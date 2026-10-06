Προκλητικό πανό των οπαδών της ΜΖΤ Σκοπίων στο ματς με τον Ηρακλή – Δείχνει χάρτη της Βόρειας Μακεδονίας με σύνορα στη Χαλκιδική

Σε έναν αγώνα του FIBA Europe Cup μεταξύ του Ηρακλή και της MZT, οπαδοί της MZT ανάρτησαν προκλητικό πανό με χάρτη που απεικόνιζε τα «σύνορα» της περιοχής τους να φτάνουν μέχρι τη Χαλκιδική. Η ΚΑΕ Ηρακλής προχώρησε άμεσα σε επίσημη καταγγελία στην κομισάριο του αγώνα, ενώ ενημερώθηκε και η Ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άκρως προκλητικό ήταν το πανό που ανέβασαν σκοπιανοί οπαδοί της ΜΖΤ, στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή, με χάρτη που εμφάνιζε τα «σύνορα» τους να φτάνουν μέχρι τη Χαλκιδική.
  • Ο «Γηραιός» προχώρησε άμεσα σε επίσημη καταγγελία, ενώ παράλληλα για το θέμα έχει ενημερωθεί και η πρεσβεία.
  • Η ΚΑΕ Ηρακλής κατήγγειλε επίσημα από την πρώτη στιγμή και πριν τον αγώνα την ύπαρξη πανό με εθνικιστικό περιεχόμενο, ζητώντας να κατέβει, ενώ ενημέρωσε και την Ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα άκρως προκλητικό πανό ανέβασαν οπαδοί της ΜΖΤ Σκοπίων, στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή για το FIBA Europe Cup.

Σε μια κίνηση προπαγάνδας, οι γηπεδούχοι οπαδοί ανάρτησαν ακριβώς πάνω από τον πάγκο της ελληνικής ομάδας ένα προκλητικό πανό που έγραφε: «Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο».

Το σύνθημα συνοδευόταν από έναν χάρτη που εμφάνιζε τα σύνορα της Βόρειας Μακεδονίας τους να φτάνουν μέχρι τη Χαλκιδική.

Από την πλευρά του, ο «Γηραιός» προχώρησε άμεσα σε επίσημη καταγγελία, ενώ παράλληλα για το θέμα έχει ενημερωθεί και η πρεσβεία.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή

«H ΚΑΕ Ηρακλής κατήγγειλε επίσημα από την πρώτη στιγμή και πριν τον αγώνα στη Βουλγάρα κομισάριο του παιχνιδιού, Ελεονόρα Ραντζέλοβα την ύπαρξη πανό με εθνικιστικό περιεχόμενο που ανέβασαν οι Σκοπιανοί, σε μία από τις κεντρικές κερκίδες του γηπέδου, ζητώντας να κατέβει. Επίσης ενημερώθηκε σχετικά και η Ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια».

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