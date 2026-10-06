Ολοκληρώθηκαν τα αντιπολεμικά συλλαλητήρια στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας τα αντιπολεμικά συλλαλητήρια, με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Το ένα αντιπολεμικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε από φοιτητικούς συλλόγους, σωματεία, συνδικάτα και κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς.

Ο κόσμος συγκεντρώθηκε το απόγευμα στα Προπύλαια και επιχείρησαν πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία, κάτι που δεν επετράπη από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπήρξε πολύ μικρή ένταση, η οποία εκτονώθηκε σχεδόν αμέσως.

Αίτημα των διαδηλωτών είναι να σταματήσουν οι πολεμικές συρράξεις στην ευρύτερη περιοχή, είτε πρόκειται για την Ουκρανία, είτε πρόκειται για την Μέση Ανατολή και το Ιράν. «Μάρκο Ρούμπιο είσαι ανεπιθύμητος – Έξω οι Φονιάδες ΗΠΑ και ΝΑΤΟ», ήταν μερικά από τα συνθήματα που ήταν γραμμένα σε πλακάτ και πανό.

Το συλλαλητήριο ολοκληρώθηκε ειρηνικά και λίγο πριν τις 9:00 δόθηκαν στην κυκλοφορία οι δρόμοι στους οποίους είχαν εφαρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις κινητοποιήσεις.

Χιλιάδες διαδήλωσαν κατά της επίσκεψης Ρούμπιο και με τις σημαίες και τα μπλόκα του ΠΑΜΕ. Οι πολίτες είχαν συγκεντρωθεί στο Σύνταγμα, από όπου ξεκίνησαν την πορεία τους.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς την πρεσβεία, όπου παρέμειναν συγκεντρωμένοι φωνάζοντας συνθήματα.

Από την συγκέντρωση του ΚΚΕ στο Σύνταγμα, ο γενικός γραμματέας του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε:

«Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο. Έχει πληρώσει ήδη πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια, για τη στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ με ενεργειακή ακρίβεια και φτώχεια, με υπέρογκη φορολογία, με τεράστιους εξοπλισμούς που δεν είναι όμως για την άμυνα της πατρίδας μας και βεβαίως με την πολεμική εμπλοκή και το ότι η χώρα μας έχει γεμίσει από αμερικανικές βάσεις θανάτου απ’ άκρη σ’ άκρη».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάνοντας ειδική αναφορά στον κάθετο διάδρομο, είπε ότι πρόκειται «για την προώθηση πανάκριβου αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου θα επιδεινώσει την κατάσταση, θα εκτινάξει την ενεργειακή ακρίβεια και τη φτώχεια, θα μειώσει το λαϊκό εισόδημα, θα πλήξει λαϊκά δικαιώματα και βεβαίως θα εμπλέξει τη χώρα μας σε μεγαλύτερους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς στην περιοχή και στους πολεμικούς σχεδιασμούς των συμμάχων της».