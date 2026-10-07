Βίσση-Καρβέλας όπως Κράμερ εναντίον Κράμερ: «Θα πάμε κόντρα και όπου βγει – Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ για ντροπή» – Η απάντηση της τραγουδίστριας στον συνθέτη

Σε ανοιχτή δημόσια σύγκρουση εξελίσσεται πλέον η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, με τις δύο πλευρές να δίνουν διαφορετικές εκδοχές για όσα προηγήθηκαν της μεγάλης συναυλίας στο ΟΑΚΑ. Η τραγουδίστρια πέρασε στην αντεπίθεση, απαντώντας σημείο προς σημείο στην ανακοίνωση του συνθέτη και προχωρώντας σε ιδιαίτερα σοβαρές καταγγελίες για τη μεταξύ τους σχέση… που πλέον θυμίζει την ταινία «Κράμερ εναντίον Κράμερ».

Ο Νίκος Καρβέλας, με μακροσκελή ανακοίνωσή του, είχε υποστηρίξει ότι διαφώνησε με την κατεύθυνση που έχει πάρει η καλλιτεχνική πορεία της Άννας Βίσση, εξέφρασε τη «συντριβή» του και ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι δεν έλαβε τη συμφωνημένη αμοιβή του και ότι αποκλείστηκε από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Η απάντηση της Άννας Βίσση ήρθε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Η Άννα Βίσση απαντά στον Νίκο Καρβέλα

«Ένα δελτίο Τύπου τεσσάρων σελίδων, γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωττία του Νίκου, που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Εσύ μιλάς για συντριβή. Εγώ μιλάω για ντροπή.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Ο Νίκος Καρβέλας πριν τη συναυλία, άφηνε όλους, και κυρίως εμένα, να πιστεύουμε πως ήταν περήφανος για αυτό που θα παρουσίαζα. Κάτι που και ο ίδιος θεωρούσε ως φυσική μου εξέλιξη μετά από τις συναυλίες στο Ηρώδειο και το Καλλιμάρμαρο. Ήταν δε πλήρως ενήμερος και σύμφωνος για το όραμα του ΟΑΚΑ, αυτό που σήμερα υποτιμητικά αποκαλεί «φαραωνικό υπερθέαμα».

Ποτέ δεν εξέφρασε σε εμένα κάποια ένσταση ούτε για την παραγωγή και τον τρόπο παρουσίασης του έργου του, αλλά ούτε και για τις τιμές των εισιτηρίων όπως υποκριτικά αναφέρεται στη δήλωσή του. Άποψη δεν είχε άλλωστε ούτε τα προηγούμενα χρόνια για τις τιμές των εισιτηρίων στις εκάστοτε συναυλίες μου, ούτε και για τις τιμές στα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανιζόμουν, ενώ λάμβανε κατά περίπτωση αμοιβή επί των κερδών μου, πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων του, ως αναγνώριση της καλλιτεχνικής μας συνεργασίας, παρότι εδώ και πολλά χρόνια δεν συμμετείχε στην προετοιμασία αυτών.

Έκπληκτη λοιπόν, πληροφορήθηκα τρία εικοσιτετράωρα πριν από τη συναυλία, ότι αιφνιδιαστικά και παράλογα απαίτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ωρών, θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας.

Την επόμενη μέρα και όταν πλέον συνειδητοποίησε ότι δεν είχε καμία δυνατότητα να εμποδίσει τη συναυλία, τα βέλη του στράφηκαν προς το πρόσωπό μου και διατύπωσε ευθείες απειλές μέσω της αδελφής μου Νίκης, και ενώπιον μαρτύρων, ότι θα με διέσυρε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι θα με κατέστρεφε προσωπικά και καλλιτεχνικά, ώστε «να μην τολμώ να βγω από το σπίτι μου», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Και εδώ θέλω να πω ότι όλα αυτά τα ξεστόμισε ο άνθρωπος που τους τελευταίους έξι μήνες και ενώ είχε οικονομική ανάγκη, έτρεξα εγώ να τον εξυπηρετήσω, όπως έκανα άλλωστε μια ζωή. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Μεγάλο μέρος αυτού, δόθηκε από τον Γιάννη Κούστα προς διευκόλυνση της κατάστασης, με τη δέσμευση του Νίκου Καρβέλα της επιστροφής των χρημάτων.

Είναι λοιπόν παράλογο ότι κατόπιν αυτής της εκβιαστικής και απειλητικής συμπεριφοράς έγινε αλλαγή των θέσεων του και των καλεσμένων του τη βραδιά της συναυλίας; Πώς θα μπορούσε η παραγωγή να ανεχθεί δίπλα της την παρουσία του ανθρώπου που μόλις την προηγούμενη ημέρα επέδειξε τέτοια συμπεριφορά;

Επίσης, αυτό που με σοκάρει είναι το γεγονός πως ο ίδιος άνθρωπος που είχα δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια, που θεωρούσα φίλο μου, συνεργάτη μου και οικογένειά μου, διάλεξε τη συγκεκριμένη στιγμή και πριν το σημαντικότερο εγχείρημα της καριέρας μου, να μου δημιουργήσει αφόρητη ψυχολογική πίεση, στην οποία μόνο εγώ ξέρω πως μπόρεσα να ανταπεξέλθω. Αυτό το χρωστάω στην αγάπη και την πίστη του κόσμου που εκείνο το βράδυ με παρέσυρε στο πιο όμορφο μουσικό ταξίδι της ζωής μου.

Όσο για τη «φίμωση» που αναφέρει, δεν έγινε καμία τέτοια προσπάθεια εκ μέρους μου. Το μόνο που επιχείρησα να διασφαλίσω είναι ότι δε θα προχωρούσε σε καμία απόπειρα συκοφαντικής δυσφήμισης προς το πρόσωπό μου, μάλιστα με τη δέσμευση ότι δε θα έκανα κάτι αντίστοιχο κι εγώ. Άλλωστε δεν έχω κάτι να κρύψω και δεν ανέχομαι πλέον να εκβιάζομαι συναισθηματικά και να χειραγωγούμαι. Όσοι θέλουν μπορούν να κρατήσουν τη γεμάτη ψέματα και αντιφάσεις εκδοχή του Νίκου Καρβέλα, εγώ θα κρατήσω την αλήθεια, η οποία με χαρακτηρίζει σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνιδα από την αρχή της καριέρας μου.

Τελικά, για μένα ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό απ’ όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ.

Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα.

Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει…

Άννα Βίσση»

Τι είχε προηγηθεί

Η κρίση έγινε εμφανής μετά τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απουσία του Νίκου Καρβέλα από τη σκηνή και από τη συναυλία προκάλεσε ερωτήματα και ακολούθησαν δημοσιεύματα και πληροφορίες για σοβαρή οικονομική διαφωνία.

Από την πλευρά της Άννας Βίσση είχε γίνει λόγος για οικονομική διαφορά, ενώ ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, είχε υποστηρίξει ότι οι συμβατικές υποχρεώσεις της παραγωγής προς τον δημιουργό είχαν εκπληρωθεί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που είχε προηγηθεί, ο Καρβέλας επρόκειτο να συμμετάσχει στη συναυλία και είχε λάβει μέρος στις πρόβες, όμως τις παραμονές της εμφάνισης προέκυψε έντονη διαφωνία με την παραγωγή.

Ο ίδιος, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι η διαφωνία δεν αφορούσε μόνο το οικονομικό σκέλος αλλά και την καλλιτεχνική κατεύθυνση της συναυλίας. Υπενθύμισε μάλιστα ότι τα 47 από τα 50 τραγούδια που παρουσιάστηκαν στο ΟΑΚΑ ήταν δικές του δημιουργίες.

Η ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα

Μία ημέρα πριν από την απάντηση της Άννας Βίσση, ο Νίκος Καρβέλας είχε αποφασίσει να τοποθετηθεί δημόσια, χαρακτηρίζοντας ανακριβή όσα είχαν ακουστεί για την απουσία του από τη συναυλία.

Στην πολυσέλιδη ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι η σχέση του με την Άννα Βίσση υπήρξε επί δεκαετίες τόσο προσωπική όσο και καλλιτεχνική και υπενθύμισε τη δική του καθοριστική συμβολή στη δισκογραφία της. Όπως ανέφερε, είχε συνθέσει, γράψει και ενορχηστρώσει σχεδόν το σύνολο του έργου της, ενώ επί χρόνια οι δύο τους αποφάσιζαν από κοινού τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιάζονταν τα τραγούδια.

Ο Καρβέλας υποστήριξε ότι αυτή η ισορροπία είχε πλέον αλλάξει.

Η διαφωνία για το ΟΑΚΑ

Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, διαφώνησε με την κατεύθυνση της συναυλίας, την παραγωγή και την τιμολογιακή πολιτική των εισιτηρίων. Θεώρησε ότι η παρουσίαση των τραγουδιών του είχε πάρει μια κατεύθυνση με την οποία ο ίδιος δεν συμφωνούσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι του απαγορεύτηκε να συμμετάσχει στις πρόβες και ότι ακυρώθηκαν τα εισιτήρια που είχε στη διάθεσή του για τη συναυλία.

Ο συνθέτης έκανε επίσης λόγο για μη καταβολή της συμφωνημένης αμοιβής του, με το οικονομικό αντικείμενο της διαφωνίας να παρουσιάζεται στα δημοσιεύματα της πλευράς του ως περίπου 300.000 ευρώ.

«Νιώθω συντριβή»

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της ανακοίνωσης του Νίκου Καρβέλα ήταν ο προσωπικός τόνος.

Ο συνθέτης εξέφρασε τη βαθιά του απογοήτευση για την πορεία που, όπως υποστηρίζει, έχει πάρει η Άννα Βίσση, κάνοντας λόγο για μια κατεύθυνση που δεν τον βρίσκει σύμφωνο.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, θεωρεί ότι συνέβη εις βάρος του μια σοβαρή απρέπεια, στην οποία –όπως υποστήριξε– η Άννα Βίσση συναίνεσε.

Έτσι, από τη μία πλευρά η Βίσση μιλά για οικονομική απαίτηση, απειλές, ψυχολογική πίεση και χειραγώγηση, ενώ από την άλλη ο Καρβέλας κάνει λόγο για καλλιτεχνική διαφωνία, αποκλεισμό από τη συναυλία και μη καταβολή της συμφωνημένης αμοιβής.

Μια σχέση δεκαετιών στο σημείο μηδέν

Η δημόσια ανταλλαγή ανακοινώσεων μετατρέπει πλέον μια μέχρι πρότινος προσωπική και επαγγελματική διαφωνία σε ανοιχτή σύγκρουση.

Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας συνδέονται με μία από τις πιο χαρακτηριστικές συνεργασίες στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, με δεκαετίες κοινής καλλιτεχνικής διαδρομής και μια προσωπική σχέση που ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια μιας απλής συνεργασίας.

Τώρα, όμως, οι δύο πλευρές παρουσιάζουν δύο εντελώς διαφορετικές εκδοχές για το τι συνέβη πριν και μετά το ΟΑΚΑ.