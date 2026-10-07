Ευάγγελος Αποστολάκης: Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η ένταξή του στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ

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Ανακοινώθηκε σήμερα (07/10/2026) στην Ολομέλεια της Βουλής, η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή Επικρατείας και πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελου Αποστολάκη, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Για την ένταξη του κ. Αποστολάκη στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, είχαν αποσταλεί στον πρόεδρο της Βουλής αντίστοιχες επιστολές από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκη και τον ίδιο τον βουλευτή.

Υπενθυμίζεται ότι η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, είχε ανακοινωθεί τη Δευτέρα (05/10), μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του θα βοηθήσει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική, αλλά και στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος, στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ναύαρχε καλώς όρισες», είχε αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο Ευάγγελος Αποστολάκης είχε εκλεγεί βουλευτής Επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.