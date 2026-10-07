Ρούμπιο: Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία Ελλάδας-ΗΠΑ – Έχουμε να κάνουμε απίστευτα πράγματα

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Για τη σημασία της ιστορικής συμμαχίας Ελλάδας – ΗΠΑ μίλησε ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τις κοινές δηλώσεις με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «πολύ ισχυρό εταίρο» των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ», ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται «ισχυρούς εταίρους με ιστορία, όπως η Ελλάδα».

«Έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα» είπε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, η εταιρική σχέση των δύο χωρών εκτείνεται σε πολλούς τομείς, μεταξύ των οποίων «η άμυνα, το εμπόριο, οι επενδύσεις, η ενέργεια και οι πολιτιστικές ανταλλαγές».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. «Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και πυλώνα του ΝΑΤΟ», υπογράμμισε.

Επιπλέον, επιβεβαίωσε ότι η χώρα αποτελεί έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο που διευκολύνει την αύξηση των εξαγωγών αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη μέσω του Κάθετου Διαδρόμου.

Ο Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε ακόμη την ικανοποίησή του για την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, ενώ στάθηκε στη σημασία της Οικονομικής Διακήρυξης ΗΠΑ-Ελλάδας για την ανάπτυξη ασφαλών εφοδιαστικών αλυσίδων, με ιδιαίτερη έμφαση στα κρίσιμα ορυκτά.

Επιπροσθέτως αφέρθηκε και στην πρώτη του επίσκεψη στη χώρα.«Είμαι ιδιαιτέρως ευτυχής που βρίσκομαι στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο μου ταξίδι και είμαι χαρούμενος που αποτελώ μέρος του Στρατηγικού Διαλόγου», είπε.