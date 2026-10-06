Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του οι συλληφθέντες αρχηγοί του κυκλώματος που εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του φέρονται, σύμφωνα με πληροφορίες, να είναι μεταξύ των προσώπων που συνελήφθησαν ως αρχηγικά μέλη κυκλώματος που εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ και εμπλέκονταν σε φοροδιαφυγή.

Η απάτη αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ συλλήψεις, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυράνθρωποι».

Η οργάνωση φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση της από το 2021, ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία για τη δημιουργία εταιρειών και την αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ.

Το colpo grosso των απατεώνων – Η δράση που παραπέμπει σε «καμόρα»

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι εταιρείες ιδρύονταν στο όνομα «αχυρανθρώπων», οι οποίοι εμφανίζονταν τυπικά ως πρόσωπα που συνδέονταν με τις επιχειρήσεις. Οι εταιρείες δραστηριοποιούνταν και δημιουργούσαν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ, ενώ όταν έφτανε η στιγμή της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, φέρεται είτε να έκλειναν είτε να άφηναν απλήρωτες τις υποχρεώσεις τους.

5 εκατ. ευρώ η ζημιά για το Δημόσιο

Ίλιγγο προκαλεί το ποσό που «τσέπωσαν» οι απατεώνες καθώς η ζημιά για το δημόσιο ανέρχεται στο ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η επιχείρηση των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, τον ακριβή ρόλο των συλληφθέντων και την αποτύπωση της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης.