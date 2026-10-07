Τηλεθέαση (6/10): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί της Τρίτης

Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|21,5%
|2
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα MEGA
|20,2%
|3
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|19,2%
|4
|ALPHA
|Happy Day
|12,9%
|5
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|12,1%
|6
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|10,5%
|7
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|5,8%
|8
|ΕΡΤ1
|Νωρίς-Νωρίς
|2,9%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|17,6%
|2
|ANT1
|Το Πρωινό
|16,2%
|3
|ΣΚΑΪ
|Live You
|13,4%
|4
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|12,1%
|5
|OPEN
|10 Παντού
|11,2%
|6
|MEGA
|Χαμογέλα και Πάλι!
|10,1%
|7
|STAR
|Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
|7,5%
|8
|STAR
|Stars System
|5,3%
|9
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν Σε Είδον
|3,8%
|10
|ΕΡΤNEWS
|Newsroom
|2%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Happy Day
|18,3%
|2
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα MEGA
|16,6%
|3
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|13,4%
|4
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|12,5%
|5
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|8,2%
|6
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|6%
|7
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|5,5%
|8
|ΕΡΤ1
|Νωρίς-Νωρίς
|4,3%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|17%
|2
|ANT1
|Το Πρωινό
|12,7%
|3
|MEGA
|Χαμογέλα και Πάλι!
|11,5%
|4
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|10,4%
|5
|STAR
|Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
|8,6%
|6
|ΣΚΑΪ
|Live You
|8,1%
|7
|STAR
|Stars System
|7,4%
|8
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν Σε Είδον
|2,7%
|9
|OPEN
|10 Παντού
|2,6%
|10
|ΕΡΤNEWS
|Newsroom
|1%