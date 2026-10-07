Τουρκικά ΜΜΕ για επίσκεψη Ρούμπιο: Εκνευρισμός και αμηχανία για την απόφαση της Ουάσινγκτον να «προσπεράσει» την Άγκυρα

Ο τουρκικός Τύπος υποδέχθηκε με τακτική υποβάθμισης και έκδηλη αμηχανία την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, καθώς η Ουάσινγκτον επέλεξε να προσπεράσει την Άγκυρα. Τα τουρκικά ΜΜΕ επιχειρούν να διαχειριστούν το γεγονός, αναδεικνύοντας διαφορετικές οπτικές, από τις διαδηλώσεις στην Αθήνα μέχρι την ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τον προβληματισμό για τις ισορροπίες στην περιοχή.

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Διεθνή Νέα

Ρούμπιο Γεραπετρίτης
Φωτογραφία: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο τουρκικός Τύπος υποδέχθηκε την επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα με υποβάθμιση και έκδηλη αμηχανία, επιχειρώντας να διαχειριστεί το γεγονός ότι η Ουάσινγκτον προσπέρασε την Άγκυρα.
  • Η Aydinlik κάνει λόγο για «ενίσχυση του άξονα ΗΠΑ – Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία», ενώ το HalkTV προβληματίζεται για το πώς η Ουάσινγκτον θα διατηρήσει τις ισορροπίες μετά την επίσκεψη.
  • Η ιστοσελίδα Yunanda επισημαίνει πως η παρουσία του Ρούμπιο αποκλειστικά στην Αθήνα αποδεικνύει ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν αποκτήσει πλέον αυτόνομη δυναμική.

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Με τακτική υποβάθμισης αλλά και έκδηλη αμηχανία υποδέχθηκε ο τουρκικός Τύπος τη σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα.

LIVE – Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα

Την ώρα που ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας βρίσκεται στην ελληνική πρωτεύουσα για κρίσιμες επαφές με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, τα τουρκικά ΜΜΕ επιχειρούν να διαχειριστούν το γεγονός ότι η Ουάσινγκτον επέλεξε να προσπεράσει την Άγκυρα.

Cumhuriyet

Η προσκείμενη στην αντιπολίτευση Cumhuriyet περιορίζεται στην προβολή των διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα κατά της παρουσίας Ρούμπιο, επικαλούμενη το πρακτορείο Anadolu, αποφεύγοντας οποιαδήποτε αναφορά ή ανάλυση για το γεγονός ότι ο Αμερικανός αξιωματούχος δεν επισκέφθηκε την Άγκυρα.

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Aydinlik

Η εφημερίδα κάνει λόγο για «ενίσχυση του άξονα ΗΠΑ – Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία», συνδέοντας τη συζήτηση για τον Κάθετο Διάδρομο με μια οργανωμένη προσπάθεια περιορισμού του ενεργειακού ρόλου της Άγκυρας στην περιοχή.

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Yunanda

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση της εξειδικευμένης ιστοσελίδας -ελληνικού ενδιαφέροντος- Yunanda, η οποία επισημαίνει ρητά πως η παρουσία του Ρούμπιο αποκλειστικά στην Αθήνα αποδεικνύει ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν αποκτήσει πλέον αυτόνομη δυναμική και δεν ερμηνεύονται απλώς ως παράμετρος εξισορρόπησης των ελληνοτουρκικών σχημάτων.

Turkiye

Σημειώνει ότι η Αθήνα αντιμετωπίζει την επίσκεψη ως διπλωματικό πλεονέκτημα, επιχειρώντας ωστόσο να υποβαθμίσει το γεγονός προβάλλοντας τις διεθνείς συμφωνίες και την επιρροή της Τουρκίας διεθνώς.

TRHaber

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το TRHaber, το οποίο αναφέρεται στην κάλυψη του ελληνικού Τύπου για την επίσκεψη Ρούμπιο, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να τηρούν πολιτική ίσων αποστάσεων.

HalkTV

Τέλος, το HalkTV θέτει τον προβληματισμό για το πώς η Ουάσινγκτον θα καταφέρει να διατηρήσει τις ισορροπίες μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας έπειτα από αυτή την επίσκεψη, κάνοντας ειδική μνεία στις προσωπικές σχέσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Με πληροφορίες από: ΕΡΤNews

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