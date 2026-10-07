Ευάγγελος Αποστολάκης: Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η ένταξή του στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ

Στην Ολομέλεια της Βουλής, ανακοινώθηκε σήμερα η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή Επικρατείας και πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελου Αποστολάκη, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Η ένταξη, που είχε προαναγγελθεί τη Δευτέρα, έπειτα από τη συνάντηση του με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επισφραγίστηκε με επιστολές στον πρόεδρο της Βουλής, ενώ ο κ. Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον κ. Αποστολάκη, εκφράζοντας την βεβαιότητα για τη συμβολή του, στην αμυντική πολιτική του κόμματος. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης, είχε εκλεγεί βουλευτής Επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Ευάγγελο Αποστολάκη
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανακοινώθηκε σήμερα (07/10/2026) στην Ολομέλεια της Βουλής, η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή Επικρατείας Ευάγγελου Αποστολάκη, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
  • Η ένταξη του κ. Αποστολάκη στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ είχε ανακοινωθεί τη Δευτέρα (05/10), έπειτα από τη συνάντησή του, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.
  • Ο Ευάγγελος Αποστολάκης είχε εκλεγεί βουλευτής Επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη, να τον καλωσορίζει, αναφέροντας: «Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του θα βοηθήσει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ… Ναύαρχε καλώς όρισες».

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Ανακοινώθηκε σήμερα (07/10/2026) στην Ολομέλεια της Βουλής, η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή Επικρατείας και πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελου Αποστολάκη, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Ευάγγελος Αποστολάκης: Εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Η συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη

Για την ένταξη του κ. Αποστολάκη στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, είχαν αποσταλεί στον πρόεδρο της Βουλής αντίστοιχες επιστολές από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκη και τον ίδιο τον βουλευτή.

Υπενθυμίζεται ότι η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, είχε ανακοινωθεί τη Δευτέρα (05/10), μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

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«Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του θα βοηθήσει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική, αλλά και στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος, στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ναύαρχε καλώς όρισες», είχε αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο Ευάγγελος Αποστολάκης είχε εκλεγεί βουλευτής Επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

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