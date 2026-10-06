Συστήματα Patriot στέλνει η Σουηδία στην Πολωνία για να στηρίξει την Ουκρανία

Σε πιο ενεργή εμπλοκή στον πόλεμο με την Ουκρανία μπαίνει η Σουηδία ανακοινώνοντας σήμερα θα στείλει πυραύλους Patriot στη βάση του ΝΑΤΟ στην Πολωνία.

Η Σουηδία, ως νέο μέλος του ΝΑΤΟ και άμεσα θιγόμενη από την ρωσική επιθετικότητα στην Βαλτική Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αναπτύξει συστήματα πυραυλικής άμυνας Patriot στην Πολωνία προκειμένου να συμβάλει στην προστασία του κέντρου εφοδιαστικής του ΝΑΤΟ που προμηθεύει όπλα στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον ανακοίνωσε ότι θα αντικαταστήσει τη στήριξη του συστήματος Patriot από την Ολλανδία και η επιχείρηση θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο. Επίσης, ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει περίπου 100 στρατιωτικούς από τη μονάδα αεροπορικής άμυνας στο Χάλμσταντ, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Την περασμένη εβδομάδα η σουηδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει μαχητικά αεροσκάφη Gripen στην Πολωνία στο πλαίσιο μιας αποστολής επιτήρησης του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ.

«Ο στόχος τόσο της ανάπτυξης των Gripen όσο και της ανάπτυξης των Patriot είναι… η προστασία του κέντρου εφοδιαστικής του ΝΑΤΟ στην Πολωνία, στο αεροδρόμιο», δήλωσε ο Ουλφ Κρίστερσον. Βέβαια, η κυβέρνηση της Σουηδίας αρνήθηκε να αποκαλύψει πόσες μονάδες του συστήματος Patriot θα σταλούν στην Πολωνία.

Υπενθυμίζουμε ότι τον περασμένο μήνα, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ είχε μιλήσει για την ρωσική επιθετικότητα, επικαλούμενος ανώνυμες υπηρεσίες πληροφοριών. Συγκεκριμένα, είχε δηλώσει ότι «η Ρωσία σχεδιάζει να εξαπολύσει υβριδικές επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία». Ενώ, την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η χώρα του «δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί σε κανέναν, αλλά αν υποστούμε επιθετική ενέργεια, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να αντιδράσουμε».