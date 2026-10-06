Σε εξέλιξη το αντιπολεμικό συλλαλητήριο κατά της επίσκεψης Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα – Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο

Σε εξέλιξη βρίσκεται αντιπολεμικό συλλαλητήριο που έχει ξεκινήσει από τα Προπύλαια, στην Αθήνα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Προς το παρόν υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση διαδηλωτών στο Σύνταγμα, ενώ άλλη ομάδα διαδηλωτών που είχε συγκεντρωθεί στα Προπύλαια, έχει κατεύθυνση προς το Συντάγμα. Σκοπός των διαδηλωτών είναι φτάσουν στην πρεσβεία των ΗΠΑ επί της Βασιλίσσης Σοφίας, όμως στο κέντρο της πρωτεύουσας είναι έντονη η αστυνομική παρουσία.

Αίτημα των διαδηλωτών είναι να σταματήσουν οι πολεμικές συρράξεις στην ευρύτερη περιοχή, είτε πρόκειται για την Ουκρανία, είτε πρόκειται για την Μέση Ανατολή και το Ιράν. «Μάρκο Ρούμπιο είσαι ανεπιθύμητος – Έξω οι Φονιάδες ΗΠΑ και ΝΑΤΟ», ήταν μερικά από τα συνθήματα που ήταν γραμμένα σε πλακάτ και πανό.