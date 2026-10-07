Μαλού Ντάλα Πίκολα – Νικόλας Νιάρχος: Νέα ζωή στη Ρώμη

Σε έναν από τους πιο αριστοκρατικούς δρόμους της Ρώμης, η Ιταλίδα εικαστικός Μαλού Ντάλα-Πίκολα και ο Νικόλας Νιάρχος γυρίζουν σελίδα στην προσωπική διαδρομή τους υποδεχόμενοι στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η Μαλού Ντάλα Πίκολα και ο Νικόλας Νιάρχος διατηρούν σταθερά χαμηλό προφίλ σε ό,τι αφορά τη δημοσιότητα, ακόμη και τώρα που βιώνουν μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της κοινής τους ζωής. Εδώ και λίγους μήνες απολαμβάνουν τη γονεϊκότητα μακριά από τα φλας, επιλέγοντας την ιταλική πρωτεύουσα ως τόπο κατοικίας της νέας τους οικογένειας.

Η επιλογή της Ρώμης φέρει έναν βαθύ συναισθηματικό συμβολισμό για το ζευγάρι. Εκεί πραγματοποιήθηκε η καθολική γαμήλια τελετή, στην ιστορική Piazza της Santa Maria sopra Minerva – έναν από τους τρεις σταθμούς της κοινής τους πορείας, μετά τον πολιτικό γάμο στην Ελβετία και τον θρησκευτικό γάμο στη Σπετσοπούλα. Τους τελευταίους μήνες η Αιώνια Πόλη παύει να είναι για εκείνους απλώς ένας αγαπημένος ταξιδιωτικός προορισμός και μετατρέπεται στον μόνιμο τόπο κατοικίας τους.

Ανοίγοντας για πρώτη φορά τις πόρτες του σπιτιού τους αποκαλύπτεται ένας χώρος που συμπυκνώνει την υψηλή αισθητική και την εικαστική παιδεία της Μαλού. Το παιδικό δωμάτιο του νεογέννητου απέχει πολύ από τα συνηθισμένα μοτίβα με έντονα χρώματα, ήρωες κινουμένων σχεδίων και πλαστικά παιχνίδια. Αντίθετα, θυμίζει ιδιωτική αίθουσα τέχνης ή γκαλερί παλαιού ευρωπαϊκού αρχοντικού.

Το σημείο αναφοράς του χώρου βρίσκεται στους τοίχους. Η Μαλού εμπιστεύθηκε τη διαμόρφωση του δωματίου στη γνωστή διεθνή εικαστικό και muralist Virginia Loughnan, δουλειά της οποίας έχει φιλοξενηθεί στο λεύκωμα «Domus» του οίκου Rizzoli. Η Loughnan φιλοτέχνησε μια επιβλητική χειροποίητη τοιχογραφία εμπνευσμένη από τα κλασικά ιταλικά fresco (νωπογραφίες). Ψηλά πεύκα, καταπράσινα λιβάδια και μια ατμοσφαιρική, σχεδόν ομιχλώδης εξοχή ζωγραφισμένη στο χέρι δίνουν την αίσθηση ότι η ιταλική φύση εισβάλλει στο εσωτερικό του σπιτιού. Η εικαστική αυτή σύνθεση ενσωματώνει ακόμα και την αρχιτεκτονική της πόρτας, με τα κλαδιά των δέντρων να ξεπηδούν πάνω στα διακοσμητικά ξύλινα πλαίσια.

Η ίδια ρομαντική και vintage αισθητική αντικατοπτρίζεται απόλυτα και στις ενδυματολογικές επιλογές της Μαλού για το μωρό της. Στην ντουλάπα του δωματίου δεσπόζουν αριστοκρατικά, χειροποίητα παιδικά ρούχα με ρομαντικά κεντήματα, δαντέλες και vintage αέρα. Ανάμεσα στα αγαπημένα της brands ξεχωρίζει ο οίκος La Fefi – το πολυτελές παιδικό brand που ίδρυσε η Alessia Saracino Fendi, το οποίο ειδικεύεται σε συλλεκτικά, χειροποίητα ρούχα από vintage υφάσματα.

Η χρωματική παλέτα του δωματίου συμπληρώνει το σκηνικό σε απόλυτη αρμονία: γήινοι τόνοι, απαλό εκρού, ζεστό μπεζ, ροζ της πούδρας και λαδί κυριαρχούν στις βαριές υφασμάτινες κουρτίνες, στα αυθεντικά vintage έπιπλα και στα φυσικά υλικά.

Τα διεθνή ΜΜΕ σημειώνουν ότι η εγκυμοσύνη της Μαλού υπήρξε ένα από τα πιο καλά προστατευμένα μυστικά του διεθνούς τζετ σετ. Η ίδια προτίμησε να προετοιμάσει τον ερχομό του παιδιού της πριν από περίπου ενάμιση μήνα, με απόλυτη ηρεμία, επιμελούμενη προσωπικά κάθε λεπτομέρεια, κρατώντας παράλληλα το φύλο και τις λεπτομέρειες της γέννησης μακριά από τη δημοσιότητα.