Φίλιππος Καμπούρης: Πώς δρούσε το κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ – Είχαν ανοίξει 25 επιχειρήσεις από το 2021, ερευνάται αν έκοβαν τιμολόγια και στο κόμμα «ΛΑΟΣ»

Οκτώ άτομα έχουν συλληφθεί για τη μεγάλη απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ με τη συνολική απάτη για το Δημόσιο να ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ. Ως αρχηγικά μέλη κυκλώματος, έχουν συλληφθεί ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του.

Από το 2021, οι δράστες έστηναν εταιρείες στο όνομα αχυρανθρώπων και άφηναν εκατ. ευρώ σε απλήρωτες εισφορές και φόρους. Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εξετάζεται η πιθανότητα να έχουν εκδοθεί τιμολόγια από τις διαφημιστικές εταιρείες προς το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα του αρχηγού του κυκλώματος.

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα για μήνες ο Φίλιππος Καμπούρης

Συνολικά 10 φαίνεται να είναι τα μέλη της οργάνωσης ενώ μέχρι αυτή την ώρα έχουν συλληφθεί 8 και αναζητούνται ακόμα 2. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο αρχηγός της οργάνωσης, ο οποίος είναι παρουσιαστής και πρόεδρος του κόμματος «ΛΑΟΣ», Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του.

Τα υπόλοιπα μέλη είχαν δευτερεύοντες ρόλους είτε ήταν λογιστές είτε επιχειρηματίες είτε αχυράνθρωποι.

Ο αρχηγός της οργάνωσης ήταν στο «στόχαστρο» και της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εδώ και μήνες, λόγω ύποπτων συναλλαγών σε ελληνική τράπεζα.

Είχαν ανοίξει 25 επιχειρήσεις από το 2021

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν διάφορες εταιρείες ένδυσης ή εστίασης, χρησιμοποιώντας «αχυρανθρώπους», χωρίς στη συνέχεια να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφειλαν στον e-ΕΦΚΑ.

Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες.

Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ στο σύνολο για το δημόσιο φαίνεται να φτάνουν τα 5 εκατ. ευρώ.

Οι οκτώ συλληφθέντες κρατούνται αυτή την ώρα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ η έρευνα είναι σε εξέλιξη.

«Ας μη βιαζόμαστε να προεξοφλήσουμε την ενοχή του, ας μην τον συκοφαντούμε» λέει ο νομικός σύμβουλος του ΛΑΟΣ

Στη σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του, για υπόθεση απάτης σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, αναφέρθηκε ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας, ο οποίος δεν έχει αναλάβει επίσημα την υπεράσπισή του παρουσιαστή και προέδρου του ΛΑΟΣ, ωστόσο συνδέεται μαζί του με προσωπική φιλία.

Ο Βασίλης Νουλέζας ανέφερε ότι είναι ένας από τους νομικούς συμβούλους του ΛΑΟΣ και, μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 τοποθετήθηκε για την υπόθεση και τις κατηγορίες που εξετάζονται, ζητώντας να μην υπάρξει προκαταβολική καταδίκη πριν αποσαφηνιστούν τα στοιχεία της δικογραφίας.

«Βιαζόμαστε να προεξοφλήσουμε την ενοχή»

Αρχικά κάλεσε σε ψυχραιμία, επισημαίνοντας ότι η σύλληψη δεν σημαίνει αυτομάτως και ενοχή. «Να συστήσω ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση σε όλους. Και να μην βιαστούμε να προεξοφλήσουμε την ενοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας να αναμένουν όλοι τα στοιχεία της υπόθεσης και να φανεί ποιες ακριβώς κατηγορίες θα αποδοθούν και κατά πόσο αυτές θα στηρίζονται στα πραγματικά δεδομένα.

«Ιδιαίτερη σημασία θα έχει το διαβιβαστικό έγγραφο που θα σταλεί στην Εισαγγελία, καθώς από εκεί θα προκύψει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η ποινική διαδικασία» εξήγησε ο κ. Νουλέζας.

Οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο

Ο Βασίλης Νουλέζας αναφέρθηκε και στο ζήτημα των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, αλλά και στη μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο και, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να κινηθεί ποινική διαδικασία.

«Σίγουρα υπάρχει ζήτημα οφειλής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ. Όταν το ποσό υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ ασκείται ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα. Επιπλέον υπάρχει και μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο, που είναι ποινικό αδίκημα. Ακούω για απάτη. Για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της απάτης, υποκειμενικά θέλει δόλο και αντικειμενικά να παριστάνεις κάτι ψευδές ως αληθές» είπε.

«Ας μην τον συκοφαντούμε»

Ο Βασίλης Νουλέζας στάθηκε στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Φίλιππου Καμπούρη, ζητώντας να μην προεξοφληθεί ο ρόλος του στην υπόθεση πριν εξεταστούν όλα τα στοιχεία.

Όπως υποστήριξε, πρόκειται για έναν άνθρωπο με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα και ζήτησε να μην υπάρξει συκοφαντική αντιμετώπισή του πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.

«Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ δραστήριος. Ας μην τον συκοφαντούμε. Δεν εξυπηρετεί όλος αυτός ο θόρυβος» κατέληξε ο κ. Νουλέζας.