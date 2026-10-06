Σε εξέλιξη το αντιπολεμικό συλλαλητήριο κατά της επίσκεψης Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα – Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο

Αντιπολεμικό συλλαλητήριο βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αθήνα, ξεκινώντας από τα Προπύλαια, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Οι διαδηλωτές, με κύριο αίτημα τη διακοπή των πολεμικών συρράξεων σε Ουκρανία, Μέση Ανατολή και Ιράν, στοχεύουν να φτάσουν στην πρεσβεία των ΗΠΑ επί της Βασιλίσσης Σοφίας.

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ΑΘΗΝΑ – ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΡΟΥΜΠΙΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME
ΑΘΗΝΑ – ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΡΟΥΜΠΙΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη βρίσκεται αντιπολεμικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, που ξεκίνησε από τα Προπύλαια, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας.
  • Αίτημα των διαδηλωτών είναι να σταματήσουν οι πολεμικές συρράξεις στην ευρύτερη περιοχή, είτε πρόκειται για την Ουκρανία, είτε για τη Μέση Ανατολή και το Ιράν.
  • Συνθήματα όπως «Μάρκο Ρούμπιο είσαι ανεπιθύμητος – Έξω οι Φονιάδες ΗΠΑ και ΝΑΤΟ» ήταν γραμμένα σε πλακάτ και πανό.

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Σε εξέλιξη βρίσκεται αντιπολεμικό συλλαλητήριο που έχει ξεκινήσει από τα Προπύλαια, στην Αθήνα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Προς το παρόν υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση διαδηλωτών στο Σύνταγμα, ενώ άλλη ομάδα διαδηλωτών που είχε συγκεντρωθεί στα Προπύλαια, έχει κατεύθυνση προς το Συντάγμα. Σκοπός των διαδηλωτών είναι φτάσουν στην πρεσβεία των ΗΠΑ επί της Βασιλίσσης Σοφίας, όμως στο κέντρο της πρωτεύουσας είναι έντονη η αστυνομική παρουσία.

Μάρκο Ρούμπιο: Σειρά επαφών του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Αθήνα – Το πρόγραμμά του

Αίτημα των διαδηλωτών είναι να σταματήσουν οι πολεμικές συρράξεις στην ευρύτερη περιοχή, είτε πρόκειται για την Ουκρανία, είτε πρόκειται για την Μέση Ανατολή και το Ιράν. «Μάρκο Ρούμπιο είσαι ανεπιθύμητος – Έξω οι Φονιάδες ΗΠΑ και ΝΑΤΟ», ήταν μερικά από τα συνθήματα που ήταν γραμμένα σε πλακάτ και πανό.

 

ΑΘΗΝΑ – ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΡΟΥΜΠΙΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME
ΑΘΗΝΑ – ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΡΟΥΜΠΙΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME
ΑΘΗΝΑ – ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΡΟΥΜΠΙΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME
ΑΘΗΝΑ – ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΡΟΥΜΠΙΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME
ΑΘΗΝΑ – ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΡΟΥΜΠΙΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME
ΑΘΗΝΑ – ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΡΟΥΜΠΙΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME
ΑΘΗΝΑ – ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΡΟΥΜΠΙΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME
ΑΘΗΝΑ – ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΡΟΥΜΠΙΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME

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