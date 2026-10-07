«Λύγισε» ο Μέσι στο «Μονουμεντάλ»: Ρίγη συγκίνησης στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Αργεντινής, δείτε βίντεο

Ο Λιονέλ Μέσι βίωσε έντονη συγκίνηση κατά το τελευταίο του μεγάλο ραντεβού με την εθνική Αργεντινής στο «Μονουμεντάλ», δακρύζοντας στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου και κατά την υποδοχή των φιλάθλων. Η φιλική αναμέτρηση με το Μπενίν διακόπηκε για αποθέωση του Μέσι, ενώ η Αργεντινή επικράτησε 3-0 με τον ίδιο να σημειώνει γκολ και να δίνει ασίστ.

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Αθλητισμός

«Λύγισε» ο Μέσι στο «Μονουμεντάλ»
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με έντονη συγκίνηση ξεκίνησε το τελευταίο μεγάλο ραντεβού του Λιονέλ Μέσι με την εθνική Αργεντινής στο «Μονουμεντάλ», με τον 39χρονο θρύλο να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.
  • Στο 10ο λεπτό της φιλικής αναμέτρησης Αργεντινή-Μπενίν, το παιχνίδι διακόπηκε προσωρινά, με το «Μονουμεντάλ» να μετατρέπεται σε σκηνικό αποθέωσης για τον Μέσι.
  • Η Αργεντινή επικράτησε 3-0 του Μπενίν, με τον Λιονέλ Μέσι να έχει καθοριστική συμβολή στη νίκη, μοιράζοντας δύο ασίστ και σκοράροντας ένα γκολ από την άσπρη βούλα.

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Με έντονη συγκίνηση ξεκίνησε το τελευταίο μεγάλο ραντεβού του Λιονέλ Μέσι με την εθνική Αργεντινής στο «Μονουμεντάλ».

Ο 39χρονος θρύλος του ποδοσφαίρου δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Αργεντινής, λίγο πριν από τη φιλική αναμέτρηση με το Μπενίν. Εμφανώς φορτισμένος, ο Μέσι βούρκωσε μπροστά στους φιλάθλους της «Αλμπισελέστε», σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.

Η συγκίνηση, μάλιστα, είχε ξεκινήσει πριν από την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Ο Αργεντινός άσος λύγισε μέσα στο πούλμαν, βλέποντας την εντυπωσιακή υποδοχή που του επιφύλαξαν οι φίλαθλοι κατά την άφιξή του στο γήπεδο.

Λίγο αργότερα, η εικόνα επαναλήφθηκε στον αγωνιστικό χώρο. Με το εθνόσημο στο στήθος και χιλιάδες φιλάθλους να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο, ο Μέσι εμφανίστηκε βουρκωμένος, σε μια στιγμή που αποτύπωσε το ιδιαίτερο δέσιμό του με την εθνική ομάδα.

Στο ίδιο κλίμα και ο Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος επίσης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του.

Με τη συμπλήρωση του 10ου λεπτού στη φιλική αναμέτρηση της Αργεντινής με το Μπενίν, το παιχνίδι διακόπηκε προσωρινά, με το «Μονουμεντάλ» να μετατρέπεται ξανά σε σκηνικό αποθέωσης για τον Λιονέλ Μέσι.

Πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό, ενώ οι φίλαθλοι στις εξέδρες φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Αργεντινού σταρ.

Δύο ασίστ, ένα γκολ στο τελευταίο… «τανγκό»

Για την ιστορία, η Αργεντινή επικράτησε 3-0 του Μπενίν, με τον Λιονέλ Μέσι να έχει καθοριστική συμβολή στη νίκη της «Αλμπισελέστε».

Ο αρχηγός της μοίρασε δύο ασίστ, για τα γκολ των Οταμέντι (48’) και Νίκο Παζ (61’), ενώ στο 71ο λεπτό ανέλαβε ο ίδιος δράση, ευστοχώντας από την άσπρη βούλα για το τελικό 3-0.

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