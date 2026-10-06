Θεσσαλονίκη: Βίντεο-ντοκουμέντο από παράνομη συναλλαγή αλιευμάτων σε… πρατήριο καυσίμων

Παράνομες συναλλαγές αλιευμάτων, καταγράφονται εν μέσω των κινητοποιήσεων των αλιέων, στη Θεσσαλονίκη. Το αποκαλυπτικό οπτικό υλικό εξασφάλισε η ΕΡΤ, αποτυπώνοντας πως ορισμένοι έμποροι επέλεξαν να «σπάσουν» τη μαζική στήριξη των συναδέλφων τους, στην απεργία και να προχωρήσουν σε παρασκηνιακές δοσοληψίες.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η αγοραπωλησία πραγματοποιήθηκε στον υπαίθριο χώρο, ενός ανοιχτού πρατηρίου υγρών καυσίμων. Εκεί, φορτηγό που είχε φτάσει την προηγούμενη ημέρα από την Τουρκία, ξεφόρτωσε τα αλιεύματα, τα οποία άλλαξαν χέρια εκτός της ιχθυόσκαλας.

Η συγκεκριμένη τακτική συνιστά σοβαρή παράβαση της νομοθεσίας, καθώς η διακίνηση και πώληση των θαλασσινών υπόκειται σε αυστηρότατους ελέγχους και επιβάλλεται να γίνεται αποκλειστικά μέσω των θεσμοθετημένων κανόνων της ιχθυόσκαλας.