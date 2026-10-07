LIVE – Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο έφτασε το βράδυ της Τρίτης (6/10) στην Αθήνα. Τον υποδέχτηκε ο Έλληνας ομόλογός του, Γιώργος Γεραπετρίτης στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο Μάρκο Ρούμπιο ήρθε στη χώρα μας σε μία κρίσιμη διεθνή συγκυρία με “βαριά” ατζέντα στις αποσκευές του. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν θέματα ενέργειας και Άμυνας, ενώ θα υπογραφούν και συμφωνίες. Δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας, ενώ σε ισχύ έχουν τεθεί από νωρίς το πρωί της Τετάρτης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.
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Έφτασε στο ΥΠΕΞ ο Μάρκο Ρούμπιο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να τον περιμένει στο κατώφλι του εμβληματικού νεοκλασσικού που στεγάζεται το «στρατηγείο» της ελληνικής διπλωματίας.
Ο Μάρκο Ρούμπιο, βγήκε από το αυτοκίνητο που τον μετέφερε και οι δύο άνδρες αντάλλαξαν όχι μόνο θερμή χειραψία αλλά και αγκαλιά.
Η επίσκεψη υψηλόβαθμων αμερικανικών αξιωματούχων στην Αθήνα με αφορμή τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ δεν συνοδεύεται από την παρουσίαση ενός προκαθορισμένου, κλειστού πακέτου στρατιωτικού υλικού, αλλά λειτουργεί ως κορυφαία πολιτική ώθηση για την προώθηση ελληνικών αιτημάτων που βρίσκονται επί τάπητος.
Οι συζητήσεις αυτές, πέρα από τον διπλωματικό τους χαρακτήρα, αποτυπώνουν μια βαθύτερη προσπάθεια αναδιάρθρωσης των Ενόπλων Δυνάμεων μέσα από προγράμματα πλεονάζοντος υλικού, αιτήσεις αποδέσμευσης προηγμένων οπλικών συστημάτων και στρατηγικές συμπράξεις στον ναυτικό τομέα. Τα δημοσιεύματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αντικατοπτρίζουν διεργασίες σε εξέλιξη, όπου τίποτα δεν είναι οριστικά κλειδωμένο, ωστόσο η κινητικότητα είναι μεγαλύτερη από ποτέ, θέτοντας τις βάσεις για την επόμενη μέρα της εθνικής αποτροπής.
Σε «κόκκινο συναγερμό» βρίσκεται η Αθήνα λόγω της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με τις Αρχές να έχουν καταρτίσει ένα εκτεταμένο σχέδιο ασφαλείας για το κέντρο της πρωτεύουσας.
Ο σχεδιασμός αφορά κυρίως το κέντρο της Αθήνας και τις περιοχές από τις οποίες αναμένεται να διέλθει η αμερικανική αντιπροσωπεία.
Στα μέτρα έχουν διατεθεί δυνάμεις από:
την Αστυνομία Αθηνών,
την Ασφάλεια,
την Τροχαία,
καθώς και άλλες υπηρεσίες που συμμετέχουν στον σχεδιασμό ασφαλείας.
Παράλληλα, στην επιτήρηση της περιοχής θα χρησιμοποιηθούν και drones της ΕΛΑΣ, τα οποία θα μεταδίδουν εικόνα από αέρος και θα συμβάλλουν στην παρακολούθηση της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο.
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