Προκλητικό πανό των οπαδών της ΜΖΤ Σκοπίων στο ματς με τον Ηρακλή – Δείχνει χάρτη της Βόρειας Μακεδονίας με σύνορα στη Χαλκιδική

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Ένα άκρως προκλητικό πανό ανέβασαν οπαδοί της ΜΖΤ Σκοπίων, στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή για το FIBA Europe Cup.

Σε μια κίνηση προπαγάνδας, οι γηπεδούχοι οπαδοί ανάρτησαν ακριβώς πάνω από τον πάγκο της ελληνικής ομάδας ένα προκλητικό πανό που έγραφε: «Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο».

Το σύνθημα συνοδευόταν από έναν χάρτη που εμφάνιζε τα σύνορα της Βόρειας Μακεδονίας τους να φτάνουν μέχρι τη Χαλκιδική.

Από την πλευρά του, ο «Γηραιός» προχώρησε άμεσα σε επίσημη καταγγελία, ενώ παράλληλα για το θέμα έχει ενημερωθεί και η πρεσβεία.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή

«H ΚΑΕ Ηρακλής κατήγγειλε επίσημα από την πρώτη στιγμή και πριν τον αγώνα στη Βουλγάρα κομισάριο του παιχνιδιού, Ελεονόρα Ραντζέλοβα την ύπαρξη πανό με εθνικιστικό περιεχόμενο που ανέβασαν οι Σκοπιανοί, σε μία από τις κεντρικές κερκίδες του γηπέδου, ζητώντας να κατέβει. Επίσης ενημερώθηκε σχετικά και η Ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια».