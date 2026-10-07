Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (7/10) – Στη μάχη ΑΕΚ και Άρης για το Basketball Champions League και EuroCup

Τα ευρωπαϊκά ματς της ΑΕΚ και του Άρη για το FIBA Basketball Champions League και EuroCup αντίστοιχα, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
10:30: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026 Σανγκάη
14:30: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026 Σανγκάη
16:00: Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Πεκίνο
19:00: Novasports 4HD | Μπότεβγκραντ – Μπαχτσεσεχίρ (EuroCup)
19:00: Magenta Sport 4 | ΑΕΚ – Σαλόν Βίλπας (FIBA Basketball Champions League)
20:00: Novasports Prime | Άρης – Μπούργκος (EuroCup)
20:30: Novasports 5HD | Ντερτόνα – Λε Μαν (EuroCup)
21:00: Novasports 6HD | Ρόμα – Λιετκαμπέλις (EuroCup)
21:30: Novasports Start | Μανρέσα – Ουλμ (EuroCup)
21:45: Novasports 4HD | Παρί – Βιλερμπάν (EuroLeague)