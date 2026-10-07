Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η σχέση ΗΠΑ και Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σημείωσε χθες βράδυ σε ανάρτησή της ότι η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας μεταξύ των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανάρτηση της κ. Γκίλφοϊλ αναφέρει συγκεκριμένα:

«Είναι τιμή μου να καλωσορίζω τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, καθώς ηγείται της αμερικανικής αντιπροσωπείας για τον Έκτο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας. Η επίσκεψή του υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας μας και την κοινή μας δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του προέδρου, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας, του εμπορίου και των επενδύσεων, καθώς και της ενεργειακής συνεργασίας. Η εταιρική σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη και μαζί χτίζουμε ένα ακόμη πιο ασφαλές και ευήμερο μέλλον τόσο για τα έθνη μας όσο και για την περιοχή».