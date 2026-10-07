Τηλεθέαση (6/10): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί της Τρίτης

Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση. Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό και το δυναμικό κοινό, χωρισμένα σε δύο ζώνες, 5-10 π.μ. και 10 π.μ.-1 μ.μ., αναδεικνύουν ποιες εκπομπές ξεχώρισαν.

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.
  • Στο γενικό κοινό, η «Πρώτη Εικόνα» ξεχώρισε στη ζώνη 5-10 με 21,5%, ενώ οι «Αταίριαστοι» επικράτησαν στη ζώνη 10-1 με 17,6%.
  • Στο δυναμικό κοινό, το «Happy Day» ήταν πρώτο στη ζώνη 5-10 με 18,3%, με τη «Super Κατερίνα» να κυριαρχεί στη ζώνη 10-1 με 17%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 21,5%
2 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 20,2%
3 ΣΚΑΪ Σήμερα 19,2%
4 ALPHA Happy Day 12,9%
5 OPEN Ώρα Ελλάδος 12,1%
6 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 10,5%
7 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 5,8%
8 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 2,9%
Ζώνη 10-1
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 17,6%
2 ANT1 Το Πρωινό 16,2%
3 ΣΚΑΪ Live You 13,4%
4 ALPHA Super Κατερίνα 12,1%
5 OPEN 10 Παντού 11,2%
6 MEGA Χαμογέλα και Πάλι! 10,1%
7 STAR Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 7,5%
8 STAR Stars System 5,3%
9 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 3,8%
10 ΕΡΤNEWS Newsroom 2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Happy Day 18,3%
2 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 16,6%
3 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 13,4%
4 ΣΚΑΪ Σήμερα 12,5%
5 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 8,2%
6 OPEN Ώρα Ελλάδος 6%
7 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 5,5%
8 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 4,3%
Ζώνη 10-1
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Super Κατερίνα 17%
2 ANT1 Το Πρωινό 12,7%
3 MEGA Χαμογέλα και Πάλι! 11,5%
4 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 10,4%
5 STAR Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 8,6%
6 ΣΚΑΪ Live You 8,1%
7 STAR Stars System 7,4%
8 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 2,7%
9 OPEN 10 Παντού 2,6%
10 ΕΡΤNEWS Newsroom 1%
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