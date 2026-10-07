Τηλεθέαση (6/10): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί της Τρίτης

Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση. Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό και το δυναμικό κοινό, χωρισμένα σε δύο ζώνες, 5-10 π.μ. και 10 π.μ.-1 μ.μ., αναδεικνύουν ποιες εκπομπές ξεχώρισαν.