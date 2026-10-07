Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η σχέση ΗΠΑ και Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, δήλωσε ότι η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα υπογραμμίζει την ισχυρή συμμαχία μεταξύ των δύο χωρών. Η επίσκεψη σηματοδοτεί την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής, εμπορικής, επενδυτικής και ενεργειακής συνεργασίας, με στόχο ένα ασφαλέστερο και ευήμερο μέλλον για την περιοχή.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

Κίμπερλι Γκιλφόιλ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σημείωσε ότι η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας μεταξύ των δύο χωρών.
  • Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο για τον Έκτο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας υπογραμμίζει την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του προέδρου, όπως η αμυντική και ενεργειακή συνεργασία, το εμπόριο και οι επενδύσεις.
  • Η κ. Γκίλφοϊλ τόνισε πως «η εταιρική σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη και μαζί χτίζουμε ένα ακόμη πιο ασφαλές και ευήμερο μέλλον τόσο για τα έθνη μας όσο και για την περιοχή».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σημείωσε χθες βράδυ σε ανάρτησή της ότι η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας μεταξύ των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ρούμπιο: Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία Ελλάδας-ΗΠΑ – Έχουμε να κάνουμε απίστευτα πράγματα

Η ανάρτηση της κ. Γκίλφοϊλ αναφέρει συγκεκριμένα:

«Είναι τιμή μου να καλωσορίζω τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, καθώς ηγείται της αμερικανικής αντιπροσωπείας για τον Έκτο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας. Η επίσκεψή του υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας μας και την κοινή μας δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του προέδρου, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας, του εμπορίου και των επενδύσεων, καθώς και της ενεργειακής συνεργασίας. Η εταιρική σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη και μαζί χτίζουμε ένα ακόμη πιο ασφαλές και ευήμερο μέλλον τόσο για τα έθνη μας όσο και για την περιοχή».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ