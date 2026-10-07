Στα 60 της δυσκολευόταν να ανέβει τις σκάλες – Πώς μια γυναίκα έχασε 18 κιλά και άλλαξε τη ζωή της με γυμναστική

Μία γυναίκα στα 60 της χρόνια δυσκολευόταν ακόμη και να ανέβει τις σκάλες μέχρι το σπίτι της. Ο πόνος στα γόνατα είχε περιορίσει την καθημερινότητά της, ενώ μετά την απώλεια του αδελφού της κατά την πανδημία είχε στραφεί στο φαγητό για να διαχειριστεί το πένθος και το άγχος.

Όταν οι γιατροί την ενημέρωσαν ότι παρουσίαζε προδιαβήτη, αποφάσισε να δώσει στον εαυτό της μια δεύτερη ευκαιρία. Ξεκίνησε γυμναστήριο και μέσα σε περίπου έναν χρόνο έχασε 18 κιλά. Η μεγαλύτερη αλλαγή, όμως, δεν ήταν ο αριθμός στη ζυγαριά, αλλά όσα κατάφερε να κάνει ξανά στην καθημερινότητά της.

Από το πένθος και τα προβλήματα υγεία σε μια νέα αρχή

Για την Kalavati Thakur, η καθημερινότητα είχε μετατραπεί σταδιακά σε έναν αδιάκοπο αγώνα. Η απώλεια του νεότερου αδελφού της, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, τη βύθισε σε βαρύ πένθος και άγχος, οδηγώντας την τελικά σε συναισθηματική υπερφαγία. Το βάρος της αυξήθηκε από τα 60 στα 79 κιλά, επιβαρύνοντας σημαντικά τα γόνατά της και καθιστώντας ακόμα και τις πιο απλές κινήσεις επίπονες.

Παρόλο που διέμενε στον πρώτο όροφο, δυσκολευόταν ιδιαίτερα να ανέβει τις σκάλες και βασιζόταν σχεδόν πάντα στο ασανσέρ. Το βράδυ καθόταν και έκανε μασάζ στα πονεμένα της γόνατα απλώς και μόνο για να ανακουφιστεί και να μπορέσει να κοιμηθεί. Βλέποντας τη μητέρα του να υποφέρει, ο γιος της, Harish Thakur, άρχισε να ψάχνει τρόπους να τη βοηθήσει να ανακτήσει την υγεία και την ανεξαρτησία της.

Ο Harish την πήγε σε αρκετούς γιατρούς καθώς η κατάσταση της υγείας της επιδεινωνόταν. Σύντομα ήρθε μια διάγνωση που φοβόρισε την οικογένεια: η Kalavati παρουσίαζε προδιαβήτη. Ο γιατρός παρότρυνε την Kalavati να δώσει στον εαυτό της μια δεύτερη ευκαιρία. Η απάντησή της ήταν απλή: «Εντάξει, θα προσπαθήσω».

Στα 60 της δεν μπορούσε να σηκώσει ούτε 2 κιλά – Σήμερα γυμνάζεται πάνω από 1 ώρα κάθε μέρα

Στις 4 Μαΐου 2025, ο Harish πήγε τη 60χρονη μητέρα του στο γυμναστήριο. Δεν είχε σηκώσει ποτέ στη ζωή της βάρη. Η αρχή κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν. Κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες δυσκολευόταν ακόμη και με ένα αλτήρα (βαράκι) 2 κιλών. Η αρτηριακή της πίεση ανέβαινε κατά τη διάρκεια της προπόνησης, ενώ τα γόνατά της συνέχιζαν να πονούν. Τους πρώτους δύο μήνες φορούσε επιγονατίδες και έκανε μασάζ στις αρθρώσεις της κάθε βράδυ. Παρόλα αυτά, συνέχισε να πηγαίνει σταθερά γυμναστήριο.

Για να εμψυχώσει την μητέρας του, ο Harish άρχισε να δημοσιεύει βίντεο από τις προπονήσεις της στο Instagram. Φίλοι και συγγενείς άρχισαν να την ενθαρρύνουν, και η υποστήριξή τους τη βοήθησε να ανακτήσει την αυτοπεποιθήσή της. Σταδιακά, η σωματική άσκηση έγινε αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς της.

Παράλληλα, άλλαξε ριζικά τις διατροφικές της συνήθειες. Σταμάτησε να καταναλώνει έτοιμο φαγητό απ’ έξω και άρχισε να εκπαιδεύεται γύρω από την υγιεινή διατροφή. Σήμερα, ζυγίζει το φαγητό της και ετοιμάζει η ίδια τα υγιεινά της γεύματα. Αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή προσπάθεια βελτίωσης της υγείας της, μετατράπηκε σταδιακά σε μια πλήρη αλλαγή τρόπου ζωής.

Σύμφωνα με τον Harish, η μητέρα του δεν έχει χάσει ούτε μία ημέρα προπόνησης τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Ακόμη κι όταν εκείνος ταξιδεύει, εκείνη πηγαίνει μόνη της στο γυμναστήριο. Το πρόγραμμά της περιλαμβάνει πλέον περισσότερη από μία ώρα προπόνησης ενδυνάμωσης το πρωί, απογευματινό περίπατο και γιόγκα με τις φίλες της το βράδυ. Η γυναίκα που κάποτε δυσκολευόταν να ανέβει λίγα σκαλοπάτια, τώρα χτίζει δύναμη, αντοχή και ευεξία μέσα από την τακτική άσκηση.

Από τον πόνο στα γόνατα σε μια ζωή γεμάτη κίνηση

Χρειάστηκε περίπου ένας χρόνος για να χάσει η Kalavati 18 κιλά. Ωστόσο, για την οικογένειά της, ο αριθμός στη ζυγαριά δεν είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα. Ο πόνος στα γόνατα εξαφανίστηκε, δεν εξαρτάται πλέον από το ασανσέρ με τον ίδιο τρόπο και έχει γίνει πολύ πιο δραστήρια. Στα 61 της χρόνια, έχει υιοθετήσει μια καθημερινή ρουτίνα που ούτε καν φανταζόταν ότι θα ακολουθούσε στα 60 της.

Για τον Harish, το να βλέπει τη μητέρα του να μεταμορφώνεται άλλαξε επίσης τον τρόπο που ο ίδιος βλέπει τη γήρανση και την υγεία. Η ιστορία της δεν αφορά απλώς την απώλεια βάρους. Αφορά το τι συνέβη όταν μια γυναίκα, που πάλευε με το πένθος, το άγχος και τον σωματικό πόνο, αποφάσισε να προσπαθήσει ξανά.

Η διαδρομή της Kalavati δείχνει επίσης ότι το να ξεκινάς κάτι νέο σε μεγαλύτερη ηλικία δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα κάνεις όλα τέλεια από την πρώτη μέρα. Τα πρώτα της βήματα περιλάμβαναν ένα βαράκι 2 κιλών, πονούσαν τα γόνατά της και συνάντησε πολλές δυσκολίες. Αυτό που έκανε τη διαφορά ήταν η συνέπεια και η επιμονή.

«Ποτέ δεν είναι αργά για να αλλάξεις», δήλωσε ο Harish. Και ίσως το πιο ισχυρό δίδαγμα που πήρε από το ταξίδι της μητέρας του είναι το εξής: «Μερικές φορές, ο καλύτερος τρόπος για να αγαπάς τους γονείς σου είναι να τους βοηθήσεις να σώσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους».

Προσοχή: Η ιστορία της Kalavati αποτελεί ένα αισιόδοξο παράδειγμα για το πώς μικρές και σταθερές αλλαγές μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής. Ωστόσο, κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός και, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες ή όταν υπάρχουν προβλήματα υγείας, όπως πόνοι στις αρθρώσεις, υπέρταση ή προδιαβήτης, είναι σημαντικό πριν από την έναρξη ενός νέου προγράμματος άσκησης ή μιας σημαντικής αλλαγής στη διατροφή να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας και τους κατάλληλους επαγγελματίες υγείας, ώστε οι αλλαγές να γίνονται με ασφάλεια και να προσαρμόζονται στις προσωπικές σας ανάγκες και δυνατότητες.