμες ώρες.

Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι ο γιατρός δεν συμμετείχε σε διαγραφές μηνυμάτων, φωτογραφιών ή αρχείων, ούτε στην επικοινωνιακή δραστηριότητα που εξετάζεται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Στο μικροσκόπιο το κινητό του γιατρού

Η υπεράσπιση ζητεί από τον 33ο ανακριτή να υποβάλει συγκεκριμένα ερωτήματα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, μετά την εξέταση της συσκευής του γιατρού.

Συγκεκριμένα, ζητείται να διαπιστωθεί εάν ο ίδιος προχώρησε, κατά τις κρίσιμες ημέρες και ώρες, σε οποιαδήποτε διαγραφή μηνυμάτων, φωτογραφιών, αρχείων ή άλλων δεδομένων.

Παράλληλα, ζητείται να ελεγχθεί εάν στα μηνύματα, στις συνομιλίες ή γενικότερα στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό του υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης».

Η υπεράσπιση χαρακτηρίζει τις απαντήσεις στα συγκεκριμένα ερωτήματα ιδιαίτερα σημαντικές για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης

Ολόκληρο το αίτημα των δικηγόρων

Στο αίτημα που κατέθεσαν στον ανακριτή οι δικηγόροι του γιατρού αναφέρονται τα εξής:

«Προς πληρέστερη διερεύνηση της υπό κρίση υπόθεσης και διακρίβωση της απολύτου αθωότητάς μου σε σχέση με την ανωτέρω ποινική δικογραφία, αιτούμαι όπως υποβληθεί σχετικό ερώτημα προς τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.), προκειμένου, κατόπιν της εξέτασης του κινητού μου τηλεφώνου, να γνωστοποιήσει:

α) εάν εγώ, έχω προβεί, κατά τις κρίσιμες για την υπόθεση ημέρες και ώρες, σε οποιαδήποτε διαγραφή μηνύματος, φωτογραφίας, αρχείου ή άλλου δεδομένου από τη συσκευή μου και,

β) εάν στα μηνύματα, στις συνομιλίες ή εν γένει στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό μου τηλέφωνο υφίσταται οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις “μέθη” και “Μαζωνάκης”.

Η απάντηση της Δ.Ε.Ε. επί των ανωτέρω ζητημάτων είναι ουσιώδης για την πλήρη και αντικειμενική διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης.

Κατόπιν των ανωτέρω αιτούμαι:

Να γίνει δεκτό το παρόν αίτημά μου και να ζητηθεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) να απαντήσει στα ανωτέρω ειδικότερα ερωτήματα σχετικά με την εξέταση του κινητού μου τηλεφώνου».

Οι αναζητήσεις της γιατρού στο ChatGPT και τα ευρήματα για προποφόλη και μιδαζολάμη

Στο μεταξύ, την κατάσταση πανικού και πλήρους άγνοιας στη διαχείριση του περιστατικού, στην οποία βρισκόταν η 56χρονη γιατρός τα κρίσιμα λεπτά της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου καθώς και πληροφορίες για τις ουσίες που χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή αποκαλύφθηκαν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου που έγινε στα κινητά τηλέφωνα έξι ατόμων.

Οι αναλυτές της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών διαπίστωσαν πως η κατηγορούμενη γιατρός, την ώρα του περιστατικού, έψαχνε στο Chat GPT, με ερωτήσεις προς την Τεχνητή Νοημοσύνη, προκειμένου να διαχειριστεί το περιστατικό το οποίο είχε μπροστά της.

Επίσης, φαίνεται πως είχε διαγράψει και μία σειρά μηνυμάτων τις προηγούμενες ημέρες, μηνύματα που είχε ανταλλάξει τόσο με τον δημοφιλή τραγουδιστή όσο και με τον υπνοθεραπευτή.

Οι Αρχές βρήκαν αυτές τις συνομιλίες καθώς και το ιστορικό από το κινητό της τηλέφωνο, το οποίο ήταν γεμάτο από ερωτήματα σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως «πώς γίνεται η επαναφορά από μέθη;», «υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη;», «η προποφόλη διατίθεται σε μορφή χαπιού;».

Από αυτά τα στοιχεία επιβεβαιώνεται ότι χορηγήθηκε προποφόλη στον δημοφιλή καλλιτέχνη, ωστόσο, φαίνεται πως δεν ήταν η μόνη ουσία.

Η γιατρός διέγραψε πληροφορίες από ιστοσελίδες που είχε αναζητήσει και για τη μιδαζολάμη, μια πολύ ισχυρή κατασταλτική ουσία. Πλέον εξετάζεται το ενδεχόμενο να χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη και προποφόλη και μιδαζολάμη, ένα κοκτέιλ το οποίο μπορεί να αποβεί θανατηφόρο.

Σημειώνεται ότι όπως έχει γίνει γνωστό, η αναισθησιολόγος έχει αναφέρει στην κατάθεσή της στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από νοσηλεύτρια που τη ρωτούσε αν υπάρχει αντίδοτο και τη προποφόλη.

Παράλληλα, στα κινητά τηλέφωνα των γραμματέων και των νοσηλευτριών του ιατρείου της οδού Καρνεάδου βρέθηκε μια ομαδική συνομιλία στην οποία συμμετείχαν όλοι οι εργαζόμενοι και η οποία στην ουσία επιβεβαιώνει τη χορήγηση μέθης στον δημοφιλή τραγουδιστή.

Τα ευρήματα από την ψηφιακή έρευνα επιβεβαιώνονται και από τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικές εξετάσεων, καθώς αυτά δείχνουν παρουσία προποφόλης, μιδαζολάμης και φλουμαζενίλης.

Λυκούδης: Θα ζητηθεί άρση απορρήτου και για τον υπνοθεραπευτή

Επιπλέον ο δικηγόρος της οικογένειας Χαράλαμπος Λυκούδης επανέλαβε αυτό που δήλωσε χθες στο enikos.gr, ότι θα ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και άλλων προσώπων. , μεταξύ και του υπνοθεραπευτή.

Μιλώντας στο MEGA ο Χαράλαμπος Λυκούδης, διευκρίνισε ότι μεταξύ των προσώπων που θα ζητήσει άρση τηλεφωνικού απορρήτου θα είναι και ο υπνοθεραπευτής.

«Η ποινική δίωξη ασκήθηκε κατά συναυτουργία και μετά την ολοκλήρωση της ανακρίσεως, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρατήθηκαν προσωρινά και οι δύο. Άρα μέχρι σήμερα η δικαιοσύνη αποδίδει την κατηγορία και στους δύο και η πρώτη δικονομική αντιμετώπιση ήταν η προφυλάκισή τους. Θεωρώ ότι και οι δύο έχουν τις ευθύνες για την ανθρωποκτονία του Γιώργου Μαζωνάκη. Όμως δικαιούνται και αυτοί οι άνθρωποι ως κατηγορούμενοι το τεκμήριο της αθωότητας, δηλαδή να θεωρούνται αθώοι μέχρι την κήρυξη της ενοχής τους από το δικαστήριο», είπε.

Ο κος Λυκούδης ανέφερε πως ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός προσπαθεί να διαχωρίσει τη θέση του από την επίσης κατηγορούμενη σύζυγό του, αποκαλύπτοντας πως οι εργαζόμενες κατέθεσαν ότι ο ίδιος ο γιατρός τις κάλεσε αμέσως μετά την αποχώρηση του ΕΚΑΒ, ζητώντας τους να τηρήσουν «κοινή γραμμή» και να πουν ψέματα για την ώρα προσέλευσης του θύματος.

«Η αποστολή μας είναι να διερευνήσουμε τα πάντα και τους πάντες. Περιμένω την άρση του απορρήτου. Νομίζω ότι θα υπάρξει και μια συμπληρωματική άρση απορρήτου, διότι μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί εντολή από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο για όλα τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων. Θα ζητήσω και των υπόλοιπων εργαζομένων. Έχει δοθεί εντολή για την άρση του απορρήτου μόνο στα τρία από τα πέντε τηλέφωνα των εργαζομένων. Θα ζητήσω και του υπνοθεραπευτή και εφόσον προκύψουν κάποια στοιχεία που δημιουργούν συνθήκες συμμετοχής του με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιονδήποτε βαθμό συμμετοχής, θα ζητήσω και την δίωξή του, αλλά είναι νωρίς ακόμη για κάτι τέτοιο».

«Από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών θα προέκυπτε ότι επικοινώνησαν με την αναισθησιολόγο. Η αναισθησιολόγος με την οποία επικοινώνησαν και τη ρώτησαν ποιο είναι το αντίδοτο της προποφόλης έχει δώσει ήδη κατάθεση, άρα παραβίασαν ανοιχτές θύρες. Ομολόγησαν κάτι που έτσι και αλλιώς θα ήταν αυταποδεικτικό και θα έβγαινε. Έχει καταθέσει η αναισθησιολόγος ότι την πήραν και τη ρώτησαν ποιο είναι το αντίδοτο της προποφόλης».

Η οικογένεια Μαζωνάκη αναμένει τα επίσημα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, με τον τεχνικό τους σύμβουλο να εκτιμάται ότι θα έχει μια πρώτη εικόνα πολύ σύντομα, στοιχεία που αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τις ενδείξεις ενοχής των κατηγορουμένων.